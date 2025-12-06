Las cuentas de Google componen su almacenamiento con Gmail, Google Fotos y Google Drive. (Google)

Gmail es la plataforma de correo electrónico de Google que ofrece una capacidad de almacenamiento gratuita. Sin embargo, al alcanzar el límite disponible, se bloquea el envío y la recepción de mensajes, lo que genera inconvenientes para el usuario.

El almacenamiento de una cuenta de Google es compartido entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. Cada cuenta incluye 15 GB gratuitos distribuidos entre estos servicios. Por lo tanto, cuando se llena el espacio, es posible que debas eliminar archivos en cualquiera de estas plataformas para recuperar la funcionalidad de tu correo.

Para gestionar y liberar espacio de manera eficiente, Google recomienda acceder a la plataforma Google One desde un ordenador, donde podrás revisar y administrar el uso de almacenamiento de todas tus aplicaciones vinculadas.

Los usuarios pueden consultar su almacenamiento en Google One. (Google)

Cómo liberar espacio en mi correo de Gmail

Para liberar espacio en Gmail, Google recomienda seguir estos pasos:

En tu computador, ve a Google One. En ‘Liberar espacio’, haz clic en ‘Ver’. En la categoría que quieras gestionar, haz clic en la opción ‘Revisar y limpiar’. Selecciona los archivos que quieras eliminar. También puedes hacer clic en ellos para verlos. En Gmail, para filtrar por tamaño, haz clic en el icono del filtro, en la parte superior derecha. En Drive, para ordenar los archivos por atributos, en la parte superior derecha, utiliza las opciones de ‘Última modificación’, ‘Nombre del archivo’, ‘Tamaño’. En Fotos, para guardar archivos localmente antes de quitarlos de tu cuenta de Google, haz clic en Descargar. Después de seleccionar los archivos, haz clic en ‘Eliminar’ arriba a la derecha. En el caso de Fotos, haz clic en ‘Mover a la papelera’. Para confirmar la acción, lee el texto de consentimiento. Para continuar, marca la casilla. Para eliminar los archivos seleccionados, haz clic en ‘Eliminar permanentemente’. En el caso de Fotos, haz clic en ‘Mover a la papelera’.

Cómo se distribuye el almacenamiento en una cuenta de Google

El almacenamiento en una cuenta de Google se distribuye de manera compartida entre tres servicios principales: Gmail, Google Drive y Google Fotos.

Google ofrece planes de almacenamiento en caso de que no quieras eliminar archivos. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Cada cuenta incluye 15 GB gratuitos que se usan en conjunto para almacenar correos electrónicos, archivos y fotografías. Esto significa que todo el contenido guardado en estos servicios afecta el total del espacio disponible, lo que puede impactar el funcionamiento de tu cuenta.

En Gmail, los mensajes, archivos adjuntos y correos en la papelera ocupan espacio. Google Drive utiliza parte del almacenamiento para documentos, hojas de cálculo, presentaciones, PDFs y cualquier tipo de archivo que subas o compartas.

Por su parte, Google Fotos consume espacio cuando se guardan imágenes y videos en calidad original; las fotos en alta calidad comprimida pueden no afectar el almacenamiento en ciertos casos, según la configuración previa del servicio.

Es recomendable consultar Google One desde un computador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se alcanza el límite de los 15 GB, no es posible recibir correos nuevos en Gmail ni guardar archivos adicionales en Drive o Fotos.

Por eso, es fundamental administrar regularmente el espacio, eliminando archivos o mensajes innecesarios. Asimismo, se puede acceder a Google One para revisar el desglose del uso de almacenamiento y gestionar eficientemente los datos en cada plataforma vinculada.

Google ofrece planes de almacenamiento

En caso de que no desees eliminar archivos para liberar espacio, Google ofrece planes de almacenamiento a través de Google One. Estos planes permiten ampliar la capacidad total de tu cuenta más allá de los 15 GB gratuitos, facilitando el uso ininterrumpido de Gmail, Google Drive y Google Fotos.

Existen distintas opciones, desde expansiones básicas de 100 GB hasta planes con varios terabytes, adaptados a diferentes necesidades.

Además de espacio adicional, Google One brinda beneficios como soporte técnico especializado, funciones de seguridad mejoradas y la posibilidad de compartir el almacenamiento con miembros de tu familia.