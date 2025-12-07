Wrapped 2025: descubre cómo saber tu edad musical en Spotify

La edad musical se calcula según las canciones más escuchadas por el usuario durante el año. (Infobae: @Spotify/ X - Imagen Ilustrativa Infobae)

En la última edición de Spotify Wrapped, la plataforma no solo destacó los géneros, canciones y artistas favoritos de cada usuario, sino que también introdujo una nueva función que generó debate y curiosidad: la edad musical. Esta herramienta analiza los hábitos de escucha anuales y asigna una edad sonora basada en las décadas predominantes de las canciones reproducidas, sorprendiendo a millones de personas con resultados que a menudo no coinciden con su edad real.

Descubrir esta cifra, y acceder al balance personalizado del año, es un proceso sencillo gracias a la experiencia interactiva que propone la aplicación.

Cómo funciona la edad musical de Spotify Wrapped

La función de edad musical, incorporada por primera vez en 2025, determina la edad sonora del usuario a partir de las canciones que más ha escuchado durante el año. Spotify evalúa desde qué épocas provienen los temas preferidos, calcula la década dominante y, según ese análisis, asigna una edad asociada al periodo de juventud vinculado a esos estilos musicales.

Spotify Wrapped 2025 ya está disponible. (Spotify)

Así, una persona joven que escucha principalmente rock clásico o pop de los años 80 podría recibir una edad musical cercana a quienes fueron adolescentes en esa época, mientras que el apego a la música reciente ubica la edad sonora en los rangos más juveniles.

Este cálculo parte de una revisión entre enero y mediados de noviembre, identificando el intervalo de cinco años con mayor protagonismo en el perfil de escucha. Se basa en la hipótesis del “golpe de reminiscencia”, que sostiene que los gustos musicales tienden a forjarse en la adolescencia y a permanecer relativamente estables en el tiempo. El resultado, por tanto, no expresa la edad biológica, sino la nostalgia o actualización de los hábitos musicales personales.

Tendencia viral y reacciones de la comunidad

El lanzamiento de Wrapped 2025 desató una ola de comentarios y memes en redes sociales por los singulares resultados de la función de edad sonora. Muchos jóvenes compartieron con humor que su edad musical superaba ampliamente la real, mientras que algunos adultos, al compartir cuenta con familiares más jóvenes, se encontraron con edades musicales propias de la Generación Z.

Este fenómeno puso en evidencia la diversidad de preferencias, la importancia de la memoria colectiva y el peso de la nostalgia en la cultura digital contemporánea.

Las cinco mujeres mexicanas más escuchadas del 2025, según Spotify Wrapped. (Infobae México)

Los análisis de Spotify también mostraron que estilos como el rock clásico, pop de los ochenta y noventa, jazz y disco dominaron en las edades musicales más elevadas, mientras que géneros recientes asociaron la edad sonora de los usuarios a perfiles más jóvenes.

Pasos para acceder a tu edad musical y estadísticas personalizadas en Spotify Wrapped

Descubrir tu edad musical y repasar tus estadísticas de 2025 es muy simple. Al abrir la app, debería aparecer el aviso “¡Ya está aquí tu Wrapped 2025!”. Si no sale automáticamente, puedes buscar el tag Wrapped en la parte superior de la pantalla, desde donde accedes al resumen anual. Al hacer clic, la plataforma despliega una animación y, con solo deslizar el dedo, es posible visualizar todos los datos: géneros más escuchados, artistas favoritos, minutos reproducidos y, por supuesto, la edad sonora.

Spotify también permite compartir estas estadísticas en redes sociales, generando interacción y conversación entre usuarios. Incluso si tu edad musical es 30, 60 o 18 años, descubrir este dato te permitirá conocer mejor el perfil de tus gustos y cómo la música conecta recuerdos personales de distintas etapas de la vida.

Spotify Wrapped 2025 ratificó el poder de la música para trazar puentes intergeneracionales. REUTERS/Brendan McDermid

Más allá de la edad sonora: otras novedades de Spotify Wrapped 2025

Además de la función de edad musical, Wrapped 2025 añadió opciones como el comparador de gustos por edad, la función Wrapped Party para compartir preferencias con amistades en tiempo real y Clubs que agrupan oyentes por estilos predominantes.

El balance anual mantiene apartados clásicos como rankings de canciones, artistas y pódcast, junto con nuevas posibilidades interactivas pensadas para enriquecer la experiencia de cada usuario en la plataforma.

Spotify Wrapped 2025 ratificó el poder de la música para trazar puentes intergeneracionales y reforzar la identidad personal en la era digital, consolidando la edad sonora como un dato tan curioso como revelador dentro de la cultura del streaming.