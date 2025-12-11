Gmail incorpora funciones de IA con Gemini: así puedes desactivarlas en pocos pasos

Los pasos para quitar Gemini de Gmail. (Google)

Google permite desactivar por completo las funciones de Gemini dentro de Gmail para impedir que la inteligencia artificial acceda al contenido de los correos electrónicos. Esta opción, disponible desde la versión web del servicio, detiene el análisis automático de mensajes, respuestas y tareas asociadas con la IA, una medida clave para quienes priorizan la privacidad y prefieren mantener un control más estricto sobre sus datos personales.

La decisión de muchos usuarios de limitar el uso de Gemini surge del funcionamiento mismo de estas herramientas. Para redactar textos, sugerir respuestas o resumir conversaciones, la IA necesita entrenarse y trabajar sobre el contenido que circula en la bandeja de entrada. Esto implica que puede “leer” correos, detectar patrones de uso y procesar información sensible, un aspecto que no todos están dispuestos a permitir.

Qué implica tener activa la IA dentro de Gmail

Desde su integración al ecosistema Workspace, Gemini puede participar en numerosas funciones automáticas: redactar correos a partir de indicaciones simples, organizar mensajes, generar resúmenes de conversaciones extensas, clasificar tareas y hasta gestionar solicitudes. Su funcionamiento facilita la productividad, pero depende de un procesamiento constante de datos.

Desde la versión de Gmail, se puede desactivar Gemini. (Google)

Ese análisis de contenido se realiza de manera interna para permitir que la inteligencia artificial aprenda del comportamiento del usuario y ofrezca recomendaciones cada vez más precisas. Sin embargo, no todos desean que esa información esté sujeta a modelos automáticos, especialmente cuando se trata de mensajes privados, comunicaciones laborales o datos sensibles.

Por esa razón, Google habilita configuraciones que permiten desactivar por completo las funciones inteligentes vinculadas con Gemini. El procedimiento no elimina la IA del ecosistema, pero impide que interactúe con Gmail y otros servicios asociados.

Cómo desactivar Gemini en Gmail paso a paso

El proceso requiere ingresar a la versión web de Gmail, ya que la app móvil no ofrece un panel tan completo de opciones de privacidad. Una vez dentro, los pasos son los siguientes:

Abrir Gmail en el navegador e iniciar sesión en la cuenta donde se quiere desactivar Gemini. Hacer clic en el ícono de configuración ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Seleccionar la opción “Ver toda la configuración” para acceder al panel completo. En la pestaña “General”, desplazarse hacia abajo y desactivar estas funciones: Redacción inteligente Personalización de redacción inteligente Respuesta inteligente Funciones inteligentes Ir a la sección “Funciones inteligentes de Google Workspace” y pulsar en “Administrar la configuración de las funciones inteligentes de Workspace”. En la ventana emergente, desactivar: “Funciones inteligentes de Google Workspace” “Funciones inteligentes de otros productos de Google” Confirmar los cambios con el botón “Guardar”.

Google te da la opción de desactivar Gemini en Gmail. (Google)

Al terminar estos pasos, Gemini dejará de analizar la información contenida en Gmail y también perderá acceso a otros servicios vinculados, como Chat, Meet y Drive. Esto limita significativamente la presencia de la IA en la cuenta y evita que procese mensajes o actividades personales.

Qué cambia tras desactivar la IA

Con las funciones inteligentes deshabilitadas, Gmail deja de sugerir respuestas automáticas, ya no completa frases de forma predictiva y tampoco genera correos redactados por IA. El usuario recupera un uso más tradicional del correo electrónico, donde cada mensaje debe escribirse manualmente y la organización depende totalmente de acciones propias.

Aunque estas opciones reducen algunas facilidades, también fortalecen la privacidad al impedir que modelos automáticos accedan al contenido de los mensajes. Se trata de un equilibrio entre comodidad y control que muchos usuarios valoran ante un contexto digital cada vez más orientado a la automatización.

Gemini es la IA del ecosistema de Google. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por qué Google permite desactivar Gemini

La compañía ha insistido en mostrar a Gemini como una herramienta para mejorar la productividad en entornos personales y profesionales. Pero también reconoce que el manejo de datos sensibles necesita medidas de transparencia y control. Por ello, ofrece opciones para que los usuarios limiten el alcance de la IA sin necesidad de abandonar Gmail ni modificar su cuenta de Google.

En un escenario donde la privacidad digital está en el centro del debate, contar con mecanismos para decidir qué información puede ser analizada por modelos de IA se vuelve fundamental. Y, aunque las funciones avanzadas de Gemini aportan rapidez y eficiencia, también es comprensible que algunos usuarios prefieran un entorno más reservado.

Desactivar la IA no afecta el funcionamiento general del correo, pero sí redefine la manera en que el usuario interactúa con Gmail: menos automatización, más privacidad y un control más claro sobre qué datos se procesan y cuáles no.