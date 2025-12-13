Tecno

Inteligencia espacial, la capacidad que aún no ha sido dominada por las IA

La inteligencia espacial, base del pensamiento humano, se perfila como el próximo gran desafío para el desarrollo de la inteligencia artificial

Los sistemas actuales de IA
Los sistemas actuales de IA aún no alcanzan el nivel humano en comprensión y manipulación del espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia espacial, una capacidad central en la cognición humana, representa la próxima gran frontera para la inteligencia artificial, afirma Fei-Fei Li, conocida como ‘la madrina de la IA’, en un reciente ensayo compartido por la revista Time. Aunque los avances recientes en modelos generativos y modelos multimodales han ampliado las capacidades de las máquinas, la comprensión y manipulación del espacio sigue siendo un desafío no resuelto para la IA.

La inteligencia espacial constituye la base sobre la que se construye el pensamiento humano. Esta habilidad permite a las personas observar, crear, razonar y planificar, tanto en actividades cotidianas como en procesos abstractos. Es fundamental para la interacción, ya sea con otros individuos o con el entorno, y sostiene la creatividad y la resolución de problemas.

Para los humanos, la inteligencia espacial es el andamiaje sobre el que se edifica nuestra cognición. La posibilidad de dotar a las máquinas de esta capacidad promete transformar la manera en que se crean e interactúa con los mundos reales y virtuales, con un impacto potencial en la narrativa, la robótica y el descubrimiento científico.

Nuevos modelos generativos y multimodales
Nuevos modelos generativos y multimodales permiten avances iniciales en conciencia espacial artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, la inteligencia artificial ha logrado avances notables en el manejo de información abstracta, especialmente a través de los grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés). Estos sistemas han comenzado a modificar la forma en que se accede y utiliza el conocimiento, pero su comprensión espacial sigue siendo limitada.

Los modelos multimodales, entrenados con grandes volúmenes de datos multimedia además de texto, han introducido nociones básicas de conciencia espacial. Hoy, la IA puede analizar imágenes, responder preguntas sobre ellas y generar imágenes y videos hiperrealistas. Sin embargo, su desempeño en tareas que requieren una comprensión profunda del espacio dista mucho del nivel humano. La verdad sincera es que las capacidades espaciales de la IA aún están lejos del nivel humano.

El desarrollo de una inteligencia espacial comparable a la humana exige superar retos técnicos y científicos significativos. Según Li, no basta con perfeccionar los modelos de lenguaje existentes; se requiere la creación de modelos de mundo, una nueva generación de modelos generativos capaces de comprender, razonar, generar e interactuar con entornos complejos desde el punto de vista semántico, físico, geométrico y dinámico.

La integración de inteligencia espacial
La integración de inteligencia espacial en la IA promete transformar la creatividad y la solución de problemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos modelos deben ir mucho más allá de las capacidades actuales, enfrentando la complejidad tanto de los mundos virtuales como de los reales. El campo aún se encuentra en una etapa incipiente, pero los avances recientes abren nuevas posibilidades para la investigación y el desarrollo tecnológico.

Las aplicaciones emergentes de la inteligencia espacial en la IA ya comienzan a materializarse. Herramientas creativas como Marble, desarrollada por World Labs, ponen estas capacidades al alcance de creadores y narradores, permitiendo nuevas formas de expresión y diseño. En el ámbito de la robótica, la integración de inteligencia espacial representa un horizonte de mediano plazo, a medida que se perfecciona la relación entre percepción y acción.

Las aplicaciones científicas, aunque requieren más tiempo para su desarrollo, prometen transformar la comprensión de fenómenos complejos y mejorar la calidad de vida, desde la investigación biomédica hasta el apoyo en situaciones de vulnerabilidad.

Se prevé que la inteligencia
Se prevé que la inteligencia espacial en IA impactará la robótica, la ciencia y la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La perspectiva a futuro sugiere que la inteligencia espacial en las máquinas permitirá contar con aliados tecnológicos en los desafíos más importantes de la humanidad. Desde acelerar la investigación de enfermedades hasta brindar apoyo en momentos de enfermedad, lesión o envejecimiento, la IA con inteligencia espacial podría elevar aspectos fundamentales de la vida cotidiana y profesional. La tecnología está a punto de ofrecer herramientas que potencien la creatividad, la autonomía y el bienestar humano.

Casi quinientos millones de años después de que la naturaleza dotara a los primeros animales de inteligencia espacial, la generación actual de tecnólogos se encuentra ante la oportunidad de transferir esa capacidad a las máquinas, con el potencial de ponerla al servicio de las personas en todo el mundo.

