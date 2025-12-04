WhatsApp habilita chats con apps externas: así se podrá hablar con usuarios que no usan el servicio

WhatsApp podrá recibir mensajes de usuarios externos a la aplicación. (Composición)

WhatsApp incorpora por primera vez la posibilidad de comunicarse con usuarios de otras aplicaciones, un cambio estructural que marca el inicio de una nueva etapa en la mensajería digital.

La plataforma comenzó a habilitar en Europa la interoperabilidad con servicios externos, permitiendo que personas que no usan WhatsApp puedan intercambiar mensajes con quienes sí lo hacen. Esta medida responde a una exigencia regulatoria y supone una modificación profunda en el funcionamiento tradicional de la aplicación.

La apertura está impulsada por la Ley de Mercados Digitales (DMA), una normativa de la Unión Europea que obliga a las grandes compañías tecnológicas a permitir que plataformas de menor escala se conecten a sus servicios. Con este cambio, WhatsApp deja de operar como un sistema cerrado y comienza a integrarse a un ecosistema más amplio, en el que los mensajes pueden viajar entre distintas aplicaciones, sin importar cuál utilice cada usuario.

WhatsApp deberá permitir que usuarios que no usan la app puedan enviar mensajes. (Foto: WhatsApp)

A nivel funcional, la nueva opción habilita el envío y recepción de mensajes de texto, fotos, videos, notas de voz y documentos desde servicios externos que hayan implementado el estándar requerido. Por el momento, el soporte está limitado a conversaciones individuales, aunque se prevé que más adelante se extienda a grupos. Además, la activación es opcional y se gestiona desde el menú de configuración de cada cuenta.

Desde la sección Ajustes > Cuenta > Chats de terceros, los usuarios con números registrados en países de la Unión Europea podrán decidir si habilitan esta interoperabilidad y qué aplicaciones externas podrán conectarse a su cuenta.

También podrán elegir entre una bandeja de entrada unificada o una sección separada para los chats provenientes de otras plataformas. Esto permite conservar cierto control sobre la organización y el alcance de estas nuevas interacciones.

Solo los usuarios registrados en la Unión Europea podrán recibir mensajes de app externas. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

La disponibilidad presenta restricciones técnicas. No funciona en WhatsApp Web ni en la aplicación para computadoras, y tampoco en tablets. La interoperabilidad solo está disponible en iOS y Android. Asimismo, las plataformas externas deberán adoptar los estándares técnicos definidos por WhatsApp para garantizar el cifrado y la compatibilidad de los mensajes.

Otro punto relevante es la gestión de la privacidad. Al iniciar una conversación con una aplicación externa, WhatsApp comparte el número de teléfono del usuario con la persona a la que escribe. Sin embargo, no se comparten datos adicionales, como el nombre o la foto de perfil. Para establecer contacto, es necesario conocer el identificador que la otra plataforma utilice, ya sea número, correo electrónico o nombre de usuario.

Uno de los aspectos que más debate genera es el funcionamiento de los bloqueos. Las personas que hayan sido bloqueadas en WhatsApp podrán seguir enviando mensajes desde aplicaciones de terceros, siempre que el usuario haya habilitado esas apps y el remitente conozca su número. Si el mensaje es no deseado, se puede bloquear al contacto desde la propia conversación de terceros, lo que impedirá que vuelva a comunicarse desde esa plataforma específica.

WhatsApp ahora puede recibir mensajes de app externas, solo si te encuentras registrado en la Unión Europea. (Meta)

El despliegue progresivo de esta función marca un cambio significativo para la mensajería móvil. Durante años, cada aplicación operó de manera aislada, obligando a los usuarios a coordinarse para elegir un servicio común. Con la llegada de la interoperabilidad, este modelo comienza a transformarse hacia un sistema más flexible, en el que lo central no es la aplicación, sino la red de comunicación que conecta a las personas.

Este ajuste también anticipa un escenario en el que distintas plataformas deberán competir por ofrecer mejores experiencias, y no simplemente por dominar la base de usuarios. Mientras tanto, WhatsApp inicia un proceso de adaptación que reconfigura su rol dentro del entorno digital, impulsado por regulaciones que buscan equilibrar el mercado y ofrecer a los usuarios más opciones para comunicarse.