Honduras

Honduras en 2026: dependencia de remesas y empleo informal marcan el pulso económico frente al aumento sostenido de precios

La desaceleración de la inflación no se traduce en alivio para los hogares, que enfrentan salarios estancados, encarecimiento de productos básicos.

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El encarecimiento de alimentos esenciales afecta la capacidad de compra en hogares de los hogares.(Foto: Cortesía)
El encarecimiento de alimentos esenciales afecta la capacidad de compra en hogares de los hogares.(Foto: Cortesía)

Honduras transita 2026 con un panorama económico marcado por tensiones estructurales que se reflejan tanto en los indicadores macroeconómicos como en la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

Aunque la inflación muestra señales de moderación en comparación con años anteriores, el alto costo de vida, la inestable situación laboral y la fuerte dependencia de las remesas continúan definiendo el pulso económico del país.

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En mercados de Tegucigalpa y San Pedro Sula, la realidad económica se percibe sin necesidad de estadísticas. “Antes con 500 lempiras podía comprar los alimentos de la casa, ahora necesito casi el doble”, relata María López, comerciante en la capital, mientras atiende su pequeño negocio.

El encarecimiento de alimentos esenciales como maíz, frijoles, aceite, huevos y productos lácteos ha sido sostenido. “Aunque no siempre se trata de aumentos abruptos, sí existe una tendencia constante que afecta la capacidad de compra de los hogares”.

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Economistas explican que la desaceleración de la inflación no implica una reducción de precios, sino simplemente un menor ritmo de aumento, mientras que el estancamiento salarial, especialmente en sectores de bajos ingresos, ha generado una pérdida acumulada del poder adquisitivo.

Alta Informalidad

Uno de los rasgos más persistentes de la economía hondureña es la alta informalidad laboral. Más del 70 % de los trabajadores se desempeña en este sector, sin acceso a seguridad social, contratos formales o estabilidad de ingresos.

Carlos Méndez, conductor de mototaxi, comenta sobre la situación de millones de hondureños: “Uno trabaja desde la mañana, pero no hay seguro, no hay estabilidad. Si no salgo, no gano o no como, entiende”.

Un joven se gana la vida limpiando parabrisas en una de principales avenidas de la capital del estado
La informalidad laboral limita el acceso a seguridad social y perpetúa la desigualdad en Honduras.

Este tipo de empleo, aunque permite generar ingresos inmediatos, está marcado por la incertidumbre. Los ingresos dependen del día a día, sin garantías frente a enfermedad, accidentes o crisis económicas.

La informalidad actúa como red de contención frente al desempleo y, al mismo tiempo, limita el desarrollo económico del país. Esta situación reduce la base tributaria, dificulta la planificación estatal y perpetúa condiciones de desigualdad.

Otro caso es el de Ana Rodríguez, quien asegura que gracias a las remesas tiene un ingreso: “Mi hijo está en Estados Unidos desde hace cinco años. Sin lo que él manda, no podríamos pagar ni la comida ni los estudios de los niños”-

Los envíos de dinero desde el exterior no solo permiten cubrir necesidades básicas, sino que también tienen un efecto multiplicador en la economía. Impulsan el comercio local, dinamizan la construcción de viviendas y sostienen pequeñas economías comunitarias.

En muchas zonas, especialmente rurales, las remesas marcan una diferencia clara entre los hogares que logran estabilidad y aquellos que permanecen en condiciones de alta vulnerabilidad. Sin embargo, esta dependencia también representa una de las principales debilidades del modelo económico hondureño.

Remesas El Salvador
Familias hondureñas dependen cada vez más de las remesas enviadas por sus parientes en el extranjero. (foto: Cortesía)

Las remesas están sujetas a factores externos, en particular la situación económica y política de Estados Unidos, donde reside gran parte de la diáspora.Carlos López, experto en finanzas, detalla que: “Las remesas son un alivio, pero también reflejan la falta de oportunidades internas. Es una economía que depende de lo que pasa fuera”, explicó.

Ahora, ante cualquier cambio en políticas migratorias, condiciones laborales o ciclos económicos en ese país podría impactar directamente en los ingresos de miles de familias hondureñas.

Desafíos Sociales

Entre los principales desafíos destacan la generación de empleo formal, el fortalecimiento del aparato productivo y la atracción de inversión.Sectores como la agroindustria, la manufactura y los servicios ofrecen oportunidades, pero requieren condiciones adecuadas: infraestructura, seguridad jurídica, acceso a financiamiento y formación técnica.

Algo que, desde la visión del nuevo gobierno en Honduras, consideran de alta importancia para atraer la inversión y generar empleos.

La realidad cotidiana se moldea en decisiones diarias: ajustar gastos, buscar ingresos adicionales o depender del apoyo familiar en el extranjero son estrategias habituales en miles de hogares.

Para muchos hondureños, la estabilidad económica no depende de políticas internas, sino del dinero que llega cada mes desde otro país. Honduras avanza en 2026 sobre un equilibrio delicado. Las remesas sostienen el consumo, la informalidad absorbe la falta de empleo formal y la población se adapta a un entorno económico complejo.

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