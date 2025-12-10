PlayStation 2025 Wrap-Up: cómo ver tu resumen anual y qué revela sobre tu experiencia gamer

El PlayStation 2025 Wrap-Up permite a los usuarios revisar y compartir sus estadísticas personalizadas de juego en PS4 y PS5. (PlayStation)

Con la llegada de diciembre, PlayStation ha lanzado su esperado PlayStation 2025 Wrap-Up, una experiencia digital que permite a los usuarios ver todo el recorrido del año en sus consolas.

Disponible desde el 9 de diciembre y hasta el 8 de enero de 2026, funciona como un ritual anual en el que miles de jugadores revisan y comparten sus logros, hábitos, preferencias y momentos sobresalientes del 2025.

Cómo acceder al PlayStation 2025 Wrap-Up

Aunque no todos los titulares de cuentas están habilitados automáticamente. El requisito primordial es haber acumulado al menos 10 horas de juego entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 en PS4 o PS5. Quienes cumplen este criterio solo deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial: wrapup.playstation.com. Iniciar sesión con su cuenta de PlayStation Network. Explorar el informe personalizado con los datos principales de su actividad durante el año.

El Wrap-Up muestra el top cinco de juegos más jugados y el porcentaje de tiempo dedicado a cada título durante el año. (PlayStation)

El resumen permanecerá disponible durante un mes, hasta el 8 de enero de 2026. Los usuarios pueden regresar las veces que deseen dentro de ese período para consultar su informe, descargar sus tarjetas de resumen y explorar sugerencias nuevas basadas en su comportamiento de juego.

Qué información muestra el Wrap-Up 2025 de PlayStation

El PlayStation 2025 Wrap-Up proporciona una radiografía precisa de cada jugador, con un nivel de profundidad que va mucho más allá de las horas y títulos disfrutados en el año. Al ingresar, los usuarios encuentran:

El juego con el que comenzó el año

El resumen personal de cada usuario abre con cuál fue el primer juego que iniciaron en 2025.

Los cinco juegos más jugados y el porcentaje de tiempo invertido

Uno de los puntos centrales del Wrap-Up es la visualización del top cinco de juegos más jugados. No se trata de una enumeración fría, sino de una representación visual e intuitiva del porcentaje del tiempo total que dedicaron a cada título.

El resumen anual de PlayStation está disponible desde el 9 de diciembre de 2025 hasta el 8 de enero de 2026 para quienes jugaron al menos 10 horas en el año. (PlayStation)

Distribución por géneros y estilos de juego

El sistema no solo muestra los títulos favoritos, sino que además ordena el tiempo invertido por géneros: RPG, shooters, juegos de deportes, conducción, indies de puzles y más.

Clasificación de patrones de juego

Un aspecto distintivo de esta edición es la etiqueta de “estilo de juego” personalizado. Sony utiliza un sistema que observa pautas de juego para asignar un perfil basado en conductas predominantes, como esquivar peligros, combatir, resolver puzles o explorar escenarios.

Estadísticas de trofeos y logros desbloqueados

Los trofeos obtenidos durante el año ocupan otro lugar central en el Wrap-Up: el sistema los desglosa según tipo (bronce, plata, oro, platino). Además, el Wrap-Up muestra cuándo se consiguieron los picos más altos de trofeos.

Para 2025, Sony ha integrado también el análisis del uso de hardware, registrando cuántas horas se utilizaron dispositivos como PlayStation VR2 o el PlayStation Portal (reproductor remoto).

El sistema desglosa los trofeos obtenidos por tipo y revela los meses más productivos en logros y desafíos superados. (REUTERS/Arafat Barbakh)

Así, los usuarios pueden apreciar si su inversión en tecnología de vanguardia, como el visor de realidad virtual, se tradujo en un uso frecuente.

El Wrap-Up llega al nivel de detallar qué mando DualSense utilizó predominantemente el jugador, incluyendo ediciones especiales y reediciones tras reparaciones. Este seguimiento minucioso transforma al hardware en parte de la narrativa anual y entrega otra capa de personalización al informe.

El rol de PlayStation Plus en el resumen del año

El PlayStation 2025 Wrap-Up dedica un módulo especial a PlayStation Plus, el servicio de suscripción que amplía el acceso a catálogos. El resumen revela cuántas horas se dedicaron a títulos incluidos con la suscripción, permitiendo calcular el verdadero valor del plan Extra, Premium, etc.

Como novedad, este año se incorpora una playlist personalizada pensada a partir de los patrones detectados, sugiriendo nuevos títulos del catálogo PlayStation Plus que probablemente encajen con los gustos y hábitos del usuario en 2025. La experiencia no solo repasa el pasado, sino que también abre el camino para futuras exploraciones y descubrimientos.