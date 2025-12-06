Cinco claves para que los creadores de contenido expriman al máximo el celular

Cinco formas de sacarle el máximo provecho al smartphone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente demanda de videos y fotografías en redes sociales ha convertido al smartphone en una herramienta central para quienes producen contenido de manera profesional o cotidiana. Con plataformas que alcanzan al 72% de la población digital global, según el informe The State of Social Media 2025 de Comscore, el entorno digital exige materiales visuales de mayor calidad y mayor frecuencia.

En Latinoamérica, donde el 86% de los usuarios utiliza redes sociales al menos una vez al mes, los creadores buscan optimizar cada función del dispositivo para mantener un flujo constante de publicaciones.

En este escenario, especialistas indican que ya no es necesario contar con equipamiento especializado para generar piezas de alto impacto. Los teléfonos incorporan sistemas de cámara avanzados, baterías de larga duración y herramientas de edición que facilitan el trabajo creativo. Jhair Olave, integrante del equipo de entrenamiento de vivo Smartphone, detalla varias prácticas que permiten mejorar el rendimiento del dispositivo y obtener resultados más consistentes.

Los celulares se han convertido en la herramienta de trabajo de los creadores de contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Priorizar la autonomía para jornadas extensas

La duración de la batería es uno de los factores determinantes al grabar o fotografiar por varias horas. Mantener activo el modo de ahorro energético, desactivar servicios que trabajan en segundo plano y reducir el brillo de la pantalla prolonga significativamente el uso del celular en situaciones sin acceso a energía. Modelos con baterías de hasta 6,500 mAh, permiten grabaciones continuas durante más tiempo sin interrupciones, algo fundamental para quienes producen diariamente.

2. Aprovechar de forma correcta la carga rápida

La carga rápida se ha convertido en un recurso clave para evitar pausas prolongadas. Para que su funcionamiento sea óptimo, se recomienda emplear cargadores originales, evitar procesos exigentes mientras el equipo se recarga y activar el modo avión para reducir el consumo temporal. Estas acciones aceleran el proceso y permiten retomar la producción en pocos minutos.

3. Utilizar la cámara en modo manual para mayor control

Muchos smartphones integran el Modo Pro, que ofrece un control completo sobre la imagen. Ajustar parámetros como ISO, velocidad de obturación, balance de blancos y enfoque permite obtener resultados más precisos según el tipo de escena. En espacios iluminados, mantener el ISO bajo reduce el ruido visual; mientras que fijar la velocidad al doble de los cuadros por segundo genera un movimiento más natural en los videos. Para creadores que buscan uniformidad estética, este modo aporta flexibilidad y consistencia.

Usar la cámara de manera manual le da un mejor rendimiento a las fotos. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

4. Cuidar la iluminación en interiores y exteriores

La luz determina buena parte del resultado final. En exteriores, lo ideal es aprovechar la luz natural evitando sombras duras o contraluces marcados. En interiores o durante grabaciones nocturnas, el uso de aros de luz o lámparas portátiles proporciona una iluminación frontal uniforme que ayuda a resaltar detalles, mejorar la nitidez y mantener colores precisos. Una buena gestión de luz reduce los problemas habituales de exposición y mejora la apariencia general del contenido.

5. Ordenar el almacenamiento y reducir procesos internos

Un sistema saturado ralentiza tanto la captura como la edición. Especialistas recomiendan borrar aplicaciones poco utilizadas, desactivar actualizaciones automáticas, limitar notificaciones y liberar espacio con regularidad. Esto permite que los archivos pesados —como clips en alta resolución— se procesen sin retrasos. Mantener el almacenamiento organizado también facilita encontrar material rápidamente durante la edición.

Ordenar el almacenamiento es importante para tener un espacio más optimizado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además de estas prácticas, los fabricantes destacan la importancia de explorar todas las funciones del smartphone. La combinación de una buena gestión energética, un uso adecuado del sistema de cámara y una optimización del rendimiento general ayuda a producir contenido más sólido en un entorno altamente competitivo.