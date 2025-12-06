Tecno

Amazon trae todos estos juegos gratis para diciembre de 2025: reclama ahora

La selección de diciembre incorpora franquicias emblemáticas como Fallout, Deus Ex y Forgotten Realms, ampliando la oferta para distintos perfiles de jugadores

El logotipo de Amazon se ve en la puerta de una tienda minorista de Amazon Books en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 14 de febrero de 2019. REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo

Amazon confirmó el listado de videojuegos que estarán disponibles sin costo adicional para los usuarios de Amazon Prime durante diciembre de 2025, como parte del servicio ahora integrado en Amazon Luna. La compañía precisó que los títulos podrán reclamarse de manera escalonada a lo largo del mes y que permanecerán en la biblioteca del usuario de forma permanente, incluso si en el futuro se cancela la suscripción.

La primera tanda ya puede descargarse y corresponde a entregas habilitadas en plataformas como Epic Games Store, GOG y Amazon Games App. El catálogo incluye desde producciones recientes hasta clásicos de los años noventa, con códigos que podrán canjearse según la fecha indicada en el cronograma mensual.

Entre los juegos ya disponibles figuran Lego 2K Drive, que se reclama mediante Epic Games Store; Forgotten Realms: The Archives – Collection One, accesible a través de GOG; y GYLT, descargable desde la Amazon Games App. Estos títulos inauguran la oferta de diciembre y se mantienen activos para todos los usuarios que cuenten con una suscripción vigente.

Logotipo de Amazon fuera de un almacén de Amazon en Manchester, Reino Unido. 28 de octubre de 2025. REUTERS/Phil Noble

El calendario continuará el 11 de diciembre con dos nuevas entregas: Forgotten Realms: The Archives – Collection Two y Christmas Adventure: Candy Storm, ambas distribuidas mediante códigos digitales. La primera amplía el acceso a la biblioteca clásica basada en el universo de Dungeons & Dragons, mientras que la segunda incorpora una aventura de corte casual temática de temporada.

La semana del 18 de diciembre incluye uno de los paquetes más extensos del mes. Ese día se habilitarán Bo: Path of the Teal Lotus, Gunslugs 2, Ashworld y Forgotten Realms: The Archives – Collection Three. Todos estarán disponibles por medio de la plataforma GOG, completando así las tres colecciones históricas de Forgotten Realms que Amazon pondrá a disposición este mes.

Para el 23 de diciembre llegarán dos de los títulos más esperados por los seguidores de los juegos clásicos de rol: Fallout y Fallout 2, ambos canjeables mediante códigos de GOG. Estos lanzamientos forman parte del legado original de la franquicia creada por Interplay, que dio origen al universo posapocalíptico que décadas después retomó Bethesda.

Fallout podrá reclamarse gratis entre los suscriptores de Amazon Prime.

El último tramo de la lista corresponde al 30 de diciembre, fecha en la que se podrá reclamar Deus Ex: Mankind Divided, Dreamscaper y Living Legends: The Crystal Tear – Collector’s Edition. Los dos primeros estarán disponibles a través de Epic Games Store, mientras que el último se habilitará mediante Amazon Games App. Con esta tanda se cerrará la oferta de juegos gratuitos del mes.

Además del acceso permanente a los títulos reclamados, los suscriptores también podrán utilizar el catálogo rotativo en la nube que Amazon Luna habilita mensualmente. Este servicio permite jugar sin necesidad de descargar los programas y funciona en dispositivos compatibles como laptops, celulares, tabletas y televisores inteligentes. Entre los nuevos juegos que se incorporan en diciembre figuran Shadow of the Tomb Raider, Tiny Tina’s Wonderlands, Fallout 4: Game of the Year Edition y Mafia: Definitive Edition, además de otras entregas que se sumarán progresivamente.

Con este esquema, Amazon mantiene la estrategia de reforzar su ecosistema de entretenimiento, unificando en Amazon Luna los beneficios que antes pertenecían a Prime Gaming. El cambio permite centralizar la gestión de los títulos y optimizar la experiencia del usuario, tanto en juegos descargables como en opciones por streaming.

Shadow of the Tomb Raider, de Square Enix.

La compañía recordó que todos los juegos gratuitos deben reclamarse manualmente en las fechas señaladas. Una vez agregados a la cuenta, permanecerán disponibles de manera indefinida, ofreciendo a los suscriptores la posibilidad de ampliar su biblioteca digital sin costos adicionales. El modelo busca atraer tanto a jugadores ocasionales como a coleccionistas interesados en recuperar clásicos, especialmente aquellos que se encuentran en plataformas como GOG, reconocida por preservar títulos retro sin sistemas de bloqueo.

Con la oferta de diciembre, Amazon cierra el año con una selección variada que combina producciones contemporáneas, colecciones históricas y títulos independientes, consolidando uno de los programas de beneficios más amplios dentro del sector de servicios por suscripción.

