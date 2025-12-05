Tecno

Así es el celular de Star Wars que todo fan quisiera tener: solo existen 25 mil unidades en el mundo

La nueva edición limitada del Reno 14 F introduce un diseño inspirado en Darth Vader con elementos estéticos exclusivos y una presentación pensada para coleccionistas

Este es el celular que todo fan de Star Wars quisiera tener en sus manos. (Foto: Oppo)

Un nuevo dispositivo móvil pensado para los fanáticos de Star Wars llegará al mercado latinoamericano en una edición limitada que solo contará con 25.583 unidades en todo el mundo. El modelo, inspirado en Darth Vader, presenta un diseño especial centrado en elementos del Lado Oscuro y se perfila como un artículo coleccionable para quienes siguen la saga desde hace décadas.

El Oppo Reno 14 F destaca por su estética enfocada en el icónico villano de la franquicia, con una carcasa que incorpora referencias visuales como el casco del personaje y el emblema de la Estrella de la Muerte. Toda la propuesta está construida para apelar al público que reconoce a Vader como una figura emblemática dentro de la cultura popular, tanto por su presencia como por la importancia que ha tenido en la narrativa de la saga galáctica.

La edición especial se presenta en un empaque de gran tamaño que incluye accesorios temáticos, entre ellos un cargador de 45 W con cable a juego, una herramienta para la bandeja SIM, un llavero con la silueta del personaje y un soporte con diseño basado en la Estrella de la Muerte II. Cada elemento fue desarrollado para reforzar el concepto de colección y diferenciar esta versión de los modelos regulares disponibles en el mercado.

Este celular solo se encuentra a la venta en Latinoamérica y cuenta con 25 mil unidades. (Foto: OPPO)

En el exterior, el teléfono incorpora un acabado gris oscuro en la tapa trasera y el marco, acompañado de un botón de encendido con un acento en color rojo. La parte posterior integra ilustraciones del casco de Darth Vader y del conocido símbolo del Imperio, elementos que buscan destacar la inspiración en la iconografía del Lado Oscuro. A ello se suma una interfaz de usuario personalizada con fondos, animaciones y detalles visuales alusivos al universo de La Guerra de las Galaxias.

Aunque el diseño ha sido completamente adaptado para esta edición, el hardware interno se mantiene igual que en el modelo estándar. El dispositivo está equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 y una batería de 6.000 mAh compatible con carga rápida de 45 W. La pantalla es un panel AMOLED de 6,57 pulgadas con resolución de 2.372 x 1.080 píxeles, frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo máximo de 1.400 nits, características orientadas a mejorar la reproducción de contenido y la fluidez de navegación.

En el apartado fotográfico, el smartphone integra una cámara principal de 50 megapíxeles con apertura f/1.8, acompañada por un sensor ultrawide de 8 megapíxeles con apertura f/2.2. En la parte frontal, el equipo incorpora una cámara para selfies de 32 megapíxeles, pensada para videollamadas y capturas de uso cotidiano. Estas especificaciones mantienen la línea de un dispositivo de gama media.

El smartphone que fans de Star Wars quisieran tener. El celular se encuentra sobre la 'Estrella de la Muerte'. (Foto: OPPO)

La llegada de este modelo responde al interés creciente por productos tecnológicos con identidad temática, especialmente en un contexto donde las colaboraciones con franquicias globales se han convertido en una estrategia para captar a seguidores que buscan objetos con valor emocional y estético. En este caso, la propuesta apunta a quienes consideran a Darth Vader un personaje central dentro de la narrativa de Star Wars, no solo por su rol en la historia, sino también por la fuerza simbólica que representa en torno al poder, la autoridad y el impacto cultural.

La figura de Vader continúa generando interés en generaciones distintas, desde quienes conocieron la trilogía original hasta quienes se acercaron a la saga en años más recientes. Su imagen, reconocible incluso por quienes no siguen activamente el universo cinematográfico, sigue siendo uno de los elementos más identificables de la franquicia.

Con esta edición limitada, la marca apuesta por unir la tecnología con un elemento de fuerte carga cultural, buscando atraer tanto a consumidores tecnológicos como a coleccionistas. Al tratarse de una producción restringida y exclusiva para la región, la marca apunta a crear un sentido de pertenencia entre los usuarios latinoamericanos, interesados en productos difíciles de conseguir fuera del mercado local.

El Oppo Reno 14 F trae una edición inspirada en el Lado Oscuro de Star Wars. (Foto: OPPO)

Por la combinación entre diseño temático, accesorios especiales y disponibilidad acotada, el dispositivo podría posicionarse como un objeto buscado dentro del mercado de coleccionables relacionados con la franquicia.

