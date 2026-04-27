Panamá

Cada año en Panamá se diagnostican unos 7,700 nuevos casos de cáncer

Proyecto nacional integrado de atención a esta enfermedad logra importantes avances

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Un paciente de cáncer de recto en la consulta con el oncólogo (Freepik)
Consultas por cáncer en el país pasaron de 96,000 en 2014 a 165,000 en 2024. (Freepik)

En Panamá el 17% de las muertes son causadas por algún tipo de cáncer, y cada año se diagnostican alrededor de 7,700 nuevos casos.

Esta realidad propone un desafío urgente de salud pública, ya que las cifras se traducen en un promedio diario de entre 12 y 14 diagnósticos, mientras que cada día entre cinco y siete panameños pierden la vida a causa de esta enfermedad.

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Las cifras también evidencian un aumento sostenido en la demanda de servicios oncológicos en la última década, indicó el Ministerio de Salud (MINSA).

Detalló que las consultas por cáncer pasaron de 96,000 en 2014 a 165,000 en 2024, mientras que las radioterapias subieron de 35,000 a 68,000, y las quimioterapias de 23,000 a 43,000, lo que refleja la creciente necesidad de fortalecer el sistema de atención.

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Ante una realidad cada vez más cambiante, desde inicios de 2025, la institución de salud pública puso en marcha el Proyecto Nacional Integrado de Atención del Cáncer, una iniciativa que articula esfuerzos entre el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social (CSS) y el Instituto Oncológico Nacional (ION).

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Consultas para quimioterapias pasaron de 23,000 en 2014 a 43,000 en 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa cuenta con el respaldo de instituciones gubernamentales, organismos internacionales, asociaciones de pacientes y el sector privado.

En ese contexto y tras un año de gestión enfocada en la descentralización de los servicios de salud, una nota de prensa ministerial informa que el ministro del ramo, Fernando Boyd Galindo, confirmó avances en la integración de la Red Oncológica Nacional.

Boyd Galindo destacó que la unificación de la atención oncológica entre la entidad que dirige y la Caja de Seguro Social (CSS) permite que la población reciba tratamientos especializados cerca de sus hogares.

Este proceso, agregó, ha tenido un impacto directo en la economía familiar, al eliminar gastos de transporte, hospedaje y alimentación asociados a los traslados desde el interior del país hacia la ciudad de Panamá.

Actualmente,1,650 pacientes solo en la región de Azuero reciben atención integral en el Hospital Anita Moreno, ubicado en la provincia de Los Santos.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, dio a conocer los avances en la integración de la Red Oncológica Nacional.
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, dio a conocer los avances en la integración de la Red Oncológica Nacional.

Se estima que al eliminar los gastos mencionados el ahorro acumulado para los panameños asciende a $2 millones.

La información del Ministerio de Salud añade que esta iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer la atención integral del cáncer en el país, mejorar el acceso a los servicios mediante la descentralización, promover la prevención, impulsar la integración del sistema de salud, incorporar nuevas tecnologías y fomentar la investigación oncológica.

El proyecto se estructura en cuatro líneas de acción fundamentales: fortalecimiento asistencial y descentralización de la atención del cáncer, implementación de proyectos estratégicos integrados a nivel nacional, fortalecimiento de la investigación en cáncer y en la consolidación del Registro Nacional del Cáncer y acceso a nuevas tecnologías.

A un año de su implementación, se indicó que se logró la apertura del Hospital Cancerológico en la Ciudad de la Salud, con servicios de radioterapia y consultas de radio oncología, así como la nueva sala de cuidados paliativos del Instituto Oncológico Nacional.

De igual manera, se inició la construcción de un moderno edificio de nueve pisos para el Instituto Oncológico Nacional, que permitirá trasladar el 80% de sus servicios, incluyendo consulta externa y quimioterapia.

También se fortalecieron los servicios del Instituto Oncológico Nacional con la adquisición de un acelerador lineal, la remodelación de su laboratorio clínico y capilla, y la incorporación de un sistema de cirugía robótica, convirtiéndose en el primer hospital público del país en contar con esta tecnología.

La información señala que se consolidó el proceso de descentralización con el funcionamiento de salas de oncología en las provincias de Los Santos y Veraguas.

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