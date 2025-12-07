Tesla elimina la versión más popular del Model 3 con la llegada del modelo Standard

El rediseño del Tesla Model 3 cambia la gama: desaparece la Tracción Trasera y llega la opción Standard - (Tesla)

La llegada de la nueva variante en la gama del Tesla Model 3 en España marca un cambio significativo en la estrategia de la marca estadounidense de vehículos eléctricos. La empresa ha retirado su versión Tracción Trasera, reconocida hasta hace pocas semanas como la más exitosa y demandada dentro del portafolio nacional.

Este ajuste obedece a la incorporación de la opción Standard, que modifica de forma directa la estructura de precios y equipamiento en el mercado local.

Tesla hace un movimiento para el próximo año en el mercado automotriz de España - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Nueva gama Tesla Model 3: cuatro opciones en España

La transformación en la oferta del Tesla Model 3 había sido anticipada desde que la firma presentó la versión Standard del Model Y. Este SUV introdujo una variación para el público europeo, lo que provocó la desaparición de las versiones más asequibles bajo la denominación ‘Tracción Trasera’.

Posteriormente, la misma reforma impactó en el sedán más exitoso de la familia, con cuatro pilares en la gama: Standard, Premium Gran Autonomía con tracción trasera, Premium Gran Autonomía con tracción integral y Performance.

Hasta la llegada de esta actualización, la versión de Tracción Trasera del Model 3 se mantenía como la preferida del público, posicionando a este modelo en el primer puesto del ranking de vehículos eléctricos más vendidos en 2025 en España.

El atractivo de esa configuración residía principalmente en el equilibrio entre su precio de 39.990 euros, los elementos de comodidad que incorporaba y una autonomía homologada adaptada a usuarios urbanos y viajeros.

El nuevo Tesla Model 3 Standard ofrece 534 kilómetros de autonomía y acceso a ayudas del Plan Auto+ - REUTERS/Mike Blake

Cuáles son las características del Tesla Model 3 Standard

La configuración mecánica se ha modificado, y el Tesla Model 3 Standard pasa a ser la nueva base de la gama. Los datos publicados por Tesla, señalan que este modelo ofrece una autonomía de 534 kilómetros bajo ciclo WLTP, logra el 0 a 100 km/h en 6,2 segundos y proporciona acceso a las funcionalidades de conectividad y asistencia a la conducción presentes en toda la línea.

La dotación incluye conectividad de datos móviles, WiFi, banda ultraancha y Bluetooth, pantalla táctil de 15,4 pulgadas, asientos delanteros calefactados, llantas Prismata de 18 pulgadas, apertura eléctrica de maletero y techo panorámico de cristal.

Entre los elementos diferenciales frente a variantes superiores, el Standard incorpora decoración textil, control de climatización manual para la segunda fila y opción de 7 altavoces para el sistema de audio.

En seguridad, incluye freno de emergencia automático, advertencia de colisión frontal, alerta de colisión por ángulo muerto y prevención de salida de carril. Todos los modelos cuentan con piloto automático básico, así como con modo centinela y dashcam para la grabación de eventos.

Así es la nueva gama del Tesla Model 3: cuatro versiones, más autonomía y nueva estrategia de precios - REUTERS/Mike Blake

Impacto en el precio y los incentivos

La introducción del Model 3 Standard supone un descenso de tres mil euros respecto a la anterior versión de acceso. Esto deja el precio en 36.990 euros.

Según la compañía de autos eléctricos, para acceder a las características de confort y mayor autonomía que definían la gama anterior, el cliente debe optar por la versión Premium, cuyo precio parte en 44.990 euros, incrementando la brecha en ocho mil euros entre las configuraciones principales.

El diseño de esta política responde a la lógica de los incentivos y ayudas existentes en el mercado español. El precio del Standard puede reducirse mediante el ‘Tesla Bonus’ de 1.760 euros y las ayudas oficiales del Plan Auto+, que entrará en vigor en 2026 con descuentos de hasta 7.000 euros.

Primeras entregas y perspectivas para el mercado español

Las primeras entregas del Model 3 Standard tendrán lugar en España a partir del mes de febrero de 2026. El rediseño de la gama busca mantener la competitividad de la compañía en un entorno cada vez más marcado por medidas de apoyo a la movilidad eléctrica y la aparición de propuestas rivales.

Según los últimos datos aportados por la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), Tesla mantiene su liderazgo en el segmento de turismos eléctricos y la versión Tracción Trasera ha sido fundamental para este desempeño. La aceptación del nuevo esquema determinará la evolución de las ventas y la respuesta de la competencia en los próximos meses.

El futuro de la gama Tesla Model 3 dependerá del impacto de esta reorganización comercial, con la que la empresa consolida su apuesta en España por el acceso a la electromovilidad a través de una oferta más diversificada en potencia, autonomía y equipamiento.