De la pesca a la mesa: así transforman las salvadoreñas la alimentación con recetas de pescado, cangrejo y camarón

Una mujer sonríe mientras sirve platos de comida, representando la iniciativa Manos que Alimentan, financiada por Cooperación Española y liderada por Asamblea de Cooperación por la Paz, en un evento en San Salvador. (Agencia EFE)

En El Salvador, 400 mujeres rurales han desarrollado un recetario con productos marinos para combatir la inseguridad alimentaria en las zonas costeras y de manglares de La Paz, Usulután y San Vicente, según informó la agencia internacional de noticias EFE.

El libro, presentado en San Salvador, forma parte de Manos que Alimentan, una iniciativa financiada desde 2023 por la agencia de cooperación internacional española Cooperación Española y encabezada por Asamblea de Cooperación por la Paz junto a organizaciones locales de mujeres. La publicación agrupa al menos 40 recetas elaboradas y propuestas desde las propias comunidades, como estrategia para diversificar la dieta familiar e incorporar pescado, cangrejo y camarones a la canasta básica.

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Según la coordinadora del proyecto, Laura Cadenas, la confección del recetario fue el resultado de un proceso formativo con talleres dirigidos a cientos de participantes. “Tiene detrás un trabajo importante de capacitación y formación en el cual se desarrollaron una serie de talleres que han llegado a muchas mujeres”, expresó Cadenas a la agencia EFE.

A nivel sectorial, el recetario representa una experiencia documentada de cocreación y transferencia de conocimiento culinario desde la base comunitaria rural al público general, consolidando puentes entre la economía pesquera tradicional y nuevas formas de consumo local.

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El documento se posiciona como un caso de estudio relevante para la alimentación nacional: históricamente, la canasta salvadoreña ha dependido de importaciones de Guatemala, Honduras y Nicaragua, incluso en zonas con acceso directo a recursos marinos. En respuesta a esta paradoja, el proyecto no solo promueve el consumo de productos hidrobiológicos frescos, sino que también integra la producción agrícola de huertos familiares gestionados por otras beneficiarias del mismo programa. Cada receta ha contado con el asesoramiento especializado de una nutricionista, un factor que favorece su posible escalabilidad a políticas de alimentación.

Una mujer sonríe mientras sirve platos de comida, representando la iniciativa Manos que Alimentan, financiada por Cooperación Española y liderada por Asamblea de Cooperación por la Paz, en un evento en San Salvador. (Agencia EFE)

Formación, producción y transmisión: la estrategia del recetario colaborativo

La coordinadora del programa subrayó que el recetario no solo responde a necesidades nutricionales, sino que “viene desde las propias comunidades de intervención y las personas involucradas han propuesto estas recetas desde el rescate cultural y ancestral de las propias comunidades”.

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La propuesta fomenta el uso sostenible de recursos locales a través de la educación alimentaria directa. Dentro de los contenidos, se describen métodos de cocción, beneficios de los productos del mar y sugerencias para integrarlos en preparaciones como tortillas y frijoles.

El proceso ha propiciado una reconexión entre la pesca tradicional y la transformación doméstica de los productos en poblaciones con acceso directo al mar, experiencia que la pescadora e integrante activa del proyecto, Lupita Galvez, compartió en diálogo con la agencia de noticias, donde explicó que la llevó a revalorizar los productos de su entorno inmediato.

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“Antes de saber un montón de cosas que ahora conocemos, preferíamos comerciar los productos que pescábamos y no consumirlos”, contó Galvez. Más de cuarenta y cinco años de experiencia en la pesca artesanal respaldan su testimonio.

Pescadores en El Salvador. (Foto: MAG)

Impacto y disponibilidad

El recetario ya se encuentra disponible para descarga en las redes sociales de las entidades impulsoras y se promociona en cuñas radiales dirigidas al público general. Con su distribución ampliada, la iniciativa busca convertirse en referencia para programas de seguridad alimentaria tanto en el sector público como en la cooperación internacional.

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El modelo documenta la capacidad de articulación entre agentes de desarrollo, organizaciones de base y mujeres líderes rurales, generando herramientas concretas para afrontar un problema estructural. En un contexto donde la mayoría de los productos básicos llegan del exterior, la publicación se instala como evidencia verificable de iniciativas locales orientadas a modificar matrices de consumo y producción desde una perspectiva de género.