Tecno

Así puedes proteger el teléfono Android y datos personales frente a robos

El sistema permite bloquear el dispositivo desde cualquier ubicación y activar seguridad adicional aunque el móvil no tenga internet, reforzando la protección de datos personales en todas las circunstancias

Guardar
Android refuerza la seguridad: nuevas
Android refuerza la seguridad: nuevas funciones de protección antirrobo y bloqueo inteligente para móviles - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad en los teléfonos móviles es un asunto esencial en la vida cotidiana. Un robo o la pérdida del dispositivo puede exponer la información personal y cuentas más sensibles, como correos, chats o aplicaciones bancarias.

Para minimizar riesgos y mantener el control sobre los datos, Android tiene funciones de protección antirrobo y privacidad que cualquier usuario debería conocer y activar.

Primer paso: Activar la protección antirrobo y la pantalla de bloqueo

La base de la seguridad digital es una pantalla de bloqueo eficaz. El primer paso para proteger un dispositivo Android contra robos es configurar una pantalla de desbloqueo segura, ya sea por PIN, patrón, contraseña o biometría. Esto impide el acceso directo a la información en caso de pérdida o sustracción.

Bloqueo remoto y sin conexión:
Bloqueo remoto y sin conexión: la defensa más avanzada contra robos en Android - (Google)

Cómo activar la protección antirrobo en Android:

  • Abre la aplicación Ajustes de tu dispositivo.
  • Toca Google y luego Todos los servicios.
  • En la sección Seguridad personal y del dispositivo, selecciona Protección antirrobo.
  • Sigue las instrucciones para habilitar la función, asegurándote de tener la pantalla de bloqueo configurada.

Algunas funciones requieren Android 10 o versiones posteriores, y la experiencia puede variar según el modelo.

Bloqueo antirrobo: Inteligencia artificial y sensores para actuar al instante

El Bloqueo antirrobo utiliza sensores de movimiento, inteligencia artificial y conexiones inalámbricas del aparato para detectar si el teléfono ha sido arrancado de la mano o se mueve a gran velocidad (por ejemplo, si alguien sale corriendo o se aleja en un vehículo). Si la función determina que ha habido un intento de robo:

  • La pantalla del dispositivo se bloquea de inmediato, evitando el acceso a la información.
  • El usuario puede desbloquear el teléfono normalmente si se trata de un falso positivo.
La función de bloqueo instantáneo
La función de bloqueo instantáneo se activa al reconocer movimientos sospechosos, impidiendo el acceso no autorizado y facilitando el control incluso si el móvil es arrancado de la mano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo activar el bloqueo antirrobo:

  • Abre la app Ajustes.
  • Toca Google > Todos los servicios > Protección antirrobo.
  • Activa la opción Bloqueo antirrobo.

Si la opción aparece atenuada, el dispositivo puede no ser compatible.

Uso del bloqueo remoto: bloquea tu móvil incluso a distancia

En caso de extravío o robo fuera de tu alcance físico, el bloqueo remoto es clave para resguardar tus datos personales.

Requisitos para activar y usar bloqueo remoto:

  • Un método de desbloqueo de pantalla activo.
  • Tarjeta SIM funcionando.
  • Un número de teléfono verificado en el dispositivo.
  • Servicio Localizador activado.
  • Acceso a internet.

Procedimiento para activar bloqueo remoto:

  • Abre Ajustes.
  • Ve a Google > Todos los servicios > Protección antirrobo.
  • Toca Bloqueo remoto y actívalo.
  • Verifica tu número de teléfono si es necesario.

Cómo bloquear el teléfono en caso de robo:

  1. Accede a android.com/lock desde cualquier navegador.
  2. Ingresa tu número de teléfono y completa el proceso de verificación.
  3. Solicita el bloqueo. La pantalla se bloqueará apenas el dispositivo recupere conexión.

También se puede añadir una pregunta de seguridad opcional desde ajustes, lo que añade una capa extra de protección al bloqueo a distancia.

Consejos para una seguridad total:
Consejos para una seguridad total: activa todas las funciones antirrobo y revisa tu teléfono Android con regularidad - ANDROID TWITTER

Bloqueo del dispositivo sin conexión

Si el móvil pierde la conexión a internet (por ejemplo, porque el ladrón retira la SIM o desactiva los datos), la función de bloqueo sin conexión se activa automáticamente tras un breve periodo.

Cómo activar bloqueo sin conexión:

  • Ve a Ajustes.
  • Elige Google > Todos los servicios > Protección antirrobo.
  • Activa Bloqueo del dispositivo sin conexión.

El dispositivo solo debe estar desbloqueado al perder conexión para que esta función actúe.

Verificación de identidad: refuerza cambios y accesos sensibles

Acciones delicadas, como cambiar contraseñas o restablecer el estado de fábrica, requieren verificación de identidad mediante biometría o la cuenta de Google.

Cómo activar verificación de identidad:

  • Entra a Ajustes.
  • Selecciona Google > Todos los servicios > Protección antirrobo.
  • Ve a Verificación de identidad y sigue las instrucciones para asociar huella, rostro o cuenta.

Activar estas herramientas y revisarlas periódicamente refuerza el control sobre el móvil y la privacidad digital, incluso en los escenarios más adversos. Mantener el sistema y las aplicaciones actualizadas, además de revisar periódicamente los dispositivos vinculados, es la mejor garantía para tu información y tu tranquilidad.

Temas Relacionados

AndroidSmartphoneCelularTeléfonoModo antirroboCiberseguridadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Grabación de pantalla en Windows 11: opciones, accesos rápidos y funciones ocultas

Windows 11 ofrece varias formas nativas de capturar la pantalla, desde atajos rápidos hasta herramientas integradas poco conocidas

Grabación de pantalla en Windows

Estás son las preguntas que jamás deberías hacerle a Alexa o Siri

Limitar la gestión de contraseñas, asuntos médicos o información de terceros es vital según expertos, mientras que la configuración de privacidad y la revisión de audios protege ante activaciones accidentales

Estás son las preguntas que

No más contenido generado por IA: la curiosa extensión que devuelve la web al año 2022

La investigadora Tega Brain lanzó Slop Evader, una extensión que oculta todo contenido publicado después de noviembre de 2022 para reducir la exposición a información generada por IA

No más contenido generado por

Las 10 extensiones favoritas de Google para Chrome en 2025

Gran parte de las sugerencias están orientadas a soluciones de IA para videollamadas y textos

Las 10 extensiones favoritas de

Google Perú revela lo más buscado en 2025: el nuevo presidente José Jerí, Robert Prevost, el Mundial de Clubes y más

Las consultas sobre el Mundial de Clubes, el presidente José Jerí y la elección de Robert Prevost como nuevo papa de la Iglesia Católica, lideraron el interés digital del país

Google Perú revela lo más
DEPORTES
La Semana del Tenis, el

La Semana del Tenis, el mega evento que reunirá a todo el deporte en un mismo lugar: “Queremos que sea nuestra propia Copa Davis”

Figuras en ascenso y de 18 países diferentes: quiénes son los tenistas internacionales que estarán en las Finales del Interclubes

Se conoció la dura sanción que recibió una estrella de los Springboks por su desagradable agresión ante Gales

El contundente apoyo de Verstappen a Antonelli tras las críticas que recibió en Qatar: “No te preocupes por esta clase de gente”

Los nueve pilotos novatos que disputarán la FP1 del GP de Abu Dhabi en la F1: del cambio en Alpine a la llamativa decisión de Aston Martin

TELESHOW
El presente sentimental de Laurita

El presente sentimental de Laurita Fernández: de la polémica con Nico Occhiato a los rumores con Martín Bossi

La emoción de Nicolás Cabré luego de casarse por civil con Rocío Pardo: “No sabía que se podía amar de esta manera”

El emotivo saludo de cumpleaños de Wanda Nara al padre de Mauro Icardi: “Un ser muy especial”

Alex Pelao abrió su corazón y habló de su trastorno alimenticio en Masterchef: “Me cuesta mucho”

Rosalía vuelve a Buenos Aires con el LUX Tour 2026: cuándo serán los shows y cómo conseguir las entradas

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio exigió a los

Marco Rubio exigió a los países latinoamericanos “hacer más” para resolver la crisis en Haití

Ecuador desvinculó al gerente de un hospital público tras entregar el cuerpo de una niña a su madre en una caja de cartón

Kate Winslet y su debut como directora: “Estoy tan orgullosa de mí misma”

Una monumental torre diseñada por Norman Foster transforma el horizonte urbano de Manhattan

Melania Trump logró repatriar a siete niños ucranianos retenidos en Rusia tras un acuerdo con Putin