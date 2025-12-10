Tecno

Creador de ChatGPT confiesa que no puede imaginarse “cómo criar a un recién nacido sin la IA”

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, contó en una entrevista con Jimmy Fallon cómo la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta esencial para resolver dudas cotidianas de la paternidad, como si es normal que un bebé de seis meses gatee

Sam Altman cree que la IA será clave en todos los procesos sociales, no solo en el plano productivo. (Foto: REUTERS/Shelby Tauber/Pool/File Photo)

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en la vida cotidiana ha transformado la experiencia de la paternidad para figuras como Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

Durante una entrevista en The Tonight Show de Jimmy Fallon, Altman confesó que no puede imaginarse criando a su hijo sin el apoyo de ChatGPT, subrayando el impacto que la tecnología ha tenido en su vida familiar.

Cómo ChatGPT le ha ayudado a Sam Altman durante la paternidad

En la conversación con Fallon, Altman relató una anécdota reciente: en una fiesta, al escuchar que el hijo de seis meses de otros padres ya gateaba, se preocupó por el desarrollo de su pequeño. “Corrí al baño y pensé, ¿tengo que llevar a mi hijo al médico mañana por la mañana?”, recordó el empresario.

ChatGPT se convierte en una herramienta clave para padres primerizos, según la experiencia personal de Sam Altman. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El empresario Consultó entonces a ChatGPT, que le respondió con una explicación tranquilizadora: el desarrollo de su hijo era “normal”.

Altman reconoció que, aunque siente “un poco mal” al preguntar a una inteligencia artificial cuestiones tan personales como “¿por qué mi hijo deja de tirar pizza al suelo y se ríe?”, la amplitud de conocimiento de la herramienta le ha resultado invaluable.

“No puedo imaginar haber pasado por, averiguar cómo criar a un recién nacido sin ChatGPT”, afirmó Altman a The Tonight Show, aunque admitió que “claramente, la gente lo hizo durante mucho tiempo, sin problema”.

Qué datos de la vida personal se conocen de Sam Altman

Altman mantiene la vida personal alejada del foco mediático. (Foto: REUTERS/Shelby Tauber/Pool)

La vida privada de Altman y su esposo, Oliver Mulherin, ha permanecido en gran medida fuera del foco mediático, pese a la notoriedad del CEO de OpenAI.

La pareja anunció el nacimiento de su hijo en febrero a través de X. Altman ha señalado en otras ocasiones que la paternidad ha modificado su perspectiva sobre la inteligencia artificial. En un episodio de enero de un podcast, expresó: “Mi hijo nunca crecerá siendo más inteligente que la IA”.

Cuál cree Sam Altman que será el impacto de la IA en los empleos

Más allá del ámbito personal, Altman ha compartido sus predicciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. En diálogo con el comentarista Tucker Carlson, sostuvo que los primeros trabajos en desaparecer no serán los de médicos ni abogados, sino aquellos vinculados al soporte al cliente telefónico o informático.

El director de OpenAI anticipa un desplazamiento masivo de empleos en soporte al cliente por el avance de la inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

Según Altman, la IA ya supera a los humanos en estas tareas, lo que anticipa un “desplazamiento masivo” en el mercado laboral. No obstante, matizó que la velocidad de estos cambios no necesariamente provocará una alteración drástica en la rotación de empleos a largo plazo.

Asimismo, Altman destacó el potencial de la IA para potenciar la productividad y la creatividad. Explicó que la inteligencia artificial representa una “enorme subida de nivel para la gente”, porque permitirá que miles de millones de personas sean “más productivas, creativas o descubran nueva ciencia”.

Sam Altman destaca el impacto de la IA en la productividad y creatividad, sobre todo en el sector de la programación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Mencionó el caso de los programadores, quienes ahora pueden generar “mucho más código” y han incrementado su productividad de gran manera.

Qué dudas sobre el manejo de la inteligencia artificial no dejan dormir a Sam Altman

Las implicaciones éticas de la inteligencia artificial ocupan un lugar central en la reflexión de Altman. Reconoció que el desarrollo de la IA le genera un “gran peso” y le provoca “noches de insomnio”, porque sus empleados toman “pequeñas decisiones” sobre el comportamiento de los modelos que afectan diariamente a cientos de millones de usuarios.

El empresario afirmó que su objetivo al igual que el de su organización es que la IA refleje la “visión moral colectiva de la humanidad”, y no la suya personal, una tarea que calificó de monumental debido a la diversidad de opiniones existentes en el mundo.

