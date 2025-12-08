Tecno

Qué son los registros del dispositivo y cómo decidir qué apps pueden acceder a ellos

El sistema operativo ahora exige consentimiento explícito para el acceso ampliado, permitiendo a los usuarios decidir qué aplicaciones acceden a información técnica sensible

Android refuerza la privacidad: ¿quién puede leer los registros de tu dispositivo?

El sistema operativo Android almacena registros que reflejan la actividad tanto del sistema como de las aplicaciones instaladas. Estos archivos, que contienen información técnica de uso y funcionamiento, pueden influir en el desempeño del dispositivo y la gestión de la privacidad del usuario.

La manera en que se otorga el acceso a estos registros se ha convertido en un aspecto central en la relación entre usuarios, fabricantes de dispositivos y desarrolladores de aplicaciones.

Quién puede acceder a los registros de mi smartphone

Cada aplicación instalada en Android puede acceder por defecto a los registros que ella misma genera durante su funcionamiento. Sin embargo, la gestión de estos datos no se limita a los desarrolladores. Tanto Google como el propio fabricante del dispositivo pueden tener acceso a ciertos segmentos de estos registros para realizar funciones de diagnóstico, mantenimiento, actualizaciones o análisis de seguridad en el sistema operativo.

Así funciona la gestión de registros en Android: más seguridad, menos riesgos para el usuario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del ecosistema Android, existe un conjunto más amplio de registros, conocido como “todos los registros del dispositivo”. Estos pueden incluir información sobre cuáles aplicaciones están instaladas, momentos de uso, identificadores de usuario o dispositivo y otros datos sobre la actividad ocurrida.

Dichos registros, gestionados por el proceso logd del sistema, reciben información de manera temporal y se eliminan de forma continua, aunque ciertas aplicaciones y servicios pueden solicitar acceso extendido cuando lo consideran necesario para mejorar la estabilidad o detectar errores.

A partir de Android 13, el sistema solicita el consentimiento explícito del usuario antes de permitir que una aplicación acceda a este conjunto ampliado de registros. Este acceso suele estar justificado en casos como el envío de reportes de fallos o retroalimentación detallada.

El usuario puede revisar la solicitud y decidir si otorga acceso único a estos datos técnicos, lo que ha elevado el nivel de control sobre la privacidad, especialmente en situaciones donde se requieren diagnósticos puntuales.

Una característica relevante del sistema Android es que, incluso si el usuario decide no otorgar acceso completo a todos los registros, algunas empresas y desarrolladores pueden seguir accediendo a partes de estos registros mediante mecanismos autorizados.

Cambios recientes en el sistema operativo obligan a las aplicaciones a pedir permiso específico para acceder a registros técnicos, lo que minimiza vulnerabilidades pero demanda atención constante a notificaciones y solicitudes de acceso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, si se encuentra activado el envío de datos de uso y diagnóstico, Google recibirá información relativa al uso de aplicaciones y el funcionamiento del dispositivo para mejorar el servicio, diagnosticar errores y optimizar el sistema operativo.

El proceso de autorización varía según la versión de Android utilizada. En versiones 12 y posteriores, cuando una aplicación solicita acceso generalizado a los registros del dispositivo, el sistema ofrece la opción de permitir solo una vez o denegar la solicitud.

Esta confirmación puntual permite al usuario un mayor control, ya que puede monitorear qué aplicaciones buscan acceder a información técnica más sensible y cuáles se limitan a operar con sus propios datos de registro.

Por qué es importante proteger los registros de smartphone

En la práctica, resulta fundamental que los usuarios revisen cuidadosamente qué aplicaciones solicitan acceso a los registros. Solo se recomienda conceder este permiso a desarrolladores, servicios o fabricantes en los que se confíe plenamente.

La información contenida en los registros suele ser técnica, aunque puede llegar a incluir identificadores personales, detalles de uso y metadatos que, en manos indebidas, pueden comprometer la seguridad o la estrategia de protección de datos del usuario.

La capacidad de monitorizar y administrar solicitudes de acceso a registros es clave para evitar riesgos de privacidad y blindar los datos más delicados en el entorno digital actual, según expertos en seguridad móvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros del dispositivo sirven de herramienta tanto a desarrolladores como a fabricantes para depurar errores, garantizar actualizaciones y resolver incidencias de funcionamiento. Sin embargo, esta utilidad también implica que la gestión inadecuada de los permisos puede exponer información sensible vinculada a la actividad cotidiana del usuario en el teléfono móvil o la tableta.

Para comprobar y administrar los permisos de acceso a los registros, los usuarios de Android 13 deben estar atentos a las notificaciones de solicitud de acceso ampliado que presenten las aplicaciones.

A través del menú de Ajustes, en las secciones de privacidad y seguridad, es posible activar o rechazar de forma puntual este tipo de solicitudes. Si la aplicación requiere el acceso para propósitos legítimos, como reportes técnicos o solución de incidencias, el sistema otorga la posibilidad de permitir solo un acceso único, sin que ello se convierta en permiso permanente.

Aunque no se otorgue acceso a todos los registros, siempre existe la posibilidad de que aplicaciones y servicios accedan a subconjuntos como el registro de eventos, necesarios para el funcionamiento esencial del sistema.

Esta característica subraya la importancia de mantener actualizados tanto el sistema operativo como las aplicaciones, ya que las versiones más recientes incluyen mejoras en la gestión de privacidad, corrección de vulnerabilidades y fortalecimiento de los protocolos de protección.

