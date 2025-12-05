El 2026 podría marcar el inicio de una nueva ola de ciberataques impulsados por IA: más personalizados y persistentes que nunca

Los ciberdelincuentes utilizarán IA para crear identidades sintéticas y evadir sistemas de seguridad avanzados, según el estudio. (Reuters)

El año 2026 podría marcar un punto de inflexión en la ciberseguridad global, según el más reciente informe de Experian, que advierte sobre la inminente llegada de una nueva ola de ataques cibernéticos impulsados por inteligencia artificial. La compañía señala que estas amenazas serán más sofisticadas y personalizadas, lo que plantea desafíos inéditos tanto para empresas como para consumidores.

El informe anticipa que los ciberdelincuentes aprovecharán tecnologías emergentes para diseñar ataques más difíciles de detectar y combatir. Michael Bruemmer, vicepresidente de Resolución Global de Brechas de Datos en la firma, advierte que “la tecnología está evolucionando a una velocidad vertiginosa, y los ciberdelincuentes suelen ser los primeros en adoptar herramientas como la IA para superar las defensas y explotar vulnerabilidades”.

Bruemmer destaca que, aunque las organizaciones pueden emplear estas mismas innovaciones para fortalecer su seguridad, deben estar preparadas para gestionar las consecuencias de posibles incidentes.

El cómputo cuántico y los agentes autónomos complicarán la protección de datos y permitirán ataques personalizados en tiempo real. (Reuters)

En tanto, se identifica seis tendencias clave que definirán el panorama de amenazas en 2026. Entre ellas, sobresale el uso de inteligencia artificial para crear identidades sintéticas, capaces de engañar incluso a los sistemas de verificación más avanzados. Además, la irrupción del cómputo cuántico podría abrir nuevas brechas en la protección de datos, mientras que los agentes autónomos de IA y el malware cambiante permitirán a los atacantes adaptar sus métodos en tiempo real para evadir la detección.

El informe también alerta sobre la aparición de vulnerabilidades en interfaces cerebro-computadora, una tecnología emergente que conecta dispositivos directamente con el cerebro humano. Estas innovaciones amplían el espectro de riesgos y exigen una vigilancia constante por parte de los equipos de seguridad.

Las investigaciones entre consumidores de Estados Unidos y Reino Unido revelan un aumento en la preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en la seguridad personal. Más de cuatro de cada cinco encuestados expresan inquietud ante la posibilidad de que la IA se utilice para crear identidades falsas prácticamente indistinguibles de las reales.

El 80% de los consumidores en Estados Unidos y Reino Unido está preocupado por el uso de IA en la creación de identidades falsas, mientras los millennials surgen como el grupo más vulnerable al fraude digital (Reuters)

El informe destaca que las generaciones más jóvenes, especialmente los millennials, se encuentran entre los grupos más vulnerables. Uno de cada cuatro adultos millennials consultados afirma haber sido víctima de robo de identidad en el último año, y casi una cuarta parte reconoce haber caído en ataques de phishing en el hogar o en el trabajo durante los últimos 12 meses. Asimismo, muchas víctimas sienten que las empresas no están preparadas para proteger sus datos ni para responder adecuadamente tras una brecha de seguridad.

El entorno descrito por el informe plantea interrogantes sobre la capacidad de las empresas para anticipar y responder a amenazas cada vez más avanzadas. Jim Steven, director de Servicios de Crisis y Respuesta a Datos en la compañía, sostiene que “estamos entrando en una nueva era en la que los ciberataques ya no se limitan a robar datos; ahora buscan manipular la realidad”.

Steven insiste en que las organizaciones deben adoptar una postura proactiva, utilizando la tecnología no solo para defenderse, sino también para prepararse ante posibles incidentes y minimizar su impacto.

Más de 8.000 brechas de datos se registraron globalmente durante 2025, lo que subraya la urgencia de reforzar la seguridad digital ante amenazas cada vez más avanzadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la primera mitad de 2025, se identificó más de 8.000 brechas de datos a nivel mundial, con aproximadamente 345 millones de registros expuestos. Entre los clientes de la compañía, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá figuran como los países más afectados por estos incidentes, lo que subraya la dimensión global del desafío.

Frente a este escenario, los autores dele estudio reiteran la necesidad de que empresas y consumidores adopten medidas inmediatas y sostenidas para fortalecer su seguridad digital. La velocidad y sofisticación de las amenazas exigen una respuesta ágil y coordinada, capaz de anticipar los movimientos de los ciberdelincuentes y proteger los activos más sensibles.

El futuro de la ciberseguridad dependerá de la capacidad de adaptación y preparación de todos los actores involucrados, en un contexto donde la innovación tecnológica redefine constantemente los límites de la protección digital.