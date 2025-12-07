Tecno

Tres juegos se van de PlayStation Plus Extra y Premium en diciembre de 2025: cuáles son

Esta eliminación afectará a usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 por igual

PlayStation Plus Extra y Premium
PlayStation Plus Extra y Premium eliminan tres juegos de su catálogo en diciembre de 2025 para PS4. (SONY)

Durante diciembre de 2025 será la última oportunidad de jugar tres juegos que están dentro de la suscripción de PlayStation Plus Extra y Premium. Por lo que quedarán unas semanas para probar estas experiencias, ya que algunas son de buena calidad.

Este tipo de movimientos es algo habitual en estas suscripciones, que continuamente están rotando el catálogo de juegos disponibles por diferentes acuerdos que se hacen con los desarrolladores y publicadores.

Cuáles juegos abandonan PlayStation Plus Extra y Premium en diciembre

En la sección denominada “Última oportunidad para jugar” del servicio, se presentaron tres nuevas adiciones a la lista de juegos que dejarán de estar disponibles a partir del 16 de diciembre. Los títulos afectados resultan ser:

  • 11-11 Memories Retold (PS4).
  • Touhou Genso Rondo: Bullet Ballet (PS4).
  • River City Melee Mach (PS4).
La rotación de juegos en
La rotación de juegos en PlayStation Plus responde a acuerdos con desarrolladores y publicadores. (Foto: PlayStation)

Los tres aparecen listados únicamente para PlayStation 4, lo cual indica que tanto los usuarios que jueguen en PS5 mediante retrocompatibilidad, como quienes aún utilicen la consola de anterior generación, tendrán el mismo plazo para disfrutarlos antes de su salida definitiva del catálogo.

Para quienes consideran aprovechar los últimos días de acceso, resulta fundamental verificar la suscripción. Estas remociones solo afectan a quienes tengan activo PlayStation Plus Extra o Premium; los usuarios con la modalidad Essential no tienen impacto, dado que su campo de elección mensual funciona bajo otras condiciones.

La eliminación de estos títulos, se suma al listado de otras experiencias que también dejarán de estar disponibles en diciembre. Son las siguientes:

  • Battlefield 2042 (PS5, PS4)
  • GTA III: Definitive Edition (PS5, PS4)
  • Arcade Paradise VR (PSVR2)
  • Sonic Frontiers (PS5, PS4)
  • Forspoken (PS5)
  • Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge - Enhanced Edition (PSVR2)
  • Firefighting Simulator: The Squad (PS5, PS4)
  • Surviving Mars (PS4)
  • Star Trek: Bridge Crew (PS4)
Otros títulos como Battlefield 2042,
Otros títulos como Battlefield 2042, GTA III: Definitive Edition y Sonic Frontiers también abandonan el servicio en diciembre. (Sony)

Cuáles son los juegos gratis de PlayStation Plus en diciembre de 2025

El panorama no queda únicamente condicionado por las salidas: diciembre impulsa una oferta especial para los usuarios de PlayStation Plus en cualquiera de sus niveles, desde Essential hasta Premium. Por primera vez en varios meses, la selección mensual de juegos gratuitos llega a cinco títulos, superando la habitual cifra de tres juegos y elevando el atractivo de la suscripción.

Estos títulos se encuentran ya disponibles para reclamar directamente en PS5 o PS4, y permanecerán activos en la cuenta toda vez que se mantenga la suscripción vigente. El plazo para sumarlos a la cuenta concluye el 6 de enero de 2026, dejando casi todo un mes para que los usuarios no pierdan la oportunidad.

La alineación de diciembre de 2025 incluye:

  • LEGO Horizon Adventures: disponible para PS5, este juego reimagina el universo de Horizon adaptándolo íntegramente con figuras y piezas de LEGO. Ofrece modos cooperativos local y en línea, fusionando acción, creatividad y exploración en un mundo colorido.
  • Killing Floor 3: acción cooperativa hasta para seis participantes enfrentados a hordas de enemigos modificados genéticamente en escenarios oscuros. Se destaca por su ritmo vertiginoso y su intensidad.
  • The Outlast Trials: un título de terror psicológico que puede jugarse en solitario o junto a otros, con mecánicas que priorizan el sigilo, la cooperación y la supervivencia en situaciones de extrema tensión.
  • Neon White: un juego que fusiona plataformas en primera persona con disparos y mecánicas de cartas mágicas, presentando una experiencia frenética para los amantes de los retos de precisión y velocidad.
  • SYNDUALITY: Echo of Ada: Exclusivo para PS5, sumerge a los jugadores en una experiencia de combate cooperativo y competitivo en un futuro distópico.
La promoción de PlayStation Plus
La promoción de PlayStation Plus estará disponible del 2 de diciembre al 5 de enero e incluye títulos de acción, terror y plataformas. (PlayStation)

Un juego gratuito disponible para todos sin suscripción de PlayStation Plus

A diferencia de las ofertas sujetas a suscripción, Sony ha abierto una nueva puerta en su catálogo digital: Lost Lands 3: The Golden Curse. Este título puede descargarse íntegramente gratis desde la PlayStation Store para todos los usuarios de PlayStation 5, sin requerir suscripción a PlayStation Plus ni ningún otro pago adicional.

Lost Lands 3: The Golden Curse integra la serie Lost Lands, y narra una historia centrada en la heroína Susan, quien retorna a un reino misterioso plagado por una maldición ancestral. El proceso de descarga es sencillo:

  • Solo exige una cuenta activa de PlayStation Network vinculada a la consola PS5.
  • El usuario debe ingresar a la PS Store, buscar el juego y seleccionarlo para añadirlo a su biblioteca digital.
  • No existen restricciones territoriales ni promociones temporales asociadas. El acceso resulta permanente y abierto a todos quienes cuenten con una PS5.

La estrategia de los desarrolladores es que las distintas entregas de la serie irán llegando a la tienda para descarga gratuita progresivamente.

