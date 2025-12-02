Disney quiere recuperar la magia de sus parques y apostaría por unas gafas inteligentes para reemplazar el smartphone

Disney y Meta apuestan por gafas inteligentes para reducir el uso del móvil en parques temáticos - (AP Foto/Ted Shaffrey, Archivo)

La experiencia en los parques de Disney enfrenta uno de sus mayores retos de la era digital: el uso constante del teléfono móvil por parte de los visitantes ha transformado la manera en que se vive el recorrido por espacios como Disneyland y Walt Disney World.

La preocupación en la compañía surge ante el hábito generalizado de consultar el teléfono para cualquier cuestión, una práctica que, según directivos, interrumpe la inmersión en el universo temático creado para aislar al público del mundo exterior.

Por qué el uso del smartphone se está volviendo un problema

De acuerdo con Bruce Vaughn, presidente de Walt Disney Imagineering, la utilización ininterrumpida de smartphones está alterando la esencia de los parques: “Cada vez que tienes que mirar un dispositivo o un teléfono, se rompe ese hechizo”, afirmó en el canal de YouTube de la compañía; por lo que analiza cómo devolver su carácter único a los recintos sin prescindir totalmente de la tecnología.

Redefinir la experiencia Disney: gafas inteligentes como solución a la distracción del móvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disney ha decidido explorar una alternativa: la incorporación de gafas inteligentes, desarrolladas en colaboración con Meta y basadas en la tecnología Ray-Ban. Este dispositivo, según explicó Vaughn, funcionaría como una guía personalizada y discreta para los visitantes, capaz de proporcionar información relevante y orientación en tiempo real por medio de inteligencia artificial.

El objetivo es que el visitante viva el relato de los parques sin necesidad de mantener una constante interacción manual con su móvil.

Cómo serían las gafas inteligentes de los parques de Disney

La asociación con Meta ha permitido a Disney experimentar con prototipos dirigidos tanto al público como a sus equipos de diseño interno. Vaughn detalló que las gafas, que cuentan con cámaras, micrófonos y altavoces, permiten ofrecer datos contextuales según lo que el usuario observa, ya sea una atracción, la fachada de un edificio o un producto en las tiendas del parque.

“Podría mirar a mi alrededor y preguntar detalles sobre elementos arquitectónicos o buscar información sobre un artículo específico y recibir la respuesta directamente en mi oído”, aseguró el directivo.

La colaboración tecnológica con Meta apuesta por asistir al visitante con información útil a través de comandos de voz, reemplazando el hábito de mirar la pantalla decenas de veces al día - créditos Meta

La interacción ocurriría mediante comandos de voz, eliminando la necesidad de navegar por menús o pantallas táctiles. De este modo, la atención del visitante se mantiene en el entorno físico y en la compañía de quienes le acompañan, sin perder acceso a la guía digital, al itinerario o a los horarios de espectáculos.

De acuerdo con medios extranjeros como, The Washington Post y Daily Mail, precio estimado del dispositivo oscila entre 379 y 800 dólares (327 y 700 euros).

Qué tan nocivo es usar constantemente el smartphone

Estudios académicos, como el realizado en la Universidad de Nottingham Trent y en la Universidad de Keimyung, evidencian que revisar el teléfono unas 110 veces al día ya indica un patrón problemático. La tendencia a consultar el móvil de forma compulsiva ha sido asociada a un incremento de fallos de atención y memoria, según una investigación de la Universidad de Gestión de Singapur.

“Si bien los teléfonos inteligentes han aportado beneficios, existe un debate sobre sus posibles consecuencias negativas en la cognición cotidiana”, advirtieron los autores de la universidad de Singapur.

El uso compulsivo del móvil en Disney impulsa innovaciones que priorizan la presencia y la atención - Foto: Disney

El análisis concluyó que la frecuencia con la que se revisa el dispositivo, más que el tiempo de uso, está vinculada a lapsos de memoria en la vida diaria.

La preocupación de Disney encuentra corroboración en un sondeo aplicado por YouGov en Estados Unidos y citado por el Washington Post, que indicó que muchas personas subestiman el número de veces que desbloquean su móvil durante el día. Los registros de actividad en los propios terminales revelan un uso superior al que creen sus propietarios, lo que contribuye a una experiencia fragmentada en entornos de ocio.

A pesar del deseo por desconectar, la necesidad de capturar momentos, consultar mapas y planificar itinerarios se mantiene en alza. Disney, en colaboración con Meta, pretende responder a estas demandas integrando la tecnología en un formato menos intrusivo y que preserve la esencia social y narrativa de sus parques.

El desarrollo y la fase piloto de las gafas inteligentes forman parte de la estrategia para devolver protagonismo al entorno y al encuentro presencial, sin aislar a los visitantes de las prestaciones que esperan de una experiencia conectada.