Graba y envía mensajes de voz en WhatsApp usando un Apple Watch: paso a paso

WhatsApp ya ofrece una app para Apple Watch que permite enviar y leer mensajes, además de grabar notas de voz desde el reloj. (Meta)

WhatsApp ya cuenta con una aplicación propia para Apple Watch, que permite enviar y leer mensajes, así como grabar notas de voz directamente desde el reloj inteligente. A continuación, se detalla el proceso para utilizar estas funciones:

Abre la aplicación de WhatsApp en el Apple Watch o ingresa desde una notificación recibida. Selecciona el chat en el que deseas responder. Toca el ícono de micrófono o el campo de respuesta disponible en pantalla. Mantén presionado el botón de grabación o tócala una vez para iniciar la nota de voz. Habla con normalidad y presiona nuevamente para finalizar. Confirma el envío o cancélalo si deseas repetir la grabación.

La nueva app de WhatsApp para Apple Watch da acceso a varias funciones directamente desde el dispositivo. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Qué se puede hacer en WhatsApp desde un Apple Watch

La nueva aplicación de WhatsApp para Apple Watch permite acceder a múltiples funciones directamente desde el reloj. Los usuarios pueden recibir notificaciones de llamadas y ver quién intenta contactarlos sin necesidad de utilizar el iPhone.

También es posible leer mensajes completos, incluso si son extensos, de manera cómoda en la pantalla del Apple Watch. Además, se pueden escribir y enviar mensajes o grabar notas de voz directamente desde el dispositivo.

Entre las opciones más atractivas destacan las reacciones rápidas con emojis a los mensajes recibidos y la posibilidad de visualizar imágenes y stickers con gran calidad, lo que mejora la experiencia multimedia. Asimismo, la aplicación permite revisar una mayor parte del historial de chat directamente en el reloj, facilitando el seguimiento de las conversaciones en cualquier momento.

Entre las novedades más destacadas están las reacciones rápidas con emojis y la visualización nítida de fotos y stickers, mejorando la experiencia multimedia. REUTERS/Shannon Stapleton

Desde Meta señalaron que “este lanzamiento es solo el comienzo y seguiremos mejorando WhatsApp para Apple Watch en función de tus comentarios”.

Qué modelos de Apple Watch son compatibles

La aplicación de WhatsApp para Apple Watch está disponible para cualquier Apple Watch Series 4 o posterior con watchOS 10 o posterior.

Cómo activar notificaciones de WhatsApp en el Apple Watch

Lo primero que debes hacer es conectar WhatsApp al Apple Watch. Luego seguir estos pasos:

Activa el Bluetooth en tu iPhone. Asegúrate de que el Apple Watch esté conectado a Bluetooth y de que el iPhone esté encendido y dentro del rango. Activa las notificaciones de WhatsApp en los ajustes de iPhone. Permite las notificaciones en tu iPhone. Activa ‘Permitir notificaciones’ y habilita todas las alertas. Ve a la aplicación de Apple Watch. Ve a ‘Notificaciones’ y desplázate a ‘Duplicar avisos del iPhone’. Activa ‘WhatsApp’.

La app de WhatsApp para Apple Watch es compatible con modelos Series 4 en adelante que tengan watchOS 10 o superior. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Cómo leer y responder notificaciones

Para responder una notificación, toca Responder. Existen varias formas de hacerlo:

Toca ‘Sugerencias’ para enviar de forma inmediata una respuesta.

También puedes escribir en el reloj con el dedo.

O bien, toca el micrófono para dictar una respuesta.

Asimismo, puedes tocar ‘Descartar’ para marcar la notificación como leída y eliminarla de la pantalla.

Cuáles son los últimos modelos de Apple Watch

Apple ha presentado recientemente su nueva generación de Apple Watch. El Apple Watch Series 11 incluye una pantalla con diez veces más resistencia y un sistema de salud mejorado capaz de detectar hipertensión y enviar alertas, disponible en más de 150 países.

Apple presentó recientemente su nueva generación de Apple Watch. REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo

El Apple Watch Ultra 3 se posiciona como el modelo más avanzado, al incorporar conectividad satelital para mensajes y llamadas de emergencia, batería de hasta 42 horas de autonomía y una pantalla más grande y luminosa.

Por su parte, el Apple Watch SE 3 es la opción más económica de la gama, e integra funciones principales de salud, control por gestos, reproducción de contenidos multimedia, pantalla always-on y hasta 8 horas de autonomía con solo 15 minutos de carga.

Toda la nueva línea garantiza una autonomía de 24 horas y está fabricada en titanio 100% reciclado, reafirmando el compromiso ambiental de la compañía.