Google Maps se integra con la IA Gemini y reduce la necesidad de usar tus manos mientras conduces

La nueva actualización de Google Maps mejora sus característica conversacional, ideal para conductores. (Composición Infobae)

La llegada de Gemini, la inteligencia artificial conversacional de Google, a la aplicación Google Maps marca un nuevo capítulo en la experiencia de navegación para más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo.

Con esta integración, la conducción se transforma en una actividad más intuitiva y segura, gracias a la posibilidad de interactuar con el sistema mediante comandos de voz, recibir indicaciones visuales basadas en puntos de referencia reales y acceder a alertas de tráfico proactivas, todo sin apartar las manos del volante.

La integración de Gemini en Google Maps se presenta como un avance de alcance global, aunque su despliegue inicial se concentra en Estados Unidos, donde las nuevas funciones estarán disponibles en las próximas semanas para dispositivos Android e iOS.

Posteriormente, se prevé la compatibilidad con Android Auto y la expansión a otros mercados. Este movimiento busca convertir a Maps en un asistente de navegación por voz más completo, capaz de anticipar las necesidades de los conductores y ofrecer respuestas precisas en tiempo real.

Gemini te permite encontrar paradas a lo largo de tu ruta. (Google Maps)

Menos necesidad de usar las manos

Entre las novedades más destacadas figura el modo conversacional, que permite a los usuarios realizar preguntas complejas y contextualizadas sin necesidad de escribir ni tocar la pantalla. Por ejemplo, es posible solicitar indicaciones para encontrar un restaurante con opciones veganas y fácil aparcamiento a pocos kilómetros, o pedir que se añada un recordatorio al calendario para el entrenamiento de fútbol.

Adicionalmente, Gemini puede comprobar la disponibilidad de cargadores para vehículos eléctricos en la ruta y, en el caso de Android, compartir la hora estimada de llegada con los contactos mediante comandos de voz. Esta funcionalidad manos libres facilita la gestión de tareas durante la conducción y contribuye a mantener la atención en la carretera.

Indicaciones más visuales

La precisión de las indicaciones también experimenta una mejora notable. En lugar de las tradicionales instrucciones basadas en distancias, como “gire a la derecha en 150 metros”, Gemini utiliza referencias visuales del entorno, tales como “gire a la derecha después del restaurante Thai Siam” o “gire a la izquierda antes de este semáforo”.

El usuario puede dar indicaciones a la app con un lenguaje más natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta innovación se apoya en la extensa base de datos de Google, que abarca 250 millones de lugares mapeados, y en las imágenes de Street View, lo que garantiza que las indicaciones verbales coincidan con lo que el conductor observa en su trayecto. Actualmente, esta función ya está disponible para usuarios de Android e iOS en Estados Unidos.

Alertas tempranas sobre incidencias de tráfico

Otra de las incorporaciones relevantes es el sistema de alertas de tráfico proactivas. Los usuarios reciben notificaciones sobre cierres de carreteras, atascos o interrupciones en la ruta, incluso cuando la navegación no está activada.

Estas alertas, que se están implementando inicialmente en dispositivos Android en Estados Unidos, permiten a los conductores anticipar problemas y modificar su recorrido antes de verse afectados por el tráfico, lo que reduce el riesgo de retrasos inesperados.

Ejemplo de una alerta de incidencia de tráfico reportada por la app. (Google Maps)

Exploración de destinos con Lens

Al llegar al destino, la experiencia se enriquece con la función de exploración impulsada por Gemini y Lens. Al apuntar la cámara del teléfono hacia un edificio o tienda, la inteligencia artificial identifica el lugar, resume las reseñas y destaca los platos o artículos más populares.

Asimismo, los usuarios pueden formular preguntas contextuales, como “¿Por qué es conocido este lugar?” o “¿Suele estar lleno a la hora del almuerzo?”, y recibir respuestas generadas por IA basadas en datos de ubicación y comentarios de otros usuarios. Esta actualización comenzará a implementarse a finales de mes para usuarios de Android e iOS en Estados Unidos.

El impacto de estas innovaciones se refleja en una experiencia de conducción más fluida y segura. La capacidad de la inteligencia artificial para comprender consultas complejas, gestionar tareas personales y ofrecer información relevante sobre el entorno contribuye a reducir el estrés de los desplazamientos diarios y los viajes por carretera, al tiempo que refuerza la seguridad vial.