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Los Dogos, el equipo de fútbol que lucha contra la homofobia: “Seguimos peleando por la inclusión”

A casi 30 años de la fundación del equipo, un referente de Los Dogos relató en Infobae a la Tarde cómo la discriminación persiste en clubes y tribunas, y por qué la pelea por la inclusión sigue siendo urgente en el deporte

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Los Dogos, el primer equipo de fútbol gay de Argentina, continúa su lucha por la inclusión y la diversidad sexual en el deporte

En una entrevista, Fernando Cargnelutti repasó la historia y actualidad de Los Dogos, el primer equipo de fútbol gay de Argentina, y analizó la discriminación y los desafíos que enfrenta la diversidad sexual en el fútbol, durante su visita a Infobae a la Tarde.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Cargnelutti recordó: “Nacimos como el primer equipo de fútbol gay en Argentina. Hoy nos mostramos como un equipo diverso con respecto a la orientación sexual, pero así fue nuestro origen”.

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La homofobia en el fútbol argentino según los Dogos

“La convivencia sigue siendo difícil. El ambiente es muy homofóbico, sobre todo en vestuarios y tribunas”, sostuvo Cargnelutti. “Intentamos diferenciarnos para lograr visibilidad, y durante años jugamos en torneos comunes sin grandes inconvenientes, hasta que hay competencia real. Ahí aparecen los comentarios y agresiones vinculadas a la sexualidad”.

El referente de la comisión de fútbol detalló: “Adentro de la cancha recibimos palabras referidas al tema de la sexualidad, agresiones de ese tipo. Nuestro espacio busca ayudar a chicos que han tenido problemas para integrarse en equipos tradicionales por su condición. Muchas veces, el hecho de no mostrarse abiertamente ya genera incomodidad o rechazo en el grupo”.

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Los Dogos brindan un espacio seguro para jugadores que han sufrido rechazo o incomodidad en equipos tradicionales por su orientación sexual (AFP)
Los Dogos brindan un espacio seguro para jugadores que han sufrido rechazo o incomodidad en equipos tradicionales por su orientación sexual (AFP)

Consultado sobre la escasa visibilidad de jugadores abiertamente gays en el fútbol profesional argentino, Cargnelutti reflexionó: “No los conocemos porque el vestuario es un espacio hostil. Un mínimo gesto puede devenir en burla. Lo que pasó con el jugador de Colón fue una gran excepción, que se dio con naturalidad y cariño, pero lamentablemente no es lo común”.

Los cantos discriminatorios y la cultura de la tribuna

Durante el diálogo, se abordó la normalización de insultos y cánticos ofensivos en las canchas. “Todos los fines de semana escuchamos: ‘A estos putos les tenemos que ganar’. Eso está arraigado en la cancha y se toma como normal, como si aludiera a la cobardía del rival, no a la sexualidad. Dudo que eso cambie pronto”, admitió Cargnelutti.

Consultado por Maia Jastreblansky sobre por qué el fútbol parece estar más atrasado en la aceptación de la diversidad que otros ámbitos, respondió: “La popularidad y la masculinidad hegemónica están muy asociadas al fútbol. No solo hay homofobia: también se discrimina por racismo y antisemitismo. El fútbol, en su peor forma, saca lo peor de mucha gente”.

(Infobae en Vivo)
Fernando Cargnelutti afirmó que la discriminación y la homofobia persisten en los clubes y las tribunas del fútbol argentino (Infobae en Vivo)

A pesar de la persistencia de estas prácticas, reconoció: “Hay ideas que, una vez que se ganan en la sociedad, son difíciles de revertir. Creo que el fútbol va más lento, pero algo avanza. Al menos, hoy muchos prefieren guardarse su opinión, y eso ya es un avance”.

Los desafíos de la inclusión y la proyección internacional

Sobre la participación de Los Dogos en competencias internacionales, Cargnelutti anunció: “A fines de junio vamos a competir en los Gay Games de Valencia. Somos los únicos representantes de Argentina y llevamos más de cien deportistas en distintas disciplinas”.

Relató que el apoyo institucional ha cambiado: “Hoy tenemos menos apoyo que antes. Estamos trabajando para conseguir sponsors y el gobierno de la ciudad nos ayuda con el equipamiento. Todo lo demás lo gestionamos con rifas, fiestas y mucho esfuerzo”.

Respecto a la integración de jugadores heterosexuales, el entrevistado aclaró: “Somos un equipo inclusivo, con chicos gays, heterosexuales y bisexuales. Empezamos como el primer equipo gay, pero el sentido es la diversidad”.

El referente denunció que los insultos homofóbicos y cánticos discriminatorios siguen siendo parte habitual de la cultura de la tribuna (AFP)
El referente denunció que los insultos homofóbicos y cánticos discriminatorios siguen siendo parte habitual de la cultura de la tribuna (AFP)

Consultado sobre la realidad en otros países, remarcó: “En Inglaterra hay concientización y apoyo, sponsors como EA Sports y Adidas. Nosotros peleamos por mayor visibilidad y recursos. En Brasil la situación es más compleja, y en otros países de la región ni siquiera existen equipos como el nuestro”.

Cargnelutti compartió su experiencia personal: “Llegué a Los Dogos hace nueve años. Para mí fue un sueño. Salir del clóset es difícil, sobre todo en el interior, pero acá encontré un espacio seguro para jugar y ser yo mismo”.

Al cierre, invitó a seguir al equipo en las redes y a sumarse: “Somos un equipo abierto para que la gente se pueda sumar y conocer más sobre nosotros. En los Gay Games de Valencia vamos a representar a Argentina lo mejor que se pueda”.

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