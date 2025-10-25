Tecno

One UI 8.5 traerá un nuevo sistema de notificaciones que será similar a las de iPhone

Samsung integrará IA en One UI 8.5 para priorizar notificaciones importantes en el celular

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

One UI 8.5 llega a
One UI 8.5 llega a Samsung con sus notificaciones prioritarias, un sistema similar al de iPhone. (YouTube)

Samsung continúa afinando su capa de personalización para Android, y la próxima versión, One UI 8.5, traerá una función diseñada para mejorar la forma en que los usuarios gestionan sus notificaciones. Según se ha informado, el sistema operativo permitirá establecer prioridades entre las alertas recibidas, de modo que los mensajes o avisos más importantes no queden ocultos entre recordatorios o notificaciones de menor relevancia.

La novedad, aún en fase de desarrollo, utilizará inteligencia artificial para identificar qué notificaciones deben aparecer primero. De esta forma, el teléfono podrá reorganizar automáticamente el panel de notificaciones según la importancia de cada aviso, sin necesidad de intervención constante del usuario. Además, todo el procesamiento se realizaría directamente en el dispositivo, lo que reforzaría la privacidad al no depender de servidores externos.

Aunque todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento, se espera que la función llegue primero a los modelos Galaxy S25, antes de extenderse a otros dispositivos compatibles. Su objetivo es claro: ofrecer una experiencia más ordenada, práctica y adaptada al ritmo de uso de cada persona.

Samsung se encuentra desarrollando un
Samsung se encuentra desarrollando un nuevo sistema de notificaciones para sus modelos Galaxy. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Notificaciones más inteligentes y personalizables

La función, denominada “Priorizar notificaciones”, permitirá marcar manualmente las aplicaciones más importantes para el usuario, como la bandeja de correo laboral o las apps de mensajería. A partir de esa configuración inicial, el sistema aprenderá con el tiempo qué tipo de avisos el usuario suele atender primero, y ajustará el orden de las notificaciones en función de sus hábitos.

Esta característica se inspira en herramientas similares implementadas recientemente por Apple en iOS a través de su sistema de Apple Intelligence, que también organiza las alertas de manera automática. Samsung busca replicar esa practicidad dentro de su ecosistema Galaxy, combinando la automatización con controles manuales que garantizan que el usuario mantenga el control final sobre sus notificaciones.

El objetivo es reducir el ruido digital sin perder información relevante, un desafío que los fabricantes de smartphones han intentado resolver desde hace años. En lugar de recibir una lista interminable de avisos, One UI 8.5 mostrará primero los más importantes y dejará en segundo plano aquellos que no requieren atención inmediata.

Samsung desarrolla un nuevo sistema
Samsung desarrolla un nuevo sistema de notificaciones para sus modelos Galaxy. (Composición Infobae: Sammobile)

IA integrada y mayor protección de la privacidad

Una de las claves de esta función será que la inteligencia artificial operará localmente, es decir, dentro del propio dispositivo. Esto significa que la IA analizará los patrones de uso sin enviar datos a la nube, una decisión que responde a la creciente preocupación por la privacidad y el tratamiento de información personal.

Además de la priorización, One UI 8.5 también estaría probando resúmenes automáticos de notificaciones extensas, especialmente en mensajes de chats o boletines. El sistema condensaría el contenido en una vista previa más breve, permitiendo al usuario decidir si necesita abrir o no la notificación completa. Estas mejoras buscan optimizar el tiempo y reducir la sobrecarga informativa que generan las múltiples aplicaciones del día a día.

Cuándo llegará y qué dispositivos serán compatibles

De acuerdo con los ciclos habituales de Samsung, One UI 8.5 debutará con la serie Galaxy S25, prevista para el próximo año. Posteriormente, la actualización se extenderá a otros dispositivos recientes dentro del programa de soporte de software de la compañía.

El nuevo One UI 8.5
El nuevo One UI 8.5 llegaría primero a los modelos Galaxy S25. (Foto: Samsung)

Al tratarse de una función en desarrollo, la herramienta podría estrenarse primero en fase beta, lo que permitiría a Samsung recibir retroalimentación de los usuarios y ajustar detalles antes del lanzamiento general. El nombre o la ubicación del ajuste dentro del menú de configuración también podrían modificarse antes de la versión final.

