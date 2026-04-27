El divertido encuentro entre Neymar y un niño argentino que se llama igual que él: la reacción del astro al ver el DNI

El astro brasileño está en tierras albicelestes para afrontar el choque entre San Lorenzo y Santos

En la antesala del enfrentamiento entre San Lorenzo y Santos por la Copa Sudamericana en el Nuevo Gasómetro, la presencia de Neymar en Buenos Aires generó un episodio que trascendió lo meramente deportivo. Un niño argentino, que lleva el mismo nombre que el astro brasileño, tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo en un tierno intercambio en el hotel.

El arribo del atacante de 34 años al hotel donde el plantel paulista se encuentra concentrado estuvo colmado de aficionados de todas las edades que se acercaron a verlo, acompañados por diversos carteles y camisetas. El jugador descendió del vehículo y saludó al público argentino con un pulgar arriba, siendo recibido entre cánticos y aplausos. Entre los presentes se encontraba el pequeño Neymar Sebastián con la camiseta del Santos.

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El niño mostró que el futbolista le firmó la remera y reveló el momento en el que le dijo que se llamaba como él: “Me dijo ‘no te creo’. Cuando le mostré (el documento) se empezó a reír”. Otro de los pequeños afortunados fue Ciro, quien también recibió la firma de Ney en una camiseta del Peixe. La emoción del encuentro quedó plasmada en redes sociales, donde la imagen del niño recibiendo la firma del futbolista en su camiseta se viralizó de inmediato.

La foto entre Neymar Jr. y Neymar Sebastián, el pequeño argentino que se llevó una firma de su ídolo (ESPN)

Durante la mañana del lunes, la llegada de Neymar al país se dio de manera diferenciada respecto al resto del equipo. El jugador viajó en vuelo chárter luego de superar un cuadro gripal, tras ausentarse de una práctica dominical, e inmediatamente se unió a las actividades en el predio de Casa Amarilla, instalaciones cedidas por Boca Juniors y ubicadas a escasos metros de La Bombonera.

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En paralelo, Neymar viajó acompañado de otros futbolistas eximidos de la fecha del Brasileirao: Gabriel Barbosa, Gabriel Brazão, Igor Vinicius y Willian Arão. Todos se sumaron al entrenamiento vespertino, último ensayo previo al duelo clave de la tercera fecha del grupo D de la Copa Sudamericana, donde Santos buscará sumar su primera victoria internacional con la figura de Ney liderando el ataque.

Este regreso adquiere un valor adicional por el tiempo transcurrido desde la última visita de Neymar en competiciones oficiales de clubes y selecciones nacionales. El debut del brasileño en canchas argentinas ocurrió hace quince años, cuando participó en la Copa América 2011. En esa edición, Neymar jugó cuatro partidos y le marcó dos goles a Ecuador en fase de grupos.

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*El arribo de Neymar al hotel del Santos antes del duelo contra San Lorenzo

El año 2012 fue escenario de dos antecedentes destacados: primero, Neymar disputó en abril la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores con Santos frente a Vélez, partido jugado en el estadio José Amalfitani donde el equipo brasileño cayó 1-0 con un gol de Mauro Óbolo. Más tarde, el delantero formó parte del Superclásico de las Américas organizado en el estadio Mario Alberto Kempes, en un empate sin goles ante una selección argentina compuesta solo por futbolistas del fútbol local.

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El registro más reciente del futbolista en Argentina data del 13 de noviembre de 2015, en un empate 1-1 entre Argentina y Brasil disputado en el estadio Monumental, por las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. En ese partido, los goles fueron anotados por Ezequiel Lavezzi y Lucas Lima.

Más allá de que el enfrentamiento entre San Lorenzo y Santos generó una gran expectativa por la posible presencia de Neymar en el Nuevo Gasómetro, ambos equipos están obligados a ganar para acomodarse en el grupo de la Copa Sudamericana. El Ciclón, que viene de ganarle a Platense y quedar al borde de clasificar a los playoffs del Torneo Apertura, lidera la zona con cuatro unidades, mientras que los brasileños están últimos con un punto. Deportivo Cuenca (3) marcha segundo y Recoleta (2), tercero.

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