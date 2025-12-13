Tecno

Criptomonedas: cuál es el valor de ethereum este 13 de diciembre

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ether, también llamada como ethereum, es la criptomoneda #2 en cuanto a términos de capitalización de mercado, por lo que se trata de una de las divisas digitales que más despierta el interés entre los mineros (creadores de las criptodivisas).

Ethereum es una plataforma de blockchain de código abierto que se ejecuta con el uso de su moneda nativa, llamada ether o ETH, por lo que a pesar de que la gente usa estos nombres como sinónimos son cosas diferentes.

Ether es un token que se utiliza sólo en la blockchain ethereum para pagar transacciones. Este token es responsable de impulsar casi todo lo que ocurre en la red, misma que puede ser usada por cualquier persona para crear y ejecutar contratos inteligentes, que son programas de software que se ejecutan de manera autónoma y sin la intervención del usuario.

De acuerdo con el portal de Binance, la moneda digital ethereum actualmente cuenta con 376.39B de unidades creadas.

Cotización de la criptomoneda ethereum

La cotización de ethereum para hoy a las 09:30 horas (UTC) es de 3118.49 dólares, lo que significa que la criptomoneda tuvo un cambio de -3.75% en las últimas 24 horas.

Por otro lado, registró un cambio de 0.77% con respecto a su valor hace una hora. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #2.

La nueva era de Ether

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Bitcoin: cuál es la cotización de esta criptomoneda

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las criptodivisas existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Bitcoin: cuál es la cotización

El poder de los dominios: así es como una página web se vuelve relevante en Internet

En 2026, ciudades, marcas y organizaciones tendrán la oportunidad de tener un sitio web más personalizado, con mayor control y seguridad digital

El poder de los dominios:

Robot humanoide le dispara a youtuber: experimento pone en duda las reglas de seguridad de la IA

La viralización de la prueba generó inquietud sobre los riesgos de la automatización

Robot humanoide le dispara a

Qué preguntas no le debes hacer a la IA en Navidad 2025

Las plataformas de inteligencia artificial recomiendan evitar preguntas personales, solicitudes confidenciales o predicciones de azar durante las fiestas navideñas

Qué preguntas no le debes

Nuevas funciones de Gemini en Google Chrome disponibles para iPhone y iPad

El asistente de Google ofrece resúmenes, explicaciones y recomendaciones personalizadas en la última versión del navegador para dispositivos Apple

Nuevas funciones de Gemini en
DEPORTES
Racing y Estudiantes definirán al

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

Los recuerdos del Flaco Poletti, ídolo de Estudiantes y protagonista de una histórica final contra Racing

La singular historia del AC Città Di Castello, el club más argentino de Italia, con el Papa Francisco como bandera

Tiene 13 años, los mismos managers que Colapinto, brilló en el Mundial de Karting y busca ser el primer panameño en la F1

Sergio Slipak empató con Faustino Oro y no guardó elogios: “Es la mayor promesa en el historial ajedrecístico de Argentina”

TELESHOW
Gastón Edul en Mis Virales:

Gastón Edul en Mis Virales: “Soy un tipo promedio, pero donde no llega el talento llega la actitud”

Nequi Galotti: “Decidí sacarme mis prótesis y priorizar la verdad de mi cuerpo, sin adornos”

De Flores al estrellato: Lorena Vega, la mujer que rompió el molde y encarnó personajes inolvidables

El duro comentario de Wanda Nara sobre Yanina Latorre que refleja su relación en MasterChef: “Me sacó todas las energías”

El problema de salud que obligó a Nicolás Behringer, campeón de La Voz Argentina, a vender el auto que ganó como premio

INFOBAE AMÉRICA

El enviado especial de EEUU

El enviado especial de EEUU se reunirá con Volodimir Zelensky y líderes de Europa en Berlín para impulsar el plan de paz de Trump

Corea del Norte admitió que sus tropas realizaron tareas de desminado para Rusia en plena guerra contra Ucrania

Australia prohibió las redes sociales a menores de 16 años, pero los expertos temen que huyan a plataformas más peligrosas

El distanciamiento de un hijo de los dictadores Ortega y Murillo revela fracturas en el régimen de Nicaragua

Nasry Asfura instó al CNE a transmitir el escrutinio de las actas con inconsistencias para que “no haya duda” del resultado electoral