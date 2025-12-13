Descubre por qué la selfie con movimiento es lo mejor para evitar que suplanten tu identidad en Navidad

La selfie con movimiento valida la presencia real del usuario durante la verificación digital. (NAAT.TECH)

Durante la temporada navideña de 2025, la selfie con movimiento se ha consolidado como una de las herramientas más eficaces para prevenir la suplantación de identidad y el fraude digital. Este sencillo gesto, que implica acercar o alejar el rostro o girar ligeramente la cabeza frente a la cámara, representa una barrera real ante el aumento de ataques sofisticados, especialmente en un periodo donde las transacciones digitales y financieras se incrementan.

Este método permite confirmar la presencia de una persona real y dificulta que delincuentes utilicen imágenes o videos manipulados para cometer fraudes, una amenaza que se intensifica durante las fiestas.

La importancia de la selfie con movimiento radica en su capacidad para validar que el usuario está vivo y presente en el momento de la verificación. Fabián Fabela, Senior Director Marketing de NAAT.TECH, empresa especializada en identidad digital, destaca que la también llamada “prueba de vida” es uno de los pasos más relevantes para prevenir fraudes de identidad, ya sea al abrir una cuenta, solicitar un crédito, firmar contratos con aseguradoras o realizar operaciones inmobiliarias.

Este método complica la labor de quienes intentan cometer fraudes con imágenes o videos manipulados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la empresa, estos segundos de interacción con la cámara son decisivos para impedir que una fotografía, un video manipulado o una deepfake suplanten la identidad del usuario.

El funcionamiento de la prueba de vida se basa en la detección de movimientos naturales e impredecibles, imposibles de replicar con imágenes estáticas o videos pregrabados. Al usuario que realice pequeños movimientos, el sistema puede distinguir entre una persona real y un intento de fraude. Esta tecnología se ha convertido en un estándar en procesos de verificación digital, ya que refuerza la seguridad frente a ataques cada vez más elaborados.

El contexto de la temporada navideña agrava el riesgo de fraudes. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) de México, durante el primer semestre de 2025 se registraron 2.484 millones de reclamaciones por posibles fraudes bancarios, con un monto superior a 10.700 millones de pesos.

Durante la temporada navideña aumentan los riesgos de fraudes en operaciones financieras y digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De estas reclamaciones, 634 millones estuvieron relacionadas con suplantación de identidad. La CONDUSEF advierte que solo una cuarta parte de los montos reclamados fue reembolsada, lo que evidencia la magnitud y el impacto económico de este tipo de delitos.

Proliferación de los fraudes a nivel global

El panorama global muestra una evolución en la sofisticación de los ataques. El Reporte de Identidad de Fraude 2025–2026 de Sumsub, basado en millones de verificaciones y más de cuatro millones de intentos de fraude analizados entre 2024 y 2025, revela que el fraude de identidad se ha vuelto más accesible gracias a plataformas de “fraud-as-a-service” y kits listos para usar.

Para 2025, la tendencia apunta a menos ataques, pero mucho más profesionales y diseñados para causar daños significativos. Andrew Sever, cofundador y CEO de Sumsub, señala que la “Evolución de la Sofisticación” marca un punto de inflexión, ya que las empresas deben responder con mayor rapidez para detectar y adaptarse a nuevas amenazas.

El fraude de identidad evoluciona con nuevas tácticas, incluido el uso de inteligencia artificial para falsificaciones. (Reuters)

Entre los hallazgos del reporte, destaca un crecimiento anual del 180% en fraudes sofisticados, con ataques multietapa que pasaron del 10% en 2024 al 28% en 2025. La forja documental asistida por inteligencia artificial (IA) emergió como una nueva modalidad, pasando de 0% a 2% en 2025, impulsada por herramientas como ChatGPT, Grok y Gemini. El 75% de los profesionales encuestados considera que el fraude será cada vez más impulsado por IA.

En tanto, el 40% de las empresas y el 52% de los usuarios fueron víctimas de fraude en 2025. Aunque la tasa global de fraude descendió de 2,6% a 2,2% entre 2024 y 2025, sigue por encima del 2,0% registrado en 2023.

El impacto de estos delitos varía según la región y el sector. Argentina lidera en Latinoamérica con una tasa de fraude del 3,8%, mientras que México enfrenta un volumen significativo de reclamaciones. Los sectores más afectados en 2025 incluyen medios en línea, plataformas y sitios de citas (6,3%), servicios financieros (2,7%), criptomonedas (2,2%), servicios profesionales (1,6%) y videojuegos (1,6%)