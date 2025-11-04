Tecno

Aprende a ubicar tus contactos en Google Maps

Ahora, encontrar la localización específica de amigos, familiares o lugares de trabajo resulta más sencillo, gracias a la sincronización de datos en la agenda y el acceso desde la app o la web

Google Maps suma mejoras: localiza
Google Maps suma mejoras: localiza contactos y estrena modo de ahorro energético

Google Maps no solo es la aplicación más utilizada para planificar rutas y navegar por ciudades, también ofrece una variedad de funciones orientadas a la gestión diaria de la movilidad y la vida personal. Entre sus posibilidades, destaca la opción de ubicar la localización de contactos en tiempo real, tanto desde el móvil como en la versión web, y consultar direcciones previamente guardadas.

Cómo añadir la dirección de un contacto en Google Maps

El primer paso consiste en guardar correctamente la dirección de un contacto en la agenda de tu dispositivo. Para ello, es necesario editar o crear un contacto manualmente y añadir aquella dirección que se desea localizar. Este registro funciona en la aplicación de contactos predeterminada del dispositivo y también en la web oficial de Google Contactos.

En móviles Android, basta con acceder a la ficha de cualquier contacto, seleccionar “Editar” e introducir la dirección completa dentro del campo correspondiente.

Google Maps facilita la búsqueda
Google Maps facilita la búsqueda de direcciones guardadas de contactos en todos los dispositivos - REUTERS/Dado Ruvic

Desde iPhone, es fundamental comprobar que la cuenta de Google esté correctamente sincronizada en el apartado de contactos, para así mantener la información accesible desde cualquier dispositivo o directamente desde la web de Google Contactos.

Una vez configurada la información, conviene asegurarse de que la función “Actividad en la Web y en Aplicaciones” se encuentre en funcionamiento. Este ajuste se gestiona accediendo a los controles de actividad de la cuenta de Google y es necesario para permitir que las ubicaciones se asocien de forma automática a los perfiles almacenados.

Buscar a tus contactos desde la app y la web

Con los datos agregados, consultar la localización resulta un proceso sencillo. En la aplicación de Google Maps, basta con escribir el nombre del contacto en la barra de búsqueda situada en la parte superior de la pantalla.

Si la dirección fue cargada correctamente, aparecerá como una opción de resultado. Al seleccionarla, el mapa mostrará de inmediato la ubicación vinculada, permitiendo su consulta en tiempo real o la planificación de la ruta más conveniente para llegar.

Google Maps permite consultar la
Google Maps permite consultar la ubicación de contactos en tiempo real - (Google)

Esta función facilita localizar domicilios relevantes de amigos, familiares o lugares de trabajo, agilizando la gestión de citas, reuniones o tramitaciones. El servicio también se encuentra disponible desde la versión web de Google Maps en cualquier ordenador, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales, y los cambios en la agenda se sincronizan automáticamente en todos los dispositivos relacionados con la misma cuenta.

El método descrito funciona siempre y cuando la dirección haya sido añadida a la ficha del contacto y la opción de actividad esté activa en la cuenta de Google. Es importante subrayar que este sistema orienta a encontrar ubicaciones guardadas, pero no implica necesariamente visualizar desplazamientos en tiempo real de la persona, función que solo será posible si la otra parte comparte expresamente su ubicación mediante la opción “Compartir ubicación” incluida en la propia aplicación.

En dispositivos iPhone, la sincronización de la cuenta de Google en el apartado de contactos resulta imprescindible para que los datos se actualicen automáticamente y estén accesibles en la nube, la aplicación móvil y la web.

Google Maps estrena un modo de ahorro de energía para trayectos largos

Agregar la dirección de un
Agregar la dirección de un contacto en Google Maps ahora es más fácil y útil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de las herramientas de localización, Google Maps trabaja en una función destinada a optimizar el consumo energético de los dispositivos móviles. Las recientes filtraciones apuntan a un nuevo modo de ahorro de energía, diseñado especialmente para alargar la autonomía durante usos intensivos como recorridos prolongados, emergencias o rutas fuera de casa.

La activación de este modo será manual y se ejecutará presionando el botón físico de encendido cuando la aplicación se encuentre en modo navegación. El resultado será una pantalla monocromática, con elementos visuales reducidos al mínimo posible. Se eliminarán rótulos, áreas de color y otros elementos accesorios, permitiendo mostrar solo flechas, avisos de giro y nombres de calles.

Este enfoque resulta ventajoso en dispositivos con pantalla OLED o AMOLED, ya que los píxeles negros permanecen apagados y disminuye el consumo de energía de manera real. La función recuerda a los modos de descanso implementados en algunos sistemas operativos, en los que el color se elimina para priorizar la información esencial.

Aunque la nueva función continúa oculta en la beta de Google Maps para Android, su inclusión en el código indica un lanzamiento próximo.

