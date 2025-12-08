Desde reducir ciberataques hasta mejorar su rendimiento: beneficios de apagar el celular 5 minutos todos los días

Dejar un momento inoperativo el teléfono no trae riesgos para su funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección de la información personal guardada en los dispositivos requiere estrategias preventivas para evitar intrusiones y fraudes. Entre las pautas impulsadas por expertos y autoridades internacionales, sobresalen medidas simples que dificultan la acción de programas maliciosos y refuerzan la seguridad.

Los expertos destacan que una decisión sencilla puede convertirse en un factor clave para frenar la manipulación de datos o el robo de credenciales.

Desde el apagado por 5 minutos del teléfono todos los días hasta la actualización regular del sistema operativo y la configuración de barreras adicionales en el acceso, existen acciones que pueden implementarse rápidamente para reducir la exposición ante los ciberdelincuentes.

Por qué apagar el celular unos minutos puede marcar la diferencia en seguridad

Desconectar el dispositivo corta actividades de malware que dependen de sesiones activas, dificultando el acceso de atacantes a datos personales. (Imagen ilustrativa Infobae)

La práctica de desconectar el teléfono durante 5 minutos diarios fue mencionada por Anthony Albanese como una táctica preventiva pensada para el público general.

Esta rutina impide la continuidad de procesos abiertos que, durante una sesión activa, podrían explotarse por programas espía o malware diseñados para extraer información.

El apagado interrumpe conexiones de acceso no autorizado y cierra procesos dañinos, lo que dificulta la persistencia de intentos de espionaje digital. Incorporar la pausa en el uso del celular afecta la base técnica de varios ataques, señalan los expertos.

Cómo las actualizaciones los parches de seguridad a los dispositivos

Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas reduce vulnerabilidades y protege el acceso a información sensible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualizar el sistema operativo y las aplicaciones en celulares y computadoras se encuentra entre las pautas avaladas por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA).

Las empresas tecnológicas publican nuevos parches con frecuencia, corrigiendo vulnerabilidades antes de ser explotadas por actores maliciosos. Ignorar las alertas de actualización incrementa la exposición a brechas conocidas.

Activar la opción de actualizaciones automáticas y revisar periódicamente la existencia de versiones más recientes, reduce las posibilidades de acceso no autorizado por parte de ciberdelincuentes.

De qué forma reforzar la seguridad de los dispositivos

Especialistas en ciberseguridad advierten que apagar periódicamente el dispositivo incrementa la protección frente a amenazas, aunque esta táctica no es suficiente para lograr una defensa integral.

Aplicar autenticación de doble factor y otras medidas adicionales refuerza la protección, más allá del simple apagado del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación de autenticación de doble factor añade una barrera adicional, porque exige validar la identidad mediante un código único y temporal. La autenticación de doble factor limita severamente las posibilidades de acceso a cuentas sensibles incluso cuando una contraseña ha sido filtrada.

En este sentido, la combinación de apagado regular, autenticación y gestión activa de permisos fortalece la seguridad en capas y minimiza el riesgo de ser víctima de fraudes masivos o suplantaciones de identidad.

Qué riesgo tienen las redes WiFi abiertas y cómo protegerse al usarlas

Las redes WiFi abiertas en espacios públicos representan uno de los principales puntos de vulnerabilidad señalados por especialistas y organismos internacionales de seguridad informática.

Lugares como cafeterías, aeropuertos o centros comerciales suelen ofrecer conexiones sin cifrado robusto, lo que permite la interceptación de datos que circulan por la red.

En caso de acceder una red WiFi pública se debe contar con una VPN para evitar peligros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso indiscriminado de redes abiertas puede facilitar accesos no autorizados a cuentas personales y bancarias. La medida predominante consiste en evitar operaciones sensibles, como transferencias bancarias o el envío de documentos confidenciales, mientras se utiliza una red pública.

Asimismo, para acceder a internet bajo estas condiciones, se sugiere emplear VPN o preferir redes privadas.

Cómo evitar el robo de identidad a través del phishing y otras modalidades de ataque

El control sobre la información personal adquiere importancia ante el aumento de campañas de phishing, en las que ciberdelincuentes simulan ser bancos, empresas reconocidas o entidades oficiales con el fin de obtener datos confidenciales.

Por esta razón, compartir información a través de canales no oficiales o responder a solicitudes dudosas multiplica las posibilidades de fraude. Mantener una actitud preventiva ante mensajes inesperados y evitar enviar información por enlaces no verificados es la mejor defensa ante engaños.