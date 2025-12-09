Artistas retiran sus canciones de Spotify como protesta contra la IA y después aparecen copias suyas en la aplicación

La banda australiana King Gizzard & the Lizard Wizard retira su música de Spotify en protesta por el auge de canciones creadas con inteligencia artificial. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

La banda australiana King Gizzard & the Lizard Wizard decidió retirar todas sus canciones de Spotify como protesta contra el crecimiento de contenido creado con inteligencia artificial. Sin embargo, al poco tiempo aparecieron imitaciones digitales de sus canciones.

Un caso que surge en medio de la controversia por el aumento de perfiles que publican temas y autores son creados con IA en la aplicación, además de inversiones en otras compañías dedicadas al desarrollo de esta tecnología.

Por qué los artistas retiraron sus canciones de Spotify

En julio pasado, King Gizzard & the Lizard Wizard anunciaron la retirada de toda su música de Spotify. Este movimiento no surgió por capricho: la decisión estaba motivada principalmente por el rechazo a una controvertida inversión de Daniel Ek, CEO de la compañía sueca, en una empresa de IA orientada al desarrollo de soluciones para fines militares.

Stu Mackenzie, líder del conjunto, expresó su desacuerdo tanto con esta iniciativa como con cuestiones ya conocidas entre la comunidad artística sobre Spotify. En declaraciones a The Angeles Times, Mackenzie manifestó que “hemos estado diciendo ‘al diablo con Spotify’ durante años”.

El retiro de King Gizzard & the Lizard Wizard de Spotify responde al rechazo por inversiones en IA militar y políticas de regalías digitales. (Grosby)

Este no fue un caso aislado. Durante el mismo período, otros artistas y bandas retiraron su catálogo de la plataforma en protesta. El motivo principal: la dirección que Spotify toma respecto a tecnología, ética empresarial y la percepción de que el sistema de regalías digital perjudica a los propios intérpretes.

Esta ola de repudio encontró eco en una parte del público, que interpretó el retiro como un acto de defensa del arte ante lógicas de mercado percibidas como adversas.

Cómo aparecieron las copias digitales en Spotify

Lo que podría haber quedado en un distanciamiento entre artista y plataforma se transformó en un nuevo capítulo con la irrupción de la inteligencia artificial generativa.

Herramientas de IA comienzan a permitir que cualquier usuario clone el estilo de un artista y reproduzca composiciones que copian inmediatamente al original, incluso en casos de músicos que ya no desean estar presentes en dichas plataformas.

Usuarios detectan perfiles falsos como King Lizard Wizard en Spotify, con canciones y portadas generadas por inteligencia artificial.(REUTERS/Dado Ruvic)

En semanas posteriores al retiro de King Gizzard & the Lizard Wizard, usuarios de Spotify detectaron la presencia de un perfil denominado King Lizard Wizard. Según registró el portal Futurism, esa cuenta falsa subió temas con los mismos títulos y letras idénticas a los de la banda australiana, aunque la música, ligeramente modificada, seguía emulando el estilo inconfundible del conjunto.

La utilización de IA aquí no solo se limitó al sonido: la portada de los álbums, también generada por inteligencia artificial, buscó replicar la estética original del grupo hasta en sus detalles visuales. Las pistas ofertadas listaban incluso a Mackenzie como compositor y letrista, pese a tratarse de imitaciones automatizadas, lo que añade una dimensión de usurpación de identidad y derechos de autor.

Los fans detectaron rápidamente que las canciones recomendadas en listas automáticas como Release Radar o Discover Weekly correspondían a estas falsificaciones. La magnitud del impacto no fue menor: la cuenta sumó decenas de miles de reproducciones, lo que sugiere un potencial ingreso monetario para los responsables y un caso flagrante de vulneración de propiedad intelectual.

Spotify, en sus políticas, prohíbe explícitamente las suplantaciones, pero esto no impidió que el algoritmo de la plataforma promoviera a King Lizard Wizard, ubicando su música justo debajo del perfil original, ahora inactivo.

La inteligencia artificial permite clonar el estilo y la identidad visual de artistas, desatando debates sobre propiedad intelectual en plataformas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambios está haciendo Spotify para controlar a la IA

En septiembre de 2025, Spotify anunció la introducción de nuevas políticas para proteger a los artistas de spam, suplantaciones y engaños. No obstante, la continua aparición de imitaciones en las listas recomendadas, algunas generadas íntegramente con IA y otras directamente copiadas de los repertorios originales, evidencia que la implementación de estas normativas resulta, por ahora, insuficiente.

La compañía informó su intención de aumentar la vigilancia sobre contenidos fraudulentos y señaló que la música creada por inteligencia artificial no está prohibida per se en la plataforma.

Casos como el de King Gizzard & the Lizard Wizard conviven con ejemplos en los que canciones generadas por IA lograron incluso liderar listas digitales, como sucedió con un tema de country producido algorítmicamente que alcanzó posiciones destacadas en el ranking de Billboard digital.