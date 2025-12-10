El celular para los fans de Star Wars: así es la edición exclusiva inspirada en Dark Vedder

El OPPO Reno14 F Dark Side Limited Edition fusiona tecnología y Star Wars en una edición especial para fanáticos de la saga.

Siempre es interesante cuando las marcas de celulares hacen alianzas con franquicias y le entregan a los fanáticos ediciones especiales de dispositivos llenos de referencias, detalles y diseños exclusivos. Con el OPPO Reno14 F tuvimos la oportunidad de probar, en Infobae Tecno, la versión inspirada en Dark Vedder, el villano de Star Wars.

La Dark Side Limited Edition apela a los pequeños detalles para darle a los fans de esta saga un teléfono que viene en una caja especial y con varios elementos que vale la pena destacar, además de un dispositivo equilibrado en la mayoría de sus prestaciones.

Cómo es el OPPO Reno14 F Dark Side

Siguiendo el diseño base del teléfono original, esta versión tiene tres cambios especiales. Uno es su color gris oscuro con un acabado brillante, simulando ese entorno espacial. Lo segundo es un diseño debajo de las cámaras con el rostro de Dark Vedder, al fondo el logo del Imperio Galáctico y un contorno rojo que aparece según el reflejo de la luz. Finalmente, el botón de encendido también es rojo, igual al color del sable de luz del personaje.

El diseño exclusivo del OPPO Reno14 F destaca por su color gris oscuro, detalles de Dark Vader y el logo del Imperio Galáctico.

A nivel de software encontremos un fondo de pantalla de un enfrentamiento de Vedder y Luke Skywalker, y una animación de carga con el sable de luz rojo. Un aspecto en el que sí creemos hizo falta incluir más referencias en otros apartados, como widgets, íconos, efectos de sonido y un tema que nos llevara a sentir más la presencia del personaje.

Por otro lado, la caja es uno de los protagonistas de esta edición. Encontramos un empaque grande con varias referencias, siempre jugando con el color negro y rojo. Como una tapa, con la misma imagen de Vedder y Luke antes de encontrar todo el contenido.

Luego dos cajas más pequeñas, una con el manual, una púa para extraer la SIM con la cara de Vedder y el cargador de rojo. Y la última caja trae una base para apoyar el celular en la mesa con el diseño de la Estrella de la Muerte semidestruida, fabricada en impresión 3D.

Cada aspecto del empaque tiene detalles sobre Star Wars, especialmente a la historia que rodea a este personaje, por lo que la primera impresión no bastará para conocer esas ligerezas que quisieron darle a los fans.

Sin embargo, la deuda más grande está en el dispositivo en sí. Aunque el diseño del hardware es impresiónate, sencillo e impactante, una vez empieza el uso diario se pierde ese entorno del lado oscuro y la experiencia no termina de ser completa, en un aspecto que pudo profundizarse más con animaciones e imágenes.

Qué tal es el funcionamiento del OPPO Reno14 F Dark Side

Más allá de su diseño, el OPPO Reno14 F es un teléfono equilibrado para cualquier usuario. No es un celular que se enfoque solo en hacer una cosa bien, sino que para todos los aspectos va a presentar un rendimiento óptimo para el día a día.

Su módulo de cámaras traseras, compuesto por lente principal de 50MP, un angularde 8MP y un macro de 2MP, permite grabar contenido hasta en 4K a 30 FPS, con un rendimiento óptimo en el manejo de la luz, reduciendo el impacto de los focos de luz artificial y natural y un buen balance de colores. Aunque el zoom de 10x es su mayor debilidad, siendo una opción que descartable para tomar fotografías o videos, porque la perdida de calidad es notoria.

Sin embargo, esto es posible solucionarlo con las funciones de inteligencia artificial, que además de ofrecer el borrador mágico o la mejora de encuadre, también permite potenciar la calidad de las imágenes, que en casos de implementar un zoom elevado tiene un buen comportamiento.

El zoom 10x del OPPO Reno14 F tiene un funcionamiento limitado, con pocos detalles, que puede ser mejorado con IA.

En cuando a su rendimiento, el procesador Snapdragon 6 Gen 1 es ideal para todo tipo de tareas. Este chip no presenta mayor sobrecalentamiento, por lo que en videojuegos tendrá altos estándares gráficos y de estabilidad.

Otros aspectos a destacar son su batería de 6.000 mAh, con carga de 45 wats (que sí puede ser algo lenta para los estándares de hoy) y una pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas que alcanza hasta 120 Hz, por lo que la visualización de contenido multimedia será óptima en altas resoluciones.

Qué tanto vale la pena tener una edición especial

La respuesta a este tipo de dudas siempre vendrá del nivel de fanatismo por una franquicia y del dispositivo que acompañe la edición. Hemos visto muchas sagas de películas, series y videojuegos pasar por este tipo de alianzas.

La edición limitada de OPPO Reno14 F Dark Side se convierte en pieza de colección para fans, aunque podría mejorar la experiencia de software.

En el caso de la Dark Side Limited Edition de OPPO hay muchas cosas por rescatar, como su atención al detalle en el empaque, y la manera en la que el usuario va descubriendo todo, hace que sea una experiencia de compra distinta porque se siente como un regalo que cada vez se va poniendo mejor, como ese final con la Estrella de la Muerte que se convierte en una pieza de colección.

Sin embargo, es importante no olvidar el software en estas ediciones especiales. Tener sonidos, animaciones, diseños e imágenes que hagan referencia a la franquicia hace que la experiencia sea más amplia que destapar una caja que posiblemente quede guardada o en una estantería. Hoy las personas lucen con más orgullo sus hobbys y seguro que más profundidad en este aspecto le daría mayor valor.

A esto se suma la posibilidad de acceder a un buen teléfono que le puede servir a cualquier tipo de usuario con buena cámara, rendimiento para diferentes tareas, opciones de edición de imagen y texto con inteligencia artificial, una pantalla de calidad y batería que soporta el día a día.