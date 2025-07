Banda de rock creada por IA conquista Spotify: tiene más de un millón de oyentes

Banda de rock The Velvet Sundown, tiene un millón de oyentes en Spotify pese a ser una IA. (Foto: Instagram)

Una banda con más de un millón de oyentes en Spotify ha generado revuelo en la industria musical por un motivo inesperado: no es del todo humana. The Velvet Sundown, con dos álbumes publicados en junio titulados, irrumpió en la plataforma de streaming con un sonido que muchos describen como una mezcla hipnótica de pop alternativo, soul analógico y atmosferas cinematográficas.

El grupo, presentado como un cuarteto formado por el vocalista Gabe Farrow, el guitarrista Lennie West, el bajista Milo Rains y el percusionista Orion “Rio” Del Mar, fue inicialmente acogido con entusiasmo.

Sin embargo, usuarios de Reddit comenzaron a notar algo extraño: no había información verificable sobre ninguno de los miembros. La falta de rastros en redes sociales, conciertos, entrevistas o registros públicos encendió las alarmas y dio paso a la hipótesis de que la banda podría ser generada por inteligencia artificial.

En un intento de desmentir la teoría, una cuenta en X (antes Twitter) identificada como “Velvet Sundown (The Real Band Not The AI Band)” salió a declarar que eran reales y que los rumores eran parte de una “locura mediática”. Pero pronto llegó la confirmación oficial.

En su perfil actualizado de Spotify, The Velvet Sundown admitió que se trata de “un proyecto de música sintética guiado por una dirección artística humana, compuesto (...) e ilustrado con el apoyo de la inteligencia artificial”.

Según el grupo, su propuesta es “una provocación artística destinada a cuestionar los límites de la creación, la identidad y el futuro de la música misma en la era de la IA”.

Los personajes, letras, voces y música fueron creados con herramientas de inteligencia artificial, pero, según indican, bajo supervisión y concepto de humanos. La biografía remata con una declaración filosófica: “No es del todo humano. No es del todo máquina. The Velvet Sundown se encuentra en un punto intermedio”.

En plataformas rivales, como Deezer, ya se había señalado que parte de su contenido podría haber sido generado con IA. Mientras tanto, Spotify evitó hacer comentarios directos sobre el caso, aunque aclaró que no tiene intención de fomentar la proliferación de contenido automatizado con el fin de evadir el pago de derechos de autor.

El caso ha reactivado un debate creciente en la industria musical: ¿qué lugar debe tener la inteligencia artificial en la producción de obras creativas? Artistas y gremios muestran preocupación ante la posibilidad de que proyectos generados por máquinas, con ayuda humana o no, puedan desplazar a creadores tradicionales.

“Estamos entrando en un terreno inexplorado, donde el concepto de autoría se vuelve difuso”, afirmó Glenn McDonald, ex “alquimista de datos” de Spotify, a la revista Rolling Stone.

McDonald apuntó que la rápida popularidad de The Velvet Sundown podría estar vinculada a un cambio en las políticas de Spotify, que ahora acepta pagos para impulsar ubicación en listas de reproducción y prioriza recomendaciones generadas por algoritmos antes que selecciones humanas.

Para los creadores independientes, esta transformación podría representar una amenaza real, ya que la competencia se amplía a producciones masivas y automatizadas, capaces de adaptarse a tendencias y gustos sin los mismos límites humanos.

Por ahora, The Velvet Sundown es tanto un caso de éxito como una provocación. Un espejo de lo que está por venir en un mundo donde la música ya no tiene que salir de un estudio ni de una banda real para emocionar a millones de oyentes en todo el mundo.