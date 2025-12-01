Tecno

Sony hace un cambio en el diseño de PlayStation 5: añade un elemento que está presenta en la PS5 Pro

La nueva versión tiene una arquitectura interna optimizada para evitar fugas de metal líquido

Sony incorpora el sistema de
Sony incorpora el sistema de refrigeración de la PS5 Pro en la nueva PlayStation 5 Slim para mejorar la gestión térmica. (Sony store)

Sony ha implementado una modificación en el hardware de PlayStation 5. La compañía japonesa ha implementado una actualización en el chasis de la PS5 Slim, heredando una de las características técnicas más relevantes de la PS5 Pro: un sistema de refrigeración optimizado basado en el uso de metal líquido.

Este cambio busca corregir una de las fallas detectadas en los primeros diseños de la consola y refuerza la estabilidad y durabilidad del dispositivo.

Cuál es el cambio que llega a las nuevas PlayStation 5

El principal elemento distintivo de esta actualización radica en la manera en que la consola gestiona el calor generado por el procesador central (SoC). Desde su lanzamiento, las consolas de Sony apostaron por el empleo de metal líquido como interfaz térmica (TIM) entre el chip y el sistema de disipación, una solución que ofrece una transferencia térmica más eficiente respecto a la tradicional pasta térmica.

Sin embargo, este material también ha supuesto desafíos: su manipulación resulta delicada, y en modelos anteriores existía el riesgo de fugas o derrames si el dispositivo era desmontado, lo que ponía en jaque la integridad de la consola e incluso, en ocasiones, su vida útil.

La actualización del chasis en
La actualización del chasis en la PlayStation 5 Slim elimina el riesgo de derrames y aumenta la durabilidad del hardware. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

En las primeras versiones de la PlayStation 5, Sony intentó prevenir ese inconveniente incorporando un separador o barrera junto al chip para retener el metal líquido.

A pesar de ello, varios usuarios reportaron incidentes de fugas, especialmente al manipular la consola para mantenimiento o mejoras de componentes internos. La situación llevó a que la compañía revisara el sistema con la llegada de modelos más avanzados.

El auténtico salto cualitativo llegó con la PS5 Pro. Esta versión introdujo no solo un mayor desempeño, sino un rediseño completo del sistema de retención y contención del metal líquido. La clave de su éxito reside en las nuevas ranuras profundas y una aplicación modificada en la arquitectura interna del disipador térmico.

Esta solución es efectiva para eliminar por completo las fugas y proteger al usuario de posibles complicaciones durante el mantenimiento, al mismo tiempo que ofrecía una gestión térmica superior y mayor fiabilidad para el hardware.

El uso de metal líquido
El uso de metal líquido como interfaz térmica en la PS5 Slim garantiza una transferencia de calor más eficiente que la pasta térmica tradicional. (AP Foto/Erik Verduzco, Archivo)

Sony ya implementa este cambio en PS5

Ahora, Sony decidió que el avance implementado en la línea Pro se traslade al modelo Slim. Según informes recogidos por varios medios especializados y respaldados por experiencias de técnicos con experiencia, el diseño del chasis de la PS5 Slim, concretamente en los modelos identificados como CFI-2116, incorpora finalmente el nuevo sistema de refrigeración de forma estándar tanto para la edición con lector de discos como la digital.

El técnico y modder Modyfikatorcasper, con más de 20 años de experiencia en el sector, reveló en sus redes sociales los detalles de esta mejora, enfatizando que esta actualización representa “el paso más importante del año en materia de hardware para PlayStation”.

Gracias a una superficie de disipación con relieve y ranuras profundas que guían y retienen el metal líquido, el nuevo chasis elimina la posibilidad de derrames indeseados. De este modo, cualquier usuario que adquiera una consola reciente contará, desde el primer momento, con la protección y fiabilidad que antes eran patrimonio exclusivo de la PS5 Pro.

En qué afecta ese cambio a la PlayStation 5

Desde la perspectiva del consumidor, el refresco de diseño supone una clara ventaja para quien planea adquirir una nueva consola PS5 Slim. A diferencia de lo que sucedía antes, ya no será imprescindible optar por la PS5 Pro para acceder al sistema de refrigeración mejorado; la versión Slim ahora también ofrece la máxima protección y eficiencia.

Sony responde a los reportes
Sony responde a los reportes de usuarios sobre fugas en modelos anteriores con un rediseño completo del sistema de retención térmica.(REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo)

No obstante, quienes cuenten con una consola anterior no deben alarmarse de inmediato. Problemas como sobrecalentamiento podrían justificar una revisión técnica, pero mientras no se detecten síntomas anómalos, el recorrido de la consola actual no corre mayor riesgo.

Cabe recordar que el incidente de fugas, reconocido por Sony y por técnicos independientes, no se trató de tema a gran escala, sino de una minoría de unidades afectadas, principalmente tras intervenciones poco expertas en el hardware.

Por último, para beneficiarse de este actualizado sistema térmico es necesario comprobar que la consola lleva el número de modelo CFI-2116 tanto en la versión digital como en la tradicional con lector de discos. Los distribuidores y tiendas especializadas pueden facilitar este dato antes de concretar una compra, atendiendo así la demanda de quienes priorizan la máxima fiabilidad y durabilidad en sus dispositivos.

