Universe for Sale, gratis por tiempo limitado en Epic Games Store: así es la aventura narrativa ambientada en Júpiter

La estación espacial sobre las nubes de Júpiter sirve como escenario en Universe for Sale, disponible gratis en Epic Games Store - créditos Epic Games Store

La Epic Games Store vuelve a captar la atención de los entusiastas de los videojuegos con el lanzamiento gratuito de Universe for Sale, una propuesta narrativa con un universo propio que puede reclamarse gratuitamente hasta las 17:00 del jueves 4 de diciembre.

Esta promoción temporal permite a cualquier usuario añadir este título a su biblioteca digital para siempre, una oportunidad habitual dentro de la estrategia de videojuegos gratuitos que ha consolidado a la plataforma como un referente del sector en PC y Mac.

Cuál es el videojuego gratuito ofrecido por Epic Games Store

Universe for Sale transporta a los jugadores a una estación espacial situada entre las nubes de Júpiter, un escenario visualmente distintivo y repleto de misterio. La premisa se centra en Lila, una mujer con la extraordinaria capacidad de crear universos en la palma de su mano y ofrecerlos a quienes pasean por el bazar de la estación.

El arte dibujado a mano distingue la dirección visual de Universe for Sale, una aventura de ciencia ficción para PC y Mac

La mecánica del juego invita a la exploración pausada y al descubrimiento de personajes, ideas y relatos que dan vida a este enclave flotante. La narrativa destaca por el tono introspectivo y la ambientación cercana al género de ciencia ficción contemplativa.

Durante el recorrido por esta colonia espacial, es posible aventurarse por tiendas de curiosidades, salones de té y sectores menos glamurosos, donde la variedad de habitantes, humanos y robóticos, se convierte en uno de los mayores atractivos. Cada personaje introduce nuevas conversaciones y pequeños arcos argumentales que profundizan en el trasfondo del juego, enriqueciendo la experiencia más allá de una simple sucesión de escenarios.

Por qué ha llamado la atención el videojuego Universe for Sale

Uno de los elementos más valorados de Universe for Sale reside en su diseño artístico completamente dibujado a mano. Esta característica aporta una identidad visual única, cargada de expresividad y dinamismo, que refuerza el tono acogedor buscado por Tmesis Studio, el equipo creativo responsable del título.

El director artístico, Zeno Colangelo, indicó en declaraciones a la propia Epic Games Store que la historia original nació como un cómic y que la filosofía del proyecto ha sido mantener la esencia cálida, introspectiva y cercana al espectador.

Epic Games Store ofrece Universe for Sale sin coste hasta el 4 de diciembre, permitiendo a los usuarios incorporarlo en su colección digital - (Foto: Epic Games)

La propuesta se distingue por evitar la complejidad innecesaria y opta por dejar espacio al jugador para observar y descubrir los detalles del mundo en su propio ritmo. El estilo artístico logra transmitir calma, acompañando la historia de Lila y el contexto onírico con paisajes surreales que, pese a su extrañeza, resultan cercanos y creíbles.

En el desarrollo de Universe for Sale, la interacción incluye opciones curiosas que van más allá del avance lineal. Por ejemplo, el jugador tiene la posibilidad de elegir tazas y diferentes ingredientes que Lila empleará en la construcción de universos personalizados para el visitante.

Esta dinámica refuerza la sensación de participación y deja al usuario decidir si efectivamente desea adquirir el microcosmos que se ha creado para él, aportando matices lúdicos y de rol a la experiencia.

El encuentro con habitantes peculiares, cada uno con sus dilemas y metas, ayuda a construir un universo vibrante y lleno de matices psicológicos. Robos, simios, figuras esqueléticas y personajes que escapan a cualquier clasificación tradicional enriquecen un elenco que se apoya en diálogos cuidados y situaciones poco habituales en el género.

Qué es Epic Games Store y su modelo de juegos gratuitos

Este lanzamiento gratuito se enmarca dentro de la estrategia de la Epic Games Store para atraer usuarios y fidelizar a la comunidad. Desde su lanzamiento, la tienda distribuye semanalmente títulos gratuitos que, una vez reclamados, permanecen en la biblioteca sin restricciones.

Esta política, sumada al reparto de ingresos más favorable para los desarrolladores y promociones con ofertas exclusivas, ha situado a la plataforma como una de las alternativas más sólidas a Steam.

La promoción de Universe for Sale estará activa solo hasta el jueves 4 de diciembre a las 17:00 horas, permitiendo que cualquier jugador de PC o Mac con una cuenta de la Epic Games Store pueda sumergirse en esta aventura narrativa y añadirla de forma permanente a su colección digital.