Por qué es peligroso dejar activado el Bluetooth y el WiFi en aeropuertos o restaurantes

Las opciones de conexión inalámbrica pueden tener vulnerabilidades si no se encuentran actualizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costumbre de mantener el Bluetooth y el WiFi activados en los celulares durante la permanencia en espacios públicos como restaurantes, centros comerciales o aeropuertos incrementa de gran forma la vulnerabilidad frente a ataques de ciberdelincuentes, quienes pueden acceder a contraseñas y datos personales o bancarios.

Según la Comunidad de Madrid y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), esta práctica facilita la vigilancia digital y el robo de información, porque los atacantes aprovechan cualquier descuido para interceptar datos sensibles y comprometer la privacidad de los usuarios.

El acceso a los datos privados por parte de extraños no es el mayor de los problemas, si un ciberdelincuente tiene acceso a esta información puede cometer varios delitos, desde la suplantación de identidad hasta robos de grandes sumas de dinero.

Qué pasa si se mantiene activo el Bluetooth en lugares públicos

El INCIBE advierte sobre el peligro del Bluesnarfing, una técnica que permite robar información personal a corta distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se mantiene activado el Bluetooth en espacios públicos, donde la proximidad física es constante, permite a los ciberdelincuentes explotar fallos en los protocolos de conexión, sobre todo a través de técnicas de ciberataque como el “Bluesnarfing”.

El INCIBE advierte que este método permite a los atacantes acceder a información personal sin que la víctima lo perciba, siempre que el dispositivo tenga el Bluetooth visible o el protocolo de seguridad desactualizado.

Asimismo, el alcance necesario para ejecutar este tipo de ataque rara vez supera los 15 metros, lo que convierte a cafeterías, aeropuertos y comercios en escenarios propicios para estas acciones.

Por qué las autoridades lanzan varias alertas alrededor de uso de la conexión Bluetooth

Conectar dispositivos como auriculares o relojes inteligentes mediante Bluetooth incrementa la exposición a vulnerabilidades de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso cotidiano del Bluetooth para conectar accesorios como auriculares o relojes inteligentes incrementa la exposición, porque los protocolos encargados de permitir la conexión entre dispositivos pueden presentar fallos en su diseño o implementación.

Según el INCIBE, esto facilita el acceso no autorizado a archivos, contactos y cuentas en línea. Además, los administradores maliciosos de redes públicas pueden observar la información intercambiada, lo que representa un riesgo recurrente en espacios como cafeterías y aeropuertos.

Cómo detectar si es víctima de un ciberataque a través del Bluetooth

Detectar un ataque de “Bluesnarfing” resulta complejo, pero el INCIBE señala algunos síntomas: bloqueos inesperados del teléfono, mensajes enviados desde aplicaciones sin autorización, consumos elevados de batería sin causa aparente y la aparición de conexiones desconocidas en el historial de dispositivos Bluetooth.

Síntomas de un ataque de Bluesnarfing incluyen bloqueos del teléfono, mensajes no autorizados y consumo anómalo de batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta amenaza puede derivar en accesos no autorizados a cuentas bancarias o redes sociales. El INCIBE advierte: “Si detectas inicios de sesión no reconocidos, compras no autorizadas o movimientos sospechosos en tus cuentas bancarias o perfiles en línea, podría ser consecuencia de la extracción de datos mediante Bluesnarfing”.

Cuáles son los riesgos de conectarse a una red WiFi pública

La Comunidad de Madrid subraya que conectarse a redes WiFi abiertas o desconocidas, aunque resulte atractivo por su gratuidad, implica riesgos. Los expertos señalan que “cuando accedemos a una red pública en la que hay otros usuarios conectados, nuestro dispositivo está expuesto y visible a los demás usuarios”.

Los ciberdelincuentes pueden crear puntos de acceso con nombres similares a los de establecimientos, engañando a los usuarios para que se conecten y permitiendo así el acceso a sus datos.

La Comunidad de Madrid alerta sobre redes WiFi falsas creadas por atacantes para engañar a usuarios en restaurantes y aeropuertos. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Podemos creer que pertenecen a un hotel o a un restaurante, pero que en realidad hayan sido creadas por un ciberatacante para acceder a nuestros datos”, advierte la Comunidad de Madrid.

Esta táctica no solo expone a la víctima a la vigilancia, compromete la integridad de correos, credenciales bancarias y otros datos almacenados en el dispositivo, que pueden ser utilizados en fraudes financieros.

Por ello, los especialistas sugieren desactivar el WiFi y el Bluetooth fuera del hogar para reducir la superficie de ataque y proteger la información personal ante las crecientes amenazas en espacios públicos.