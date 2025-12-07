Tecno

Tesla elimina la versión más popular del Model 3 con la llegada del modelo Standard

La actualización más reciente del sedán eléctrico elimina la versión clásica y presenta una nueva variante, destacando mejoras tecnológicas e incentivos para los usuarios españoles

Guardar
El rediseño del Tesla Model
El rediseño del Tesla Model 3 cambia la gama: desaparece la Tracción Trasera y llega la opción Standard - (Tesla)

La llegada de la nueva variante en la gama del Tesla Model 3 en España marca un cambio significativo en la estrategia de la marca estadounidense de vehículos eléctricos. La empresa ha retirado su versión Tracción Trasera, reconocida hasta hace pocas semanas como la más exitosa y demandada dentro del portafolio nacional.

Este ajuste obedece a la incorporación de la opción Standard, que modifica de forma directa la estructura de precios y equipamiento en el mercado local.

Tesla hace un movimiento para
Tesla hace un movimiento para el próximo año en el mercado automotriz de España - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Nueva gama Tesla Model 3: cuatro opciones en España

La transformación en la oferta del Tesla Model 3 había sido anticipada desde que la firma presentó la versión Standard del Model Y. Este SUV introdujo una variación para el público europeo, lo que provocó la desaparición de las versiones más asequibles bajo la denominación ‘Tracción Trasera’.

Posteriormente, la misma reforma impactó en el sedán más exitoso de la familia, con cuatro pilares en la gama: Standard, Premium Gran Autonomía con tracción trasera, Premium Gran Autonomía con tracción integral y Performance.

Hasta la llegada de esta actualización, la versión de Tracción Trasera del Model 3 se mantenía como la preferida del público, posicionando a este modelo en el primer puesto del ranking de vehículos eléctricos más vendidos en 2025 en España.

El atractivo de esa configuración residía principalmente en el equilibrio entre su precio de 39.990 euros, los elementos de comodidad que incorporaba y una autonomía homologada adaptada a usuarios urbanos y viajeros.

El nuevo Tesla Model 3
El nuevo Tesla Model 3 Standard ofrece 534 kilómetros de autonomía y acceso a ayudas del Plan Auto+ - REUTERS/Mike Blake

Cuáles son las características del Tesla Model 3 Standard

La configuración mecánica se ha modificado, y el Tesla Model 3 Standard pasa a ser la nueva base de la gama. Los datos publicados por Tesla, señalan que este modelo ofrece una autonomía de 534 kilómetros bajo ciclo WLTP, logra el 0 a 100 km/h en 6,2 segundos y proporciona acceso a las funcionalidades de conectividad y asistencia a la conducción presentes en toda la línea.

La dotación incluye conectividad de datos móviles, WiFi, banda ultraancha y Bluetooth, pantalla táctil de 15,4 pulgadas, asientos delanteros calefactados, llantas Prismata de 18 pulgadas, apertura eléctrica de maletero y techo panorámico de cristal.

Entre los elementos diferenciales frente a variantes superiores, el Standard incorpora decoración textil, control de climatización manual para la segunda fila y opción de 7 altavoces para el sistema de audio.

En seguridad, incluye freno de emergencia automático, advertencia de colisión frontal, alerta de colisión por ángulo muerto y prevención de salida de carril. Todos los modelos cuentan con piloto automático básico, así como con modo centinela y dashcam para la grabación de eventos.

Así es la nueva gama
Así es la nueva gama del Tesla Model 3: cuatro versiones, más autonomía y nueva estrategia de precios - REUTERS/Mike Blake

Impacto en el precio y los incentivos

La introducción del Model 3 Standard supone un descenso de tres mil euros respecto a la anterior versión de acceso. Esto deja el precio en 36.990 euros.

Según la compañía de autos eléctricos, para acceder a las características de confort y mayor autonomía que definían la gama anterior, el cliente debe optar por la versión Premium, cuyo precio parte en 44.990 euros, incrementando la brecha en ocho mil euros entre las configuraciones principales.

El diseño de esta política responde a la lógica de los incentivos y ayudas existentes en el mercado español. El precio del Standard puede reducirse mediante el ‘Tesla Bonus’ de 1.760 euros y las ayudas oficiales del Plan Auto+, que entrará en vigor en 2026 con descuentos de hasta 7.000 euros.

Primeras entregas y perspectivas para el mercado español

Las primeras entregas del Model 3 Standard tendrán lugar en España a partir del mes de febrero de 2026. El rediseño de la gama busca mantener la competitividad de la compañía en un entorno cada vez más marcado por medidas de apoyo a la movilidad eléctrica y la aparición de propuestas rivales.

Según los últimos datos aportados por la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), Tesla mantiene su liderazgo en el segmento de turismos eléctricos y la versión Tracción Trasera ha sido fundamental para este desempeño. La aceptación del nuevo esquema determinará la evolución de las ventas y la respuesta de la competencia en los próximos meses.

El futuro de la gama Tesla Model 3 dependerá del impacto de esta reorganización comercial, con la que la empresa consolida su apuesta en España por el acceso a la electromovilidad a través de una oferta más diversificada en potencia, autonomía y equipamiento.

Temas Relacionados

TeslaAuto eléctricoEspañaModel 3 StandardTecno Autos y MovilidadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Tres juegos se van de PlayStation Plus Extra y Premium en diciembre de 2025: cuáles son

Esta eliminación afectará a usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 por igual

Tres juegos se van de

Expertos en ciberseguridad advirtieron que las VPN personales pueden aumentar el riesgo de ciberataques en móviles

La proliferación de apps de VPN fraudulentas y la falta de controles estrictos pueden exponer información confidencial del usuario a espionaje, malware o venta de datos a terceros

Expertos en ciberseguridad advirtieron que

Por primera vez en 30 años, descubren con IA un yacimiento geotérmico oculto en Nevada

La innovación tecnológica permitió identificar recursos subterráneos antes inaccesibles. Cómo este avance abre la puerta a un cambio en la manera de registrar fuentes capaces de abastecer proyectos sustentables a gran escala

Por primera vez en 30

Jeff Bezos y Lauren Sánchez salieron de fiesta en Miami, ella lució un abrigo de más de 12 mil dólares

El abrigo de cuero de oveja de Lauren Sánchez, con un valor superior a 10.500 euros, fue uno de los elementos más comentados durante la velada en el exclusivo Bird Streets Club

Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Apple busca renovar su liderazgo: cambios en inteligencia artificial, diseño y sostenibilidad marcan un nuevo rumbo

La salida de figuras históricas y la llegada de nuevos referentes en áreas estratégicas tienen por objetivo adaptarse al entorno competitivo actual, acelerar la innovación y consolidar sus valores en una etapa clave para el sector tecnológico

Apple busca renovar su liderazgo:
DEPORTES
Se corre el GP de

Se corre el GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1: Max Verstappen lidera y Franco Colapinto marcha 20°

Boca Juniors recibirá a Racing por un lugar en la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Beckham reveló el deseo de Messi tras conquistar el título de MLS con el Inter Miami

Impactante accidente en la Fórmula E: un auto chocó a otros dos y dio varias vueltas en el aire

Del divertido cruce con la presentadora de la F1 a la broma con Gasly por el recuerdo del Mundial: el show de Colapinto en Abu Dhabi

TELESHOW
Lali Espósito brilló en Uruguay

Lali Espósito brilló en Uruguay con un show impactante: la sorpresa de Natalia Oreiro y el beso que encendió al público

Las mil caras de Joaquín Ferreira: la vida intensa y errante del galán de la China Suárez en Hija del fuego

Camilota expuso el hate que recibió en redes tras ser acusada de usar las donaciones para Thiago Medina: “Me duele en el corazón”

Guillermina Valdés habló de los prejuicios que tuvo que enfrentar en la actuación: “La gente piensa por qué estoy ahí”

María Julia Oliván contó cómo sigue su recuperación tras el accidente doméstico que dejó el 25% de su cuerpo quemado

INFOBAE AMÉRICA

Al fin se reconoce lo

Al fin se reconoce lo que está pasando: EEUU y su estrategia de seguridad nacional

Revelan el verdadero propósito de los enigmáticos agujeros de Perú

Netanyahu anunció que espera avanzar a la segunda fase de la tregua en Gaza “muy pronto”

Monos azules, kit de maquillaje y un sueño cumplido: la historia de Sally Ride, la mujer que rompió barreras al aventurarse al espacio

A un año de su reapertura, Notre Dame superó en visitantes al Louvre y la torre Eiffel