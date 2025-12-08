Tecno

CES 2026: todo lo que sabemos que viene para computadoras, IA y más con Intel, AMD, Nvidia y Qualcomm

El evento será el lugar donde convergen los avances en hardware de consumo, con las marcas apostando por la inteligencia artificial y la potencia en dispositivos personales

Guardar
Varias marcas traen oferta de
Varias marcas traen oferta de productos para el consumidor promedio. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El CES 2026 se perfila como el escenario central para la presentación de las próximas generaciones de procesadores, portátiles y hardware de consumo que marcarán el rumbo del sector durante el año.

El evento, que se celebrará en Las Vegas del 6 al 9 de enero, reunirá a los principales actores de la industria, con un enfoque especial en la innovación para el mercado de PC y la integración de inteligencia artificial en dispositivos de consumo.

Según la información oficial del evento, tanto AMD como Intel han confirmado keynotes completas, mientras que NVIDIA y Qualcomm participarán con amplias zonas de demostración, aunque sin conferencias propias. Por esta razón, se explica todo lo que hay que saber sobre posibles lanzamientos y más novedades.

Qué anuncios de AMD se prevén en el CES 2026

Lisa Su, CEO de AMD,
Lisa Su, CEO de AMD, abrirá el CES 2026 detallando la estrategia de inteligencia artificial para la nube, el edge y dispositivos de consumo. (Foto: REUTERS/Ann Wang/Archivo)

Entre los anuncios con más expectativas, destaca la presentación de la nueva generación de portátiles con IA integrada por parte de AMD, bajo la denominación Ryzen AI 400 “Gorgon Point”.

Esta línea ofrecerá hasta doce núcleos Zen 5 y una NPU más potente, consolidando la apuesta de la compañía por la inteligencia artificial en el espectro de consumo. Además, se anticipa la llegada de los procesadores Ryzen 7 9850X3D y Ryzen 9000G, ambos basados en la arquitectura Zen 5 y compatibles con el socket AM5.

Por su parte, el Ryzen 7 9850X3D, filtrado en páginas de drivers, representa la actualización del CPU gaming más vendido de la marca, mientras que el Ryzen 9000G reutilizaría los silicios “Krackan” y “Strix Point”.

La CEO de AMD, Lisa Su, abrirá el evento el cinco de enero a las 18:30 (hora del Pacífico), donde detallará la estrategia de la empresa en inteligencia artificial para la nube, el edge y los dispositivos de consumo.

Cuales lanzamientos se esperan de Intel en el CES 2026

Intel lanzará oficialmente la serie
Intel lanzará oficialmente la serie Core Ultra 300 “Panther Lake” y la plataforma Xeon 6 Workstation para estaciones de trabajo de alto rendimiento. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En el caso de Intel, la compañía ha confirmado el lanzamiento oficial de la serie Core Ultra 300 “Panther Lake”, orientada a PCs con inteligencia artificial y procesadores de nueva generación.

Asimismo, se espera la presentación de la plataforma Xeon 6 Workstation, dirigida a estaciones de trabajo de gama alta y posicionada como rival directa de Threadripper. Además, Intel podría mostrar una actualización de su hoja de ruta hacia Nova Lake para escritorio, prevista para después de Panther Lake.

Qué novedades traerá al público Nvidia en el CES 2026

NVIDIA exhibirá portátiles con GPUs
NVIDIA exhibirá portátiles con GPUs RTX 50 y CPUs Ryzen 400 y Core Ultra 300, enfocándose en inteligencia artificial local y productividad acelerada. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

NVIDIA tendrá una presencia destacada en el CES Foundry Experience en el hotel Fontainebleau, donde exhibirá nuevas generaciones de portátiles con GPUs móviles RTX 50 y CPUs Ryzen 400 y Core Ultra 300. El foco estará puesto en la inteligencia artificial local y la productividad acelerada.

Se prevén demostraciones de NVIDIA Drive y sistemas embebidos avanzados para automoción y robótica. Aunque no se esperan anuncios sobre la serie RTX 50 SUPER ni sobre el NVIDIA N1 SoC para consumo, la compañía reforzará su ecosistema RTX AI.

Cuáles son otros lanzamientos planean las empresas tecnológicas en este evento global

En cuanto a Qualcomm, se anticipa la llegada de los primeros portátiles integrados con Snapdragon X2 Elite y X2 Elite Extreme durante el primer semestre de 2026.

Qualcomm anticipa la llegada de
Qualcomm anticipa la llegada de portátiles con Snapdragon X2 Elite y X2 Elite Extreme, apostando por modelos delgados y mini PCs con arquitectura ARM. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En el CES se presentarán modelos delgados, mini PCs y posiblemente dispositivos todo-en-uno basados en arquitectura ARM, aunque no se prevén demostraciones de gaming nativo para X2 Elite.

Entre tanto, las probabilidades sitúan a AMD con un nivel altísimo de anuncios confirmados, incluyendo el Ryzen 9850X3D, Ryzen 9000G y Ryzen AI 400. Intel tiene confirmada la presentación de Core Ultra 300 (Panther Lake) y Xeon 6.

NVIDIA es muy probable que muestre nuevos portátiles RTX AI y demos de automoción, mientras que Qualcomm apunta a una probabilidad alta de lanzar laptops con X2 Elite / Extreme.

Temas Relacionados

AMDIntelNvidiaQualcommPortátilesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo configurar los celulares y computadores para cuidar los ojos

Trabajar con luz indirecta y evitar la oscuridad total o el exceso de luz también son claves para tener buenos hábitos

Cómo configurar los celulares y

La IA está cambiando las elecciones y la política: sesgos, cambios en respuestas y más

Un estudio revela que las respuestas de la IA sobre política varían según actualizaciones y acontecimientos electorales

La IA está cambiando las

Autos eléctricos sin frenos, la premisa propuesta por Mercedes-Benz que ha impactado al mundo

Prescindir de frenos traseros altera la percepción tradicional de seguridad que tienen casi todos los usuarios del sector automotor

Autos eléctricos sin frenos, la

Geoffrey Hinton, ‘padrino de la IA’, cree que no hay que abandonar la educación y se debe aprender a programar

El conocimiento en matemáticas, estadística y álgebra lineal seguirá siendo esencial para enfrentar la automatización y los cambios tecnológicos

Geoffrey Hinton, ‘padrino de la

Críticas al veto a que los menores usen las redes sociales en Australia: “No protege, desconecta”

El nuevo marco legal restringe el acceso de adolescentes a plataformas digitales, mientras organizaciones juveniles advierten sobre el impacto en comunidades vulnerables y cuestionan la efectividad para proteger la salud mental

Críticas al veto a que
DEPORTES
La reacción del Changuito Zeballos

La reacción del Changuito Zeballos apenas quedó eliminado Boca Juniors tras su polémico cambio ante Racing

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El brutal nocaut que estremeció al mundo del boxeo: “Demuestra lo peligroso que puede ser este deporte”

El premio que ganó Lando Norris tras su histórico título en la F1 y la elección clave que deberá tomar en el 2026

El récord que Franco Colapinto compartió con una figura tras el final de la temporada de la Fórmula 1

TELESHOW
El cantante de tango Ricardo

El cantante de tango Ricardo “Chiqui” Pereyra fue operado tras caerse de una escalera y su pronóstico es reservado

Pampita y Benjamín Vicuña coincidieron en un evento con sus parejas: risas y abrazos en el Campo Argentino de Polo

A los 63 años, Ivo Cutzarida inició un nuevo desafío universitario: “Terminé el primer año”

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich reavivan rumores de reconciliación tras una cena secreta

El particular ritual que eligieron Nicolás Cabré y Rocío Pardo en su boda para sellar su amor eterno

INFOBAE AMÉRICA

A un año de la

A un año de la desaparición y asesinato de los cuatro de Guayaquil: la reconstrucción judicial

El 65% de los bolivianos aprueba la gestión de Rodrigo Paz en Bolivia, según un estudio de opinión

Identifican como expoliada por los nazis una obra de Jacques-Louis David en el Palacio de Versalles

Cuando Krasinski cambió The Office: la escena eliminada que defendió el amor entre Jim y Pam

Polémica en Brasil por la modificación de la Ley de Impeachment del Tribunal Supremo: “Ataque a la estructura del Estado de derecho”