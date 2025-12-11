Cómo saber si una imagen es hecho con IA usando Gemini

Hoy el contenido generado con inteligencia artificial abunda en redes sociales y diferentes plataformas, siendo difícil detectar las diferencias o si la imagen es real o no. Como solución, Gemini permite realizar un proceso de verificación y detectar la procedencia del contenido.

Mediante la integración de su tecnología SynthID en la aplicación el chatbot, cualquier persona verificar de manera sencilla si una imagen proviene de un modelo de IA de Google.

Qué es SynthID y como ayuda a identificar imágenes de IA

SynthID fue presentado por Google en 2023 como respuesta a la expansión imparable del contenido digital artificial. De acuerdo con datos divulgados por la empresa, ya hay más de 20.000 millones de unidades de contenido marcadas con esta tecnología, lo que da cuenta de la magnitud del fenómeno y la escala de la solución implementada.

La herramienta SynthID añade una marca de agua digital a cada archivo generado por IA, adaptando la señal de forma exclusiva a cada pieza de contenido. En el caso de las imágenes, esta marca se incorpora de tal manera que permanece invisible para la percepción humana, alojándose en los propios píxeles sin alterar la apariencia visual.

Los usuarios pueden cargar imágenes en Gemini y consultar si fueron creadas o manipuladas por inteligencia artificial de Google. (Google)

Cómo utilizar Gemini para comprobar una imagen hecha con IA

Para emplear la función de verificación, los usuarios deben acceder a la aplicación Gemini y, una vez allí, cargar la imagen cuya procedencia desean verificar. Después de eso, el usuario puede formular una pregunta dentro de la interfaz, por ejemplo ‘¿Se creó con Google AI?’ o ‘¿Es una imagen generada por IA?’.

Gemini se encarga entonces de buscar la huella de SynthID en la imagen y, empleando su propio motor de razonamiento, entrega una respuesta clara sobre el origen y la posible manipulación a través de inteligencia artificial.

Además de la identificación, el sistema puede aportar contexto adicional sobre la imagen, lo que ayuda a comprender mejor el contenido con el que se interactúa en línea, incremento vital en tiempos de proliferación de falsificaciones digitales. Lo que también es ideal para empleos que necesitan corroborar imágenes, como en el caso del periodismo y el marketing.

Gemini ofrece contexto adicional sobre las imágenes verificadas, facilitando la detección de falsificaciones digitales en redes sociales.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Qué más está haciendo Google para verificar el contenido hecho con IA

Google anunció su intención de extender la funcionalidad de verificación a otros formatos de contenido digital, incluyendo video y audio. También planifica llevar la tecnología a otras plataformas, como la Búsqueda de Google, lo que abrirá la posibilidad de chequear la procedencia de contenido desde aún más puntos de acceso del ecosistema de la compañía.

El esfuerzo de la empresa no se limita a las herramientas propias. La compañía participa activamente en la Coalición para la Procedencia y Autenticidad del Contenido (C2PA), colaborando con socios de la industria para elevar los estándares globales de transparencia y autenticidad.

Esta participación implica la inserción de metadatos de C2PA en imágenes generadas por IA desde modelos como Nano Banana Pro (Imagen de Gemini 3 Pro), la propia app Gemini, Vertex AI y Google Ads.

Google planea extender la verificación de contenido generado por IA a formatos como video y audio, y a plataformas como Búsqueda y YouTube. (REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

El objetivo es permitir a usuarios y organizaciones explorar no solo la autenticidad sino también el historial de cada pieza de contenido, reforzando la trazabilidad de su origen.

Según lo declarado por Google en su blog oficial, la empresa considera que este tipo de herramientas y colaboraciones internacionales son “centrales para nuestro compromiso con una IA audaz y responsable”, con lo que esperan “seguir contribuyendo al futuro de la transparencia en IA”.

En los próximos meses, Google planea expandir la compatibilidad con formatos como video y audio, llevar la función de verificación a más productos —incluyendo la Búsqueda y YouTube— e integrar aún más profundamente los estándares y credenciales internacionales de autenticidad, especialmente los definidos por C2PA.