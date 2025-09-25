Tecno

Estos son los 11 electrodomésticos que elevan el gasto de electricidad si permanecen conectados

Expertos advierten que el “consumo fantasma” puede representar hasta el 10% de la factura de electricidad en los hogares

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Electrodomésticos que gastan electricidad durante
Electrodomésticos que gastan electricidad durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento en los costos de electricidad ha llevado a muchos hogares a preguntarse qué hábitos pueden ayudar a reducir el gasto mensual sin sacrificar comodidad. Una de las prácticas más simples y efectivas consiste en desconectar ciertos electrodomésticos cuando no se utilizan, especialmente durante la noche, cuando permanecen en modo de espera y siguen consumiendo electricidad sin que los usuarios lo perciban.

Además de representar un alivio para el bolsillo, este gesto cotidiano también contribuye a disminuir la presión sobre la red eléctrica y reduce la huella ambiental. Expertos en energía coinciden en que los llamados “consumos invisibles” pueden sumar una cifra considerable al final del mes y convertirse en un problema silencioso si no se controla.

Algunos dispositivos, aun apagados, permanecen conectados a la corriente y continúan absorbiendo electricidad. Este fenómeno se conoce como “consumo vampiro” o “gasto fantasma”. Ocurre, por ejemplo, con cargadores de celular que se dejan enchufados todo el día o con televisores apagados que mantienen una pequeña luz encendida para responder al control remoto.

Electrodomésticos que gastan luz durante
Electrodomésticos que gastan luz durante las noches. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, estos consumos residuales pueden significar entre un 5% y un 10% de la factura mensual de un hogar promedio. Aunque en una sola jornada parezcan insignificantes, con el paso de las semanas se traducen en un gasto innecesario que afecta directamente a la economía familiar.

¿Qué aparatos conviene desconectar?

La Comisión Federal de Electricidad en México, junto con otros organismos dedicados a la eficiencia energética, ha identificado cuáles son los equipos más comunes que permanecen en espera y continúan utilizando energía durante la noche. La lista incluye once dispositivos que conviene desconectar al finalizar el día:

  1. Consolas de videojuegos: incluso apagadas, suelen actualizarse o mantenerse en modo de espera.
  2. Equipos de sonido: los sistemas de audio mantienen encendidos sus relojes y receptores.
  3. Computadoras y monitores: aunque estén suspendidos, consumen energía de fondo.
  4. Cargadores de dispositivos móviles: al quedar conectados, siguen absorbiendo electricidad.
  5. Impresoras: muchos modelos permanecen encendidos en espera de tareas.
  6. Microondas: el reloj digital y la pantalla requieren un flujo constante de energía.
  7. Ventiladores: no solo gastan electricidad, también pueden desgastarse si se dejan conectados.
  8. Calefactores eléctricos: representan uno de los consumos ocultos más altos.
  9. Cafeteras automáticas: suelen mantener el panel encendido y el sistema en alerta.
  10. Lavadoras: los programas electrónicos permanecen en modo de espera.
  11. Secadoras: al igual que la lavadora, consumen electricidad incluso sin funcionar.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios más allá del ahorro

Desconectar los aparatos no solo reduce el monto de la factura. También ayuda a prolongar la vida útil de los equipos, ya que evita sobrecargas y posibles daños derivados de picos de tensión eléctrica. En términos medioambientales, se traduce en una menor demanda de energía, lo que contribuye a reducir emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción de electricidad.

Asimismo, adoptar este hábito puede convertirse en una estrategia de seguridad. Al dejar enchufados dispositivos como cargadores o electrodomésticos pequeños, existe un riesgo, aunque bajo, de sobrecalentamiento y cortocircuitos. Reducir la cantidad de equipos conectados durante la noche también disminuye esta posibilidad.

Un hábito sencillo con impacto real

Los especialistas recomiendan realizar una revisión rápida antes de ir a dormir y desenchufar aquellos aparatos que no se necesitan durante la noche. Si bien al inicio puede parecer tedioso, con el tiempo se convierte en parte de la rutina diaria, similar a apagar las luces o cerrar la llave del agua.

Expertos recomiendan revisar los objetos
Expertos recomiendan revisar los objetos conectados antes de irse a dormir. VisualesIA

Otra opción práctica es el uso de regletas con interruptor, que permiten desconectar varios equipos a la vez con un solo movimiento. Este pequeño cambio facilita la tarea y asegura que ningún aparato quede olvidado consumiendo energía en silencio.

En conclusión, prestar atención a los consumos invisibles y cortar la electricidad a determinados electrodomésticos durante la noche no solo ayuda a reducir gastos en el hogar, sino que también representa un aporte concreto al cuidado del planeta. Unos segundos cada día pueden marcar la diferencia en la factura de fin de mes y en la sostenibilidad energética a largo plazo.

Temas Relacionados

ElectrodomésticosElectricidadEnergíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Videojuego alojado en Steam fue utilizado para extraer criptomonedas: 150.000 dólares robados y un argentino en la mira

Investigadores identificaron que el juego incluía un cryptodrainer capaz de vaciar billeteras digitales y robar credenciales

Videojuego alojado en Steam fue

Cinco consejos para empezar a manejar un vehículo automático y evitar daños prematuros

Aspectos clave como la posición correcta de los pies, la manipulación de la palanca de cambios, el uso del efecto arrastre, la adaptación vial y la práctica inicial contribuyen a una conducción más segura

Cinco consejos para empezar a

Apple explota contra la UE: critica la Ley de Mercados y advierte que iOS se parece cada vez más a Android

La compañía dirigida por Tim Cook mostró una postura crítica frente a este marco regulatorio europeo. Afirman que la DMA está dificultando la actividad comercial en la región

Apple explota contra la UE:

Desactiva esta opción del teléfono al salir de casa para evitar que extraños vigilen todos tus movimientos

Una vulnerabilidad en los sistemas de conectividad inalámbrica del celular expone archivos, mensajes y cuentas bancarias. Puede desencadenar fraudes, chantajes y robos de dinero

Desactiva esta opción del teléfono

Murió Tom Matano, diseñador original del Mazda Miata, el roadster biplaza más vendido del mundo

Este modelo de vehículo, lanzado hace 35 años, ha superado 1,2 millones de unidades comercializadas. Su versión más reciente incorpora avances en seguridad, conectividad y rendimiento

Murió Tom Matano, diseñador original
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una jueza neuquina fue la

Una jueza neuquina fue la única argentina seleccionada entre 800 postulantes para una prestigiosa beca de Estados Unidos

Con fuertes críticas a CFK, Milei y a los “traidores” del PJ, Santiago Cúneo encabezó un homenaje a Rucci

El 42% de las muertes por cáncer se debe a factores de riesgo prevenibles, según un estudio en The Lancet

Astrónomos captan la primera imagen del nacimiento de un planeta alrededor de una estrella

Retenciones 0% al campo: quiénes se beneficiaron, los que quedaron afuera y las dudas que se plantean hacia adelante

INFOBAE AMÉRICA
El canciller paraguayo Ramírez y

El canciller paraguayo Ramírez y el subsecretario estadounidense Landau se reunieron en Nueva York

Creatividad y ciencia se unieron en los Ig Nobel: cuáles fueron los ganadores en 2025

El papel humano en la expansión de los incendios forestales

Experiencias inmersivas convierten cuentos infantiles en aventuras reales

Ucrania recibe con cautela el cambio de postura de Trump sobre los territorios ocupados

TELESHOW
María Vázquez se refirió a

María Vázquez se refirió a su pelea con Pampita: “Fue una pena”

Wanda Nara y Darío Barassi deslumbran con una química especial en el nuevo reality juntos

Marley conmovió con el gran logro de Milenka que enterneció a sus seguidores

La emoción de Andrea del Boca al ser absuelta en el juicio por la novela Mamá Corazón: “Hoy mi papá descansa en paz”

Buenas Noches Familia: emigró por un futuro mejor y sueña con volver a abrazar a su hija en su país de origen