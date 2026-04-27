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El desgarrador relato de una figura del fútbol tras perder un embarazo: “Pasé cuatro días de infierno”

Missy Bo Kearns, mediocampista de Aston Villa y tres veces internacional con la selección femenina de Inglaterra, reveló a corazón abierto el duro momento que atravesó

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La futbolista contó el momento en el que se enteró la noticia

La futbolista Missy Bo Kearns, mediocampista de Aston Villa y tres veces internacional con la selección femenina de Inglaterra, relató que debió ser hospitalizada durante cuatro días tras perder un embarazo y desarrollar sepsis, un cuadro potencialmente mortal que fue detectado a tiempo por el cuerpo médico del club. El episodio, ocurrido el mes pasado, ha marcado profundamente tanto su vida personal como su carrera deportiva.

Kearns y su pareja, el también futbolista Liam Walsh, anunciaron su embarazo el 1 de marzo. Semanas después lo perdió y desarrolló sepsis, un cuadro que, según explicó, es difícil de identificar porque sus síntomas pueden confundirse con los de una infección respiratoria o una gripe común.

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La jugadora relató a ITV News, que la doctora del club, Jodie Blackadder-Weinstein, le recomendó acudir urgentemente al hospital tras constatar que tenía fiebre y temblores intensos. “Probablemente me salvó la vida”, expresó.

La pareja escribe la frase 'MUM DAD' en una pared antes de que Kearns muestre imágenes de ecografías.

“Tenía 42° C, pero estaba temblando y la doctora me dijo: ‘¿Dónde está Liam?’. Y yo le dije: ‘No voy a volver al hospital. Literalmente fui hace unos días. Todo está bien. Me dijeron que todo está bien’. Y ella dijo: ‘Llama a Liam’. Y yo le dije: ‘Él tuvo un partido nocturno. Todavía está en la cama’. Pero lo llamé y vino. Fuimos al hospital y ahí fue cuando nos enteramos de que, de inmediato, habíamos perdido al bebé y que yo tenía sepsis. Así que fue difícil... Fue un shock porque literalmente había estado haciendo pilates y yendo al gimnasio una hora antes, y mi vida entera cambió así“, detalló la futbolista.

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La sepsis es una reacción anómala del sistema inmunológico ante una infección. La respuesta inflamatoria afecta los tejidos y órganos y puede ser letal si no se trata a tiempo.

Pasé cuatro días de infierno en el hospital, los dos, allá en Birmingham. No creo que nos diéramos cuenta de todo lo que pasamos hasta ahora, cuando uno se para a reflexionar”, sostuvo.

Kearns detalló que durante los días de hospitalización en Birmingham, la prioridad personal fue resistir los efectos físicos y emocionales de lo sucedido y agradeció explícitamente a los médicos de Aston Villa: “Si ese día hubiese estado en casa, probablemente habría llamado a mi madre diciendo que tenía síntomas parecidos a la gripe, y todos me habrían dicho que durmiera. Pero Jodie me hizo ir al hospital, no me apetecía nada, pero probablemente me salvaron la vida”.

La internacional inglesa, con tres presencias en la selección absoluta, regresó gradualmente a las rutinas del equipo y reconoció que, aunque trata de mantenerse activa y en compañía de sus colegas y siguiendo los partidos de Walsh en Luton Town, las secuelas emocionales aún persisten.

“Intento estar ocupada. No diría que estoy afrontando del todo la situación. Hay días en los que me siento bien y me relaciono con las chicas del Aston Villa. Pero ayer estuve triste todo el día. Hay cosas que tenemos que resolver aún y las emociones van y vienen en oleadas. La distracción de los partidos de Liam me ayuda, pero también necesito momentos a solas”, confesó.

La centrocampista, originaria de Liverpool e integrante de Aston Villa desde 2024 tras debutar con el elenco de Merseyside, jugó 11 partidos en la presente Women’s Super League, con su última aparición el 11 de enero. Antes del suceso, tenía como objetivo ganarse una plaza en la selección nacional para la Copa del Mundo del año próximo en Brasil.

“El fútbol es mi lugar feliz, y estoy emocionada por estar aquí y continuar construyendo mi forma física y mental para la próxima temporada, y tratar de lograr un puesto en el Mundial. Me he dado cuenta de que hay más en la vida aparte del fútbol, pero ahora disfruto de cada minuto porque podría haberlo perdido todo”, concluyó la futbolista inglesa.

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