Así es el robot militar humanoide: atraviesa muros y tiene más fuerza que un humano

El T800, con 1,73 metros de altura y 75 kilos, supera la fuerza humana estándar y ejecuta tareas de alto riesgo.

El avance de la robótica llego a las fuerzas militares. La empresa EngineAI con sede en Shenzhen, China, presentó el T800, un robot humanoide pensado para ser usado como un soldado artificial, el combate urbano y las tareas militares de alto riesgo.

Este desarrollo marca un punto de inflexión en el ámbito de la defensa, donde la automatización y la inteligencia artificial puede empezar a tener un rol más recurrente en las estrategias militares.

Cómo es el T800, el robot militar

El T800 mide 1,73 metros y tiene un peso de 75 kilos. Su construcción emplea paneles de aluminio de grado aeronáutico y las articulaciones pueden generar un par motor de 450 newton‑metro, una cifra que supera la fuerza humana estándar y le permite levantar cargas pesadas, golpear objetos sólidos y ejecutar movimientos que serían extremos o imposibles para un ser humano.

Estadísticamente, este nivel de potencia dinámica otorga al robot la capacidad de atravesar puertas blindadas y muros ligeros de un solo golpe.

La batería de estado sólido y el sistema de refrigeración activa permiten al T800 operar durante cuatro horas a máxima intensidad sin perder precisión. (EngineAI)

El robot está equipado con una batería de estado sólido y un sistema de refrigeración activa en las piernas, similar en concepto a un radiador de automóvil pero reducido en tamaño para adaptarse a la estructura bípeda.

Este sistema permite que el T800 mantenga una operación de máxima intensidad durante cuatro horas ininterrumpidas. Así, puede mantener un ritmo constante de desplazamiento de hasta 11 km/h con carga, sin muestras de fatiga ni merma de precisión en sus movimientos.

El control de movimientos y la percepción ambiental del T800 se basan en la integración de un sensor LiDAR de 360 grados y cámaras de visión estéreo, lo que dota al robot de visión tridimensional en tiempo real.

El LiDAR permite detectar la posición y distancia de los objetos circundantes mediante una cuadrícula de rayos láser, evitando puntos ciegos y facilitando la navegación en espacios urbanos complejos.

El T800 cuenta con 29 grados de libertad corporal y siete en cada mano, lo que facilita maniobras acrobáticas y combate cerrado en entornos urbanos. (EngineAI)

Además, la información recogida por los sensores se procesa con sistemas de inteligencia artificial controlados por hardware especializado como el módulo NVIDIA AGX Orin y el controlador Intel N97.

El T800 posee 29 grados de libertad en todo el cuerpo, así como siete en cada mano articulada, lo que le permite realizar movimientos acrobáticos, transiciones rápidas de dirección y maniobras de combate cerrado.

Su equilibrio se mantiene gracias a la capacidad de ajustar en tiempo real la posición de cada articulación miles de veces por segundo. Esta cualidad es fundamental para operar en ambientes urbanos donde el terreno puede estar colmado de obstáculos, escombros y superficies inestables.

Cómo puede ser usado el T800 en casos reales

EngineAI ofrece distintas configuraciones del T800 para atender diferentes necesidades. La versión base incluye únicamente el torso y las piernas. Este modelo está orientado principalmente a demostraciones y actividades de entretenimiento, y no incorpora manos hábiles ni acceso abierto al software.

El robot T800 de EngineAI representa un avance clave en la integración de robótica e inteligencia artificial en las fuerzas militares. (EngineAI)

La variante Eco Edition suma código abierto, destreza manual mejorada y soporte para desarrollo, lo que la convierte en una opción para universidades o centros de investigación enfocados en la robótica avanzada y el entrenamiento de inteligencia artificial.

En un escalón superior está la Pro Edition equipada con el chip NVIDIA Jetson Thor y mayores grados de libertad en la cintura, brazos y cuello. La versión más completa, diseñada para uso intensivo y comercial, incluye hardware industrial de precisión y está dirigida a tareas que exigen alta fiabilidad y mantenimiento prolongado.

Aunque la compañía EngineAI anuncia el robot de manera amplia para logística, hospitalidad y tareas colaborativas, el verdadero enfoque de su campaña ha sido el combate.

A diferencia de estrategias empresariales más orientadas a la industria o la automatización de almacenes, esta empresa presenta vídeos donde el T800 ejecuta patadas voladoras, movimientos acrobáticos y rotaciones rápidas asociadas al enfrentamiento físico.

El principal objetivo del T800 es reducir la exposición de soldados humanos en operaciones de alto riesgo, actuando como vanguardia en combate urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno natural donde el T800 exhibe su máximo potencial es el combate urbano. Su diseño hace posible subir escaleras, sortear barricadas, cruzar pasillos estrechos y trepar muros, algo que resulta complejo o imposible para vehículos acorazados tradicionales o robots con ruedas.

El objetivo es reducir la exposición de soldados humanos a riesgos extremos, utilizando robots como vanguardia en asaltos directos a fortificaciones o zonas hostiles.