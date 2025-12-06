Los 10 animes más populares para ver en maratón este fin de semana

Toda dama noble que se precie debe tener gustos refinados, y la delicadeza que Lady Melphiera prefiere son… ¡los monstruos! Lamentablemente, la sociedad desaprueba estos antojos poco femeninos y la etiqueta como la “Villana Voraz”.. Crunchyroll en Español

El anime son las series animadas que se producen en Japón y relatan diferentes tipos de historias cuyo objetivo es entretener específicamente al sector más jóven de la población del país. Desde hace varias décadas estas producciones se globalizaron gracias a que eran transmitidas en los canales locales en occidente y con el paso del tiempo se fueron integrando a los catálogos de las plataformas de streaming.

One Piece, Naruto y Bleach ostentan en los últimos años el título de “Big 3” por ser los tres animes más grandes de la última generación, sin embargo, en los años recientes nuevas historias han comenzado a alzar la mano para convertirse en el nuevo anime más exitoso de la historia.

Crunchyroll es un plataforma de streaming que cuenta con un amplio catálogo de animes y con las licencias de transmisión de las series que están actualmente en emisión en Japón.

Cada semana se publican los episodios a unas cuantas horas de diferencia de su transmisión en el país asiático. Si quieres adentrarte en el mundo del anime o ya eres un fan experimentado en busca de una nueva serie a continuación te compartimos los 10 títulos más populares para ver este fin de semana.

Los 10 animes más vistos

1.- My Hero Academia FINAL SEASON

My Hero Academia presenta un nuevo tráiler de su última temporada.

La serie sigue a Izuku Midoriya, un niño que nace sin un “Don” en un mundo donde el 80% de la población lo tiene. A pesar de esto, Izuku sueña con ser un héroe como su ídolo, All Might.Tras heredar el “Don” de All Might, Izuku se matricula en la U.A. High School, una academia de héroes. Allí, Izuku entrena con sus amigos, entre los que se encuentran, Katsuki Bakugo, amigo de la infancia, Shoto Todoroki, inteligente y fuerte, Ochaco Uraraka y Tenya Iida. Juntos, Izuku y sus compañeros de clase ser harán más fuertes mientras exploran la dura realidad tras lo que significa ser un héroe.

2.- Umamusume: Cinderella Gray P2

Oguri Cap es una prodigio que llegó para sacudir el mundo de las carreras. Su arrolladora trayectoria en la escena nacional parecía imparable, hasta que Tamamo Cross, la mejor Umamusume la vence y nombra al “Monstruo Ceniza” como su rival. Umamusumes de todo el mundo llegan a Japón. Para enfrentarse a ellas. ¡La Cenicienta que marcó una época está entrando en un nuevo territorio!

3.- SPY x FAMILY S3

Spy x Family llega a los cines con Spy x Family: Code White

Todo el mundo tiene una parte de sí mismos que no puede mostrar a los demás.En una era en la que las naciones de todo el mundo se encuentran involucradas en una feroz guerra de información a puerta cerrada, Ostania y Westalis llevan décadas en guerra fría.La División de Inteligencia de Westalis (WISE) envía a su mejor espía, “Twilight”, en una misión ultrasecreta para vigilar los movimientos de Donovan Desmond, quien dirige el Partido Nacional por la Unidad de Ostania, responsable de bombardear los esfuerzos de paz entre ambos países.

4.- This Monster Wants to Eat Me

"He venido a devorarte." Hinako es una chica que vive sola junto al mar. Un día, una sirena llamada Shiori toma su mano y le habla con dulzura. Se dice que la carne y sangre de Hinako son excepcionalmente deliciosas, tanto, que atraen a innumerables monstruos. Crunchyroll

Hinako vive sola junto al mar, sumergida en el silencio tras haber perdido a su familia años atrás. Un día, una sirena llamada Shiori la salva de un monstruo y le dice que ha venido a comérsela… pero cuando llegue el momento. Hasta entonces, Shiori permanecerá a su lado para protegerla. Entonces, un profundo anhelo despierta en Hinako: quizá esta chica pueda concederle final que tanto espera.

5.- Wandance

Kabo es un estudiante de secundaria con tartamudez que tiene dificultades para expresar sus sentimientos. Se siente atraído por su compañera Wanda, quien baila sin importarle lo que piensen los demás. Buscando una forma de expresarse libremente, Kabo se adentra en el mundo desconocido del baile.

6.- Ranma1/2 (2024) S2

El popular manga estrena nueva serie Crédito:Netflix

Akane Tendo conoce a su prometido, Ranma Saotome, un experto en artes marciales con un detallecito menor: por arte de magia, se transforma en chica cuando toca el agua fría.

7.- SANDA

Japón, un futuro cercano. Con una natalidad muy baja, los niños son atesorados, pero vigilados. Santa está prohibido por considerarse peligroso. En Navidad, Kazushige Sanda, estudiante y descendiente de Santa, es atacado por su compañera Fuyumura, quien quiere que encuentre a su amiga desaparecida, Ono. Crunchyroll

Japón, un futuro cercano. Con una natalidad muy baja, los niños son atesorados, pero vigilados. Santa está prohibido por considerarse peligroso. En Navidad, Kazushige Sanda, estudiante y descendiente de Santa, es atacado por su compañera Fuyumura, quien quiere que encuentre a su amiga desaparecida, Ono. “Santa, encuéntrala”. Para protegerlos, Sanda se convierte en Santa y enfrenta a los adultos.

8.- My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s

¡Akira Oda y sus compañeros de instituto son invocados a otro mundo! Mientras que los demás reciben habilidades impresionantes, Akira es un asesino “mediocre”. Sin embargo, pronto sus características superan a las del “héroe”, la profesión más poderosa. Cuando Akira empieza a sospechar del rey que realizó la invocación, le acusan en falso de un crimen y se ve obligado a huir.

9.- Yano-kun’s Ordinary Days

Kiyoko Yoshida es delegada de clase y no puede evitar preocuparse por Tsuyoshi Yano, el chico que se sienta a su lado. Tsuyoshi llega cada día a clase lleno de moretones y, mientras Kiyoko cuida de él día a día, ambos comienzan a entablar más amistad. ¡Da comienzo una comedia romántica entre una chica que se preocupa por todo y un chico que siempre acaba herido!

10.- May I Ask For One Final Thing?

En medio de un baile, el prometido de Scarlet, Kyle, rompe su compromiso de repente. Es acusada falsamente de ser una acosadora y la gente la llama injustamente "Villana". Los aristócratas y las familias nobles la denuncian.. Crunchyroll en Español

Scarlet ya ha soportado bastante los abusos de su prometido. El segundo príncipe Kyle no solo es arrogante y vulgar, sino que además rompe su compromiso con ella en pleno baile. Y, por si fuera poco, la acusa de un crimen que jamás cometió. Enfadada por la traición, Scarlet desata toda su furia y la propina al príncipe y a sus nobles una paliza que nunca olvidarán.

*Algunos de los títulos que aparecen en este ranking no están disponibles para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

La demanda de anime a nivel global

La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

Los estudios de animación se han convertido en el foco de atención en los últimos años ante la gran cantidad de producciones que realizan cada año por la demanda internacional de nuevas series.

De acuerdo con un reporte de Parrot Analytics, empresa enfocada en el estudio de los medios de comunicación, la pandemia de coronavirus significó un boom en el consumo de estas animaciones. Entre mayo de 2020 y abril de 2021 el consumo de estas series incrementó en diferentes países del mundo, principalmente en Estados Unidos, Brasil y Canadá.

En el mismo estudio se reportó que México es el país de América Latina que registró un mayor aumento en la audiencia del anime. La demanda a nivel global de nuevas animaciones ha superado el contenido disponible en las plataformas esto orilló a las plataformas de streaming a apostar por producciones propias.

El proceso de producción de una serie es largo y tarda aproximadamente dos años en promedio, es por esta razón que la continuidad de las nueve series suelen tardar más que en otro tipo de contenido.