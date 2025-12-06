Tecno

Cinco claves para que los creadores de contenido expriman al máximo el celular

Las funciones avanzadas de energía, cámara y organización interna se han convertido en herramientas esenciales para quienes buscan resultados profesionales desde el celular

Guardar
Cinco formas de sacarle el
Cinco formas de sacarle el máximo provecho al smartphone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente demanda de videos y fotografías en redes sociales ha convertido al smartphone en una herramienta central para quienes producen contenido de manera profesional o cotidiana. Con plataformas que alcanzan al 72% de la población digital global, según el informe The State of Social Media 2025 de Comscore, el entorno digital exige materiales visuales de mayor calidad y mayor frecuencia.

En Latinoamérica, donde el 86% de los usuarios utiliza redes sociales al menos una vez al mes, los creadores buscan optimizar cada función del dispositivo para mantener un flujo constante de publicaciones.

En este escenario, especialistas indican que ya no es necesario contar con equipamiento especializado para generar piezas de alto impacto. Los teléfonos incorporan sistemas de cámara avanzados, baterías de larga duración y herramientas de edición que facilitan el trabajo creativo. Jhair Olave, integrante del equipo de entrenamiento de vivo Smartphone, detalla varias prácticas que permiten mejorar el rendimiento del dispositivo y obtener resultados más consistentes.

Los celulares se han convertido
Los celulares se han convertido en la herramienta de trabajo de los creadores de contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Priorizar la autonomía para jornadas extensas

La duración de la batería es uno de los factores determinantes al grabar o fotografiar por varias horas. Mantener activo el modo de ahorro energético, desactivar servicios que trabajan en segundo plano y reducir el brillo de la pantalla prolonga significativamente el uso del celular en situaciones sin acceso a energía. Modelos con baterías de hasta 6,500 mAh, permiten grabaciones continuas durante más tiempo sin interrupciones, algo fundamental para quienes producen diariamente.

2. Aprovechar de forma correcta la carga rápida

La carga rápida se ha convertido en un recurso clave para evitar pausas prolongadas. Para que su funcionamiento sea óptimo, se recomienda emplear cargadores originales, evitar procesos exigentes mientras el equipo se recarga y activar el modo avión para reducir el consumo temporal. Estas acciones aceleran el proceso y permiten retomar la producción en pocos minutos.

3. Utilizar la cámara en modo manual para mayor control

Muchos smartphones integran el Modo Pro, que ofrece un control completo sobre la imagen. Ajustar parámetros como ISO, velocidad de obturación, balance de blancos y enfoque permite obtener resultados más precisos según el tipo de escena. En espacios iluminados, mantener el ISO bajo reduce el ruido visual; mientras que fijar la velocidad al doble de los cuadros por segundo genera un movimiento más natural en los videos. Para creadores que buscan uniformidad estética, este modo aporta flexibilidad y consistencia.

Usar la cámara de manera
Usar la cámara de manera manual le da un mejor rendimiento a las fotos. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

4. Cuidar la iluminación en interiores y exteriores

La luz determina buena parte del resultado final. En exteriores, lo ideal es aprovechar la luz natural evitando sombras duras o contraluces marcados. En interiores o durante grabaciones nocturnas, el uso de aros de luz o lámparas portátiles proporciona una iluminación frontal uniforme que ayuda a resaltar detalles, mejorar la nitidez y mantener colores precisos. Una buena gestión de luz reduce los problemas habituales de exposición y mejora la apariencia general del contenido.

5. Ordenar el almacenamiento y reducir procesos internos

Un sistema saturado ralentiza tanto la captura como la edición. Especialistas recomiendan borrar aplicaciones poco utilizadas, desactivar actualizaciones automáticas, limitar notificaciones y liberar espacio con regularidad. Esto permite que los archivos pesados —como clips en alta resolución— se procesen sin retrasos. Mantener el almacenamiento organizado también facilita encontrar material rápidamente durante la edición.

Ordenar el almacenamiento es importante
Ordenar el almacenamiento es importante para tener un espacio más optimizado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además de estas prácticas, los fabricantes destacan la importancia de explorar todas las funciones del smartphone. La combinación de una buena gestión energética, un uso adecuado del sistema de cámara y una optimización del rendimiento general ayuda a producir contenido más sólido en un entorno altamente competitivo.

Temas Relacionados

CelularSmartphoneLo último en tecnología

Últimas Noticias

GTA V Online regresa a uno de los protagonistas más recordados de la franquicia

La nueva actualización de GTA Online llegará el 10 de diciembre con el esperado regreso de Michael De Santa y una serie de contenidos inéditos

GTA V Online regresa a

Cómo liberar espacio en mi correo de Gmail

Google recomienda a los usuarios acceder a la plataforma Google One desde un computador para gestionar el almacenamiento de su cuenta

Cómo liberar espacio en mi

Amazon trae todos estos juegos gratis para diciembre de 2025: reclama ahora

La selección de diciembre incorpora franquicias emblemáticas como Fallout, Deus Ex y Forgotten Realms, ampliando la oferta para distintos perfiles de jugadores

Amazon trae todos estos juegos

Bitcoin se mantiene por debajo de los 90.000 USD en el mercado de criptomonedas

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Bitcoin se mantiene por debajo

Demis Hassabis advierte sobre la IA: “El riesgo de un escenario catastrófico no es cero”

La visión científica y el optimismo del director de DeepMind conviven con la preocupación por amenazas emergentes y la necesidad de una gestión responsable

Demis Hassabis advierte sobre la
DEPORTES
El Inter Miami de Lionel

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de la MLS ante Vancouver Whitecaps: hora, TV y todo lo que hay que saber

Antes de la clasificación, Franco Colapinto tuvo una preocupante actuación en la última práctica libre del GP de Abu Dhabi

Detuvieron a un compañero de Mauro Icardi en el Galatasaray en medio del escándalo que sacude al fútbol de Turquía

Los datos más curiosos del trofeo de la Copa del Mundo y por qué ya no se lo puede quedar una Federación

Diego Flores, el campeón récord del ajedrez argentino: “Quiero ganar todo lo que juego, pero nunca podré compararme con Najdorf”

TELESHOW
Yanina Latorre contó cómo se

Yanina Latorre contó cómo se prepara para MasterChef Celebrity: “Me duele la espalda de tanto cocinar”

Espíritu de cuento de hadas, clima hogareño y el rol de Rufina: así será la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Carlos Casella, de los años de under con El Descueve a la química en escena con Griselda Siciliani: “Siempre me dejaron volar”

De la temporada teatral en Carlos Paz al altar: Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellan su historia de amor en Córdoba

Anamá Ferreira en Mis Virales: “No sé qué les pasa a los hombres, todas mis citas fueron fallidas”

INFOBAE AMÉRICA

Kaja Kallas reconoció que algunas

Kaja Kallas reconoció que algunas críticas de Donald Trump “son ciertas”: “Europa subestimó su propio poder frente a Rusia”

Rusia bombardeó Ucrania con más de 600 drones y 50 misiles: causó interrupciones en la calefacción y el suministro de agua

Merz realiza su primera visita a Israel como canciller de Alemania en un intento de recomponer las relaciones bilaterales

Quién es Luana Lopes Lara, la brasileña que se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo

Qatar advirtió que el alto el fuego en Gaza “está en un momento crítico”