Tecno

Xbox Game Pass cierra 2025 con Mortal Kombat 1 ya está disponible en nube, PC y consola

Acceso sin restricciones, personajes icónicos y contenido descargable sitúan a este título como uno de los mayores atractivos del servicio

Mortal Kombat 1 aterriza en
Mortal Kombat 1 aterriza en Xbox Game Pass y redefine el catálogo de fin de año - crédito NetherRealm Studios

Xbox Game Pass incorpora Mortal Kombat 1 en su catálogo, dando el cierre definitivo a un año de lanzamientos y actualizaciones. El título, anunciado para todo el ecosistema de la marca, se integra a partir del 10 de diciembre en las versiones para nube, PC y las consolas de la serie Xbox.

La disponibilidad para usuarios con Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass completa una etapa que se caracteriza por la diversidad de propuestas y la llegada de uno de los títulos más esperados por la comunidad de videojuegos de lucha.

Cuándo se suma Mortal Kombat 1 al catálogo de Xbox

El ingreso de Mortal Kombat 1 a la plataforma es el punto culminante en la recta final de 2025. Con pocas incorporaciones pendientes antes del cierre de año, la llegada de este juego destaca en un mes marcado por lanzamientos y ajustes en el catálogo.

Xbox ofrece juego sin límites
Xbox ofrece juego sin límites con la llegada de Mortal Kombat 1 a su catálogo Game Pass (Foto: Xbox)

La incorporación permite el acceso desde cualquier formato compatible, ofreciendo el mismo contenido en todas las plataformas del ecosistema Xbox Game Pass.

El juego aterriza en un servicio que ya suma varios títulos de relevancia, y lo hace listo para jugar. Se integra sin restricciones regionales ni demoras adicionales, unificando la experiencia para usuarios de consola, PC o juego en la nube.

Características principales de Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 representa el duodécimo lanzamiento principal dentro de la franquicia, desarrollado por NetherRealm Studios. Funciona como un reinicio argumental construido en torno a la figura de Liu Kang, ahora establecido como Dios del Fuego y creador de un nuevo universo dentro de la trama. El modo historia reinterpreta orígenes y relaciones de los personajes clásicos, dotándolos de nuevas motivaciones y contextos.

En el plano jugable, una de sus innovaciones es el sistema Kameo, que permite seleccionar luchadores de apoyo para intervenir durante los combates con movimientos propios. Esta mecánica agrega un componente táctico adicional al enfrentamiento tradicional, ya que permite combinar ataques y desarrollar nuevas estrategias sin apartarse de la esencia 2D de la saga.

La incorporación simultánea en nube,
La incorporación simultánea en nube, consola y PC brinda a los usuarios la oportunidad de disfrutar de Mortal Kombat 1 en cualquier formato, estableciendo un cierre inolvidable para el año en la plataforma - NetherRealm Studios.

El modo para un jugador incluye una campaña narrativa que se desarrolla a lo largo de 8 a 10 horas, además de torres clásicas y un modo denominado Invasión, donde se incorporan elementos de progresión y desafíos adicionales. En la vertiente multijugador, la estabilidad de las partidas online depende parcialmente de la calidad de la conexión, un aspecto señalado por la comunidad de usuarios.

Un plantel renovado e integración de personajes legendarios

El roster principal incluye figuras icónicas de franquicias anteriores, como Liu Kang, Raiden, Scorpion, Sub-Zero, Kitana y Mileena. Cada uno ha sido adaptado a las nuevas directrices del universo planteado por NetherRealm, con arcos narrativos diversos y modificaciones de trasfondo que promueven dinámicas de relación distintas a las de entregas previas.

El juego impulsa el regreso de personajes de la era 3D de la serie, entre ellos Ashrah, Havik, Li Mei y Nitara. Cada uno se reintegra a la saga con estilos, combinaciones y motivaciones redefinidas que potencian la variedad durante la competencia.

Adicionalmente, el sistema Kameo introduce una lista específica de personajes dedicados al apoyo, algunos difíciles de implementar como luchadores principales por cuestiones técnicas. Esto permite la presencia de figuras como Motaro, Cyrax, Sektor y versiones retro de Kano, Sonya Blade y Jax.

Xbox Game Pass cierra 2025
Xbox Game Pass cierra 2025 con Mortal Kombat 1 disponible en todas sus plataformas - REUTERS/ Mike Blake/File Photo

El plantel se complementa, como es habitual en la franquicia, con contenido descargable a través de Kombat Pack, que incluye tanto personajes invitados como figuras que han tenido relevancia en entregas previas.

Disponible sin restricciones en Xbox Game Pass

La llegada de Mortal Kombat 1 completa un ciclo anual en Game Pass caracterizado por la integración de títulos de alto perfil y la búsqueda de variedad en géneros y estilos. Su disponibilidad simultánea en nube, PC y consola elimina barreras para cualquier tipo de usuario suscriptor, consolidando la premisa de juego sin límites propuesta por la marca.

Con la vista puesta en el inicio de 2026, Mortal Kombat 1 establece un cierre contundente para el catálogo anual y refleja la prioridad de la plataforma por sumar lanzamientos de interés general en sus tres categorías de acceso. El título ya puede descargarse o jugarse en streaming a través de la suscripción activa, abriendo una nueva etapa para quienes siguen la saga y para quienes buscan novedades en el universo Xbox.

