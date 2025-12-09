Modo pesebre en WhatsApp: cómo activarlo rápido

El “modo pesebre” en WhatsApp alude a varios ajustes navideños creados por los usuarios. (Fotocomposición: Infobae)

El modo pesebre dentro de WhatsApp se refiere a una serie de ajustes que los usuarios pueden realizar para personalizar la apariencia de la aplicación y su experiencia durante estas fiestas.

Por ejemplo, es posible pedir a Meta AI, la herramienta de inteligencia artificial integrada en la app, que genere una imagen de un pesebre o que sugiera ideas para armar uno en casa.

Es importante aclarar que estas personalizaciones se hacen de forma manual y no forman parte de una función oficial de WhatsApp.

Meta AI puede generar imágenes de pesebres o sugerir ideas para armar uno en casa. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Cómo usar Meta AI en el modo pesebre

Para usar Meta AI en el modo pesebre en WhatsApp es necesario pulsar el círculo azul y morado que se ubica en la parte inferior derecha de la aplicación. Una vez que hayas ingresado al chat, puede ser solicitarle imágenes como:

“Genera una imagen de un pesebre tradicional iluminado por luces de Navidad”.

“Crea un dibujo de un pesebre infantil con personajes animados y coloridos”.

“Muestra un pesebre sencillo hecho con materiales reciclados”.

“Diseña una escena de pesebre al estilo moderno, minimalista y elegante”.

“Dame ideas visuales para decorar un rincón de la casa con figuras de pesebre”.

“¿Cómo se vería un pesebre en la sala de una casa contemporánea?”

“Propón una imagen de pesebre con animales típicos y fondo de estrellas”.

Para activar Meta AI, se toca el ícono azul y morado en la esquina inferior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Genera un pesebre ambientado en la naturaleza, rodeado de plantas y flores”.

“Muestra un pesebre con niños representando a los personajes principales”.

“Crea una escena de pesebre inspirada en las tradiciones latinoamericanas”.

Asimismo, los usuarios pueden pedirle a Meta AI ideas para decorar el pesebre en casa o información sobre la historia de este símbolo navideño. Algunos prompts útiles son:

“Dame ideas creativas para decorar mi pesebre en Navidad”.

“¿Cómo puedo hacer un pesebre con materiales reciclados?”

“Sugiere formas originales de iluminar un pesebre casero”.

“¿Qué elementos no pueden faltar en un pesebre tradicional?”

“Proporcióname ideas para hacer figuras de pesebre personalizadas”.

“¿Cuál es el origen y significado del pesebre en la Navidad?”

Los usuarios pueden pedir consejos de decoración o información sobre la historia del pesebre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuéntame la historia del pesebre y por qué es importante”.

“¿Cómo ha evolucionado el pesebre a lo largo de los años?”

“Sugiere decoraciones para un pesebre inspirado en la naturaleza”.

“¿Qué tradiciones relacionadas con el pesebre existen en diferentes culturas?”

Cómo cambiar el fondo de los chats

Para cambiar el fondo de los chats en el modo pesebre de WhatsApp, se debe primero generar una foto Meta AI o tener una imagen referente al tema en el carrete del celular. A continuación, seguir estos pasos:

Ir a ‘Ajustes’, luego a ‘Chats’ y seleccionar ‘Tema predeterminado del chat’. Dirigirse a ‘Fondo’ y a ‘Selecciona de la galería’. Escoger la foto, ajustar tamaño y brillo, y pulsar el ícono de un chulo verde ubicado en la parte superior derecha para guardar los cambios.

Para cambiar el fondo, se debe crear una imagen con Meta AI o usar una foto navideña del carrete. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Para qué sirve el modo pesebre en WhatsApp

El llamado “modo pesebre” en WhatsApp no es una función oficial de la aplicación, sino una tendencia creativa adoptada por los usuarios durante la temporada navideña.

Su propósito es personalizar y ambientar la experiencia dentro de la app para celebrar la Navidad de una forma original y cercana.

A través de este modo, las personas pueden utilizar herramientas como Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado en WhatsApp, para generar imágenes, historias e ideas relacionadas con el pesebre, un elemento central en la tradición navideña.

El “modo pesebre” no es una función oficial, sino una tendencia creativa de Navidad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El modo pesebre permite a los usuarios solicitar a Meta AI fotografías de pesebres con distintos estilos, recibir sugerencias para decorar o construir uno en casa, así como conocer curiosidades y el origen de esta representación.

Además, es posible compartir imágenes y mensajes temáticos con familiares y amigos, creando un ambiente festivo y personalizado dentro de los chats.

Esta personalización se logra modificando fondos de pantalla, compartiendo imágenes generadas, frases y stickers, y solicitando información sobre el significado del pesebre u opciones de decoración.

De esta manera, el modo pesebre en WhatsApp sirve para fomentar la creatividad, compartir tradiciones y generar un clima navideño único en la aplicación, adaptado a las preferencias personales de cada usuario.