Así puedes proteger el teléfono Android y datos personales frente a robos

Android refuerza la seguridad: nuevas funciones de protección antirrobo y bloqueo inteligente para móviles - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad en los teléfonos móviles es un asunto esencial en la vida cotidiana. Un robo o la pérdida del dispositivo puede exponer la información personal y cuentas más sensibles, como correos, chats o aplicaciones bancarias.

Para minimizar riesgos y mantener el control sobre los datos, Android tiene funciones de protección antirrobo y privacidad que cualquier usuario debería conocer y activar.

Primer paso: Activar la protección antirrobo y la pantalla de bloqueo

La base de la seguridad digital es una pantalla de bloqueo eficaz. El primer paso para proteger un dispositivo Android contra robos es configurar una pantalla de desbloqueo segura, ya sea por PIN, patrón, contraseña o biometría. Esto impide el acceso directo a la información en caso de pérdida o sustracción.

Bloqueo remoto y sin conexión: la defensa más avanzada contra robos en Android - (Google)

Cómo activar la protección antirrobo en Android:

Abre la aplicación Ajustes de tu dispositivo.

Toca Google y luego Todos los servicios .

En la sección Seguridad personal y del dispositivo , selecciona Protección antirrobo .

Sigue las instrucciones para habilitar la función, asegurándote de tener la pantalla de bloqueo configurada.

Algunas funciones requieren Android 10 o versiones posteriores, y la experiencia puede variar según el modelo.

Bloqueo antirrobo: Inteligencia artificial y sensores para actuar al instante

El Bloqueo antirrobo utiliza sensores de movimiento, inteligencia artificial y conexiones inalámbricas del aparato para detectar si el teléfono ha sido arrancado de la mano o se mueve a gran velocidad (por ejemplo, si alguien sale corriendo o se aleja en un vehículo). Si la función determina que ha habido un intento de robo:

La pantalla del dispositivo se bloquea de inmediato, evitando el acceso a la información.

El usuario puede desbloquear el teléfono normalmente si se trata de un falso positivo.

La función de bloqueo instantáneo se activa al reconocer movimientos sospechosos, impidiendo el acceso no autorizado y facilitando el control incluso si el móvil es arrancado de la mano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo activar el bloqueo antirrobo:

Abre la app Ajustes .

Toca Google > Todos los servicios > Protección antirrobo .

Activa la opción Bloqueo antirrobo.

Si la opción aparece atenuada, el dispositivo puede no ser compatible.

Uso del bloqueo remoto: bloquea tu móvil incluso a distancia

En caso de extravío o robo fuera de tu alcance físico, el bloqueo remoto es clave para resguardar tus datos personales.

Requisitos para activar y usar bloqueo remoto:

Un método de desbloqueo de pantalla activo.

Tarjeta SIM funcionando.

Un número de teléfono verificado en el dispositivo.

Servicio Localizador activado.

Acceso a internet.

Procedimiento para activar bloqueo remoto:

Abre Ajustes .

Ve a Google > Todos los servicios > Protección antirrobo .

Toca Bloqueo remoto y actívalo.

Verifica tu número de teléfono si es necesario.

Cómo bloquear el teléfono en caso de robo:

Accede a android.com/lock desde cualquier navegador. Ingresa tu número de teléfono y completa el proceso de verificación. Solicita el bloqueo. La pantalla se bloqueará apenas el dispositivo recupere conexión.

También se puede añadir una pregunta de seguridad opcional desde ajustes, lo que añade una capa extra de protección al bloqueo a distancia.

Consejos para una seguridad total: activa todas las funciones antirrobo y revisa tu teléfono Android con regularidad - ANDROID TWITTER

Bloqueo del dispositivo sin conexión

Si el móvil pierde la conexión a internet (por ejemplo, porque el ladrón retira la SIM o desactiva los datos), la función de bloqueo sin conexión se activa automáticamente tras un breve periodo.

Cómo activar bloqueo sin conexión:

Ve a Ajustes .

Elige Google > Todos los servicios > Protección antirrobo .

Activa Bloqueo del dispositivo sin conexión.

El dispositivo solo debe estar desbloqueado al perder conexión para que esta función actúe.

Verificación de identidad: refuerza cambios y accesos sensibles

Acciones delicadas, como cambiar contraseñas o restablecer el estado de fábrica, requieren verificación de identidad mediante biometría o la cuenta de Google.

Cómo activar verificación de identidad:

Entra a Ajustes .

Selecciona Google > Todos los servicios > Protección antirrobo .

Ve a Verificación de identidad y sigue las instrucciones para asociar huella, rostro o cuenta.

Activar estas herramientas y revisarlas periódicamente refuerza el control sobre el móvil y la privacidad digital, incluso en los escenarios más adversos. Mantener el sistema y las aplicaciones actualizadas, además de revisar periódicamente los dispositivos vinculados, es la mejor garantía para tu información y tu tranquilidad.