Economía

El BCRA compró divisas pese a la suba del dólar y se acerca a los USD 7.000 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 54 millones este lunes e hilvanó 75 jornadas consecutivas con saldo comprador. Leve caída de las reservas internacionales brutas

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El Banco Central encadenó 75 ruedas consecutivas con compra de divisas dentro fuera del mercado cambiario. REUTERS/Yuriko Nakao
El Banco Central encadenó 75 ruedas consecutivas con compra de divisas dentro fuera del mercado cambiario. REUTERS/Yuriko Nakao

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumula una seguidilla de 75 días consecutivos comprando dólares en el mercado oficial. Esto se logró tanto mediante intervenciones directas como a través de acuerdos con empresas y organismos públicos. Pese a la suba del dólar mayorista, este lunes la entidad sumó USD 54 millones y, en lo que va de 2026, las adquisiciones ya superan los 6.800 millones de dólares.

Desde la puesta en marcha del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA incorporó un total de USD 6.819 millones, lo que representa más de la mitad de la meta anual. Durante abril, el ritmo de compras se incrementó, alcanzando 2.433 millones de dólares. En la última semana, el Central había absorbido 745 millones de dólares.

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La autoridad monetaria ya cubrió el 68% del objetivo planteado para el año. Sin embargo, los pagos de deuda realizados por el Tesoro —algunos con divisas provistas por el propio Banco Central— atenuaron el crecimiento neto de las reservas internacionales.

Para mantener este proceso, el BCRA optó por incrementar la emisión de pesos sin recurrir a instrumentos de esterilización, mientras que el Tesoro utilizó colocaciones de deuda en moneda local para absorber el exceso de liquidez y evitar un mayor crecimiento de la base monetaria. Esta estrategia busca evitar presiones adicionales sobre el tipo de cambio y la inflación.

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Según proyecciones oficiales, el saldo neto de dólares comprados durante 2026 podría situarse entre 10.000 y 17.000 millones, dependiendo de la disponibilidad de divisas y de la demanda de pesos en la economía. El titular del BCRA, Santiago Bausili, advirtió que estos factores serán clave para el resultado de fin de año.

Al cierre de la última rueda, las reservas internacionales sumaron USD 46.088 millones, con una caída diaria de 96 millones de dólares. El pico se había registrado en febrero, cuando el stock llegó a los 46.905 millones, el valor más alto desde 2018 y el máximo de la actual gestión. El descenso posterior se explica tanto por los pagos de deuda en moneda extranjera como por la variación de precios de activos internacionales, como oro y bonos, en un contexto global volátil.

El comportamiento de la deuda corporativa resultará determinante para el flujo de divisas en los próximos meses, más allá del aporte del sector agroexportador. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las empresas argentinas emitieron títulos de deuda en el exterior por unos 10.000 millones de dólares.

Parte de ese capital ya fue liquidado en el mercado local, lo que ayudó a estabilizar el mercado cambiario. De acuerdo con estimaciones oficiales, aún quedan por ingresar más de 3.000 millones de dólares, monto que podría reforzar la oferta de divisas y contribuir a la estabilidad del tipo de cambio en el corto plazo.

En un encuentro con inversores en Washington, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, detalló que entre octubre de 2025 y abril de 2026 las compañías colocaron obligaciones negociables por USD 9.900 millones, de los cuales USD 6.800 millones ya se incorporaron al mercado financiero local. Restan USD 3.200 millones por ingresar, cifra que podría ampliar la disponibilidad de dólares en el mercado doméstico.

El dólar volvió a subir

El mercado de cambios registró este lunes un volumen elevado de operaciones, con USD 575,5 millones negociados en el segmento de contado. El dólar mayorista avanzó 17,50 pesos (1,3%) y cerró a $1.417, alcanzando su valor más alto desde el 6 de febrero, cuando cotizó a 1.432 pesos. De esta manera, el tipo de cambio oficial acumuló cuatro jornadas consecutivas en alza.

El Banco Central estableció un límite superior para las bandas cambiarias en $1.698,36, lo que dejó al dólar mayorista a 281,36 pesos (o 19,9%) por debajo del techo previsto para la libre flotación.

Por su parte, el dólar minorista terminó la jornada en $1.440 para la venta en el Banco Nación, con un incremento diario de 20 pesos (1,4%). Este valor representa el nivel más alto desde el 9 de febrero. En lo que va de abril, el dólar al público suma un aumento de 30 pesos (2,1%), lo que marca la primera suba mensual del 2026.

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