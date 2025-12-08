CES 2026: todo lo que sabemos que viene para computadoras, IA y más con Intel, AMD, Nvidia y Qualcomm

Varias marcas traen oferta de productos para el consumidor promedio. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El CES 2026 se perfila como el escenario central para la presentación de las próximas generaciones de procesadores, portátiles y hardware de consumo que marcarán el rumbo del sector durante el año.

El evento, que se celebrará en Las Vegas del 6 al 9 de enero, reunirá a los principales actores de la industria, con un enfoque especial en la innovación para el mercado de PC y la integración de inteligencia artificial en dispositivos de consumo.

Según la información oficial del evento, tanto AMD como Intel han confirmado keynotes completas, mientras que NVIDIA y Qualcomm participarán con amplias zonas de demostración, aunque sin conferencias propias. Por esta razón, se explica todo lo que hay que saber sobre posibles lanzamientos y más novedades.

Qué anuncios de AMD se prevén en el CES 2026

Lisa Su, CEO de AMD, abrirá el CES 2026 detallando la estrategia de inteligencia artificial para la nube, el edge y dispositivos de consumo. (Foto: REUTERS/Ann Wang/Archivo)

Entre los anuncios con más expectativas, destaca la presentación de la nueva generación de portátiles con IA integrada por parte de AMD, bajo la denominación Ryzen AI 400 “Gorgon Point”.

Esta línea ofrecerá hasta doce núcleos Zen 5 y una NPU más potente, consolidando la apuesta de la compañía por la inteligencia artificial en el espectro de consumo. Además, se anticipa la llegada de los procesadores Ryzen 7 9850X3D y Ryzen 9000G, ambos basados en la arquitectura Zen 5 y compatibles con el socket AM5.

Por su parte, el Ryzen 7 9850X3D, filtrado en páginas de drivers, representa la actualización del CPU gaming más vendido de la marca, mientras que el Ryzen 9000G reutilizaría los silicios “Krackan” y “Strix Point”.

La CEO de AMD, Lisa Su, abrirá el evento el cinco de enero a las 18:30 (hora del Pacífico), donde detallará la estrategia de la empresa en inteligencia artificial para la nube, el edge y los dispositivos de consumo.

Cuales lanzamientos se esperan de Intel en el CES 2026

Intel lanzará oficialmente la serie Core Ultra 300 “Panther Lake” y la plataforma Xeon 6 Workstation para estaciones de trabajo de alto rendimiento. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En el caso de Intel, la compañía ha confirmado el lanzamiento oficial de la serie Core Ultra 300 “Panther Lake”, orientada a PCs con inteligencia artificial y procesadores de nueva generación.

Asimismo, se espera la presentación de la plataforma Xeon 6 Workstation, dirigida a estaciones de trabajo de gama alta y posicionada como rival directa de Threadripper. Además, Intel podría mostrar una actualización de su hoja de ruta hacia Nova Lake para escritorio, prevista para después de Panther Lake.

Qué novedades traerá al público Nvidia en el CES 2026

NVIDIA exhibirá portátiles con GPUs RTX 50 y CPUs Ryzen 400 y Core Ultra 300, enfocándose en inteligencia artificial local y productividad acelerada. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

NVIDIA tendrá una presencia destacada en el CES Foundry Experience en el hotel Fontainebleau, donde exhibirá nuevas generaciones de portátiles con GPUs móviles RTX 50 y CPUs Ryzen 400 y Core Ultra 300. El foco estará puesto en la inteligencia artificial local y la productividad acelerada.

Se prevén demostraciones de NVIDIA Drive y sistemas embebidos avanzados para automoción y robótica. Aunque no se esperan anuncios sobre la serie RTX 50 SUPER ni sobre el NVIDIA N1 SoC para consumo, la compañía reforzará su ecosistema RTX AI.

Cuáles son otros lanzamientos planean las empresas tecnológicas en este evento global

En cuanto a Qualcomm, se anticipa la llegada de los primeros portátiles integrados con Snapdragon X2 Elite y X2 Elite Extreme durante el primer semestre de 2026.

Qualcomm anticipa la llegada de portátiles con Snapdragon X2 Elite y X2 Elite Extreme, apostando por modelos delgados y mini PCs con arquitectura ARM. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En el CES se presentarán modelos delgados, mini PCs y posiblemente dispositivos todo-en-uno basados en arquitectura ARM, aunque no se prevén demostraciones de gaming nativo para X2 Elite.

Entre tanto, las probabilidades sitúan a AMD con un nivel altísimo de anuncios confirmados, incluyendo el Ryzen 9850X3D, Ryzen 9000G y Ryzen AI 400. Intel tiene confirmada la presentación de Core Ultra 300 (Panther Lake) y Xeon 6.

NVIDIA es muy probable que muestre nuevos portátiles RTX AI y demos de automoción, mientras que Qualcomm apunta a una probabilidad alta de lanzar laptops con X2 Elite / Extreme.