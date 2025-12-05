Tecno

El robot Optimus de Elon Musk se hace viral por correr tan natural como tu o como yo

El objetivo de Tesla con este dispositivo es producir hasta 10 millones de robots al año

Un video viral ha demostrado el avance que está teniendo la robótica humanoide. Tesla compartió un video en el que se ve a un robot Optimus corriendo de manera fluida por una sala, demostrando el desarrollo de sus capacidades.

Aunque esta parece una acción normal y cotidiana, la manera en la que el dispositivo fluye y la naturalidad de los movimientos es lo que está generando impacto en redes sociales.

Así es el video viral del robot Optimus corriendo

La publicación original fue realizada por la cuenta oficial de Tesla Optimus, acompañada del mensaje “Just set a new PR in the lab.” (Acabamos de establecer un nuevo récord personal en el laboratorio).

Musk rápidamente reposteó el video con el escueto comentario “Running robot”, logrando en pocas horas millones de visualizaciones y reacciones tanto de seguidores como de especialistas.

El video viral de Optimus
El video viral de Optimus corriendo en el laboratorio de Tesla genera impacto en redes sociales y la comunidad tecnológica. (Tesla)

Las imágenes, de apenas unos segundos de duración, muestran a Optimus desarrollando una carrera suave y constante a lo largo de una pista demarcada en el suelo de un laboratorio. Detrás de él, otros ejemplares permanecen en formación.

Por qué un robot corriendo representa un avance

La habilidad de correr representa un salto significativo frente a las primeras demostraciones públicas de Optimus, que hasta ahora se habían centrado en tareas básicas como caminar, trasladar objetos o mantener posturas correctas.

Correr, a nivel técnico, implica una serie de desafíos complejos y muy diferentes al simple acto de caminar: cada zancada requiere una fase en la que ambos pies abandonan el suelo, lo que añade dificultad en la gestión del equilibrio y en el control de los movimientos.

El desarrollo de Optimus incorpora
El desarrollo de Optimus incorpora sensores, algoritmos predictivos y materiales flexibles para replicar movimientos humanos naturales.(REUTERS/Maxim Shemetov)

De acuerdo con la propia Tesla, lograr un trote estable demanda la sincronización perfecta de las piernas, algoritmos predictivos capaces de ajustar la carrera en milisegundos y sofisticados sistemas de retroalimentación sensorial.

La compañía ha destinado recursos de investigación para perfeccionar este tipo de movimientos a través de inteligencia artificial basada en sus desarrollos para la conducción autónoma (FSD) y la creación de actuadores a medida.

El proceso de aprendizaje automático detrás de Optimus incluye miles de repeticiones que, sumadas al uso de acelerómetros avanzados, giroscopios y sensores de visión artificial, permiten que el robot interprete y reaccione ante su entorno en tiempo real.

Los materiales flexibles y componentes elásticos empleados en las articulaciones del robot contribuyen a replicar la amortiguación natural de los tendones humanos, facilitando desplazamientos cada vez más fluidos y naturales, incluso durante periodos de actividad prolongada.

El lanzamiento del modelo Optimus
El lanzamiento del modelo Optimus V3 está previsto para 2026, con la meta de robots fabricando a otros robots en línea de producción. (REUTERS/Benoit Tessier)

Cuáles son los planes de Tesla para vender el robot Optimus

Elon Musk ha asegurado que Optimus no solo representa un hito en la investigación, sino también una oportunidad de transformar el mercado laboral global y la economía de la empresa, incluso con la proyección de que pueda superar la venta de autos eléctricos.

En declaraciones a los accionistas, la empresa afirma que ya dispone de una línea de ensamblaje dedicada en Fremont y proyecta la apertura de una superplanta (Giga Texas) capaz de fabricar hasta 10 millones de unidades por año. Además, Tesla se ha fijado el objetivo de producir 1 millón de Optimus para el cierre del próximo año.

La compañía estima que el robot podrá venderse en masa con un precio inicial situado entre 20.000 y 30.000 dólares, una cifra que podría resultar muy competitiva frente a otras propuestas del mercado, siempre y cuando se alcancen economías de escala en la manufactura.

La hoja de ruta incluye el lanzamiento oficial del modelo Optimus V3 durante el primer trimestre de 2026, momento en el que se espera la presentación de un prototipo orientado a la producción e incluso la posibilidad de que robots fabriquen a otros robots, replicando así la cadena de producción sin intervención humana directa.

