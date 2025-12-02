Red Dead Redemption llega a Android y iOS: cómo descargarlo gratis desde Netflix

Red Dead Redemption y Undead Nightmare llegan a celulares a través de Netflix con requisitos técnicos avanzados para Android y iOS. (Rockstar Games)

Red Dead Redemption y su expansión Undead Nightmare llega a celulares a través de Netflix, además de un relanzamiento optimizado para las consolas PlayStation 5 y Nintendo Switch 2.

Lanzado originalmente en 2010 por Rockstar Games, llega con una nueva versión que se podrá descargar en Android y iPhone, aunque con ciertos requisitos, ya que sigue siendo un título exigente para este tipo de dispositivos.

Cómo descargar Red Dead Redemption en Android y iOS

La llegada de Red Dead Redemption a móviles representa un avance importante, ya que permite a los usuarios acceder a una narrativa cautivadora del lejano Oeste en sus teléfonos o tablets. La distribución se realiza de forma exclusiva a través de Netflix.

Para poder acceder al juego en Android o iOS se necesita una suscripción activa a Netflix. No hay posibilidad de adquirir el juego por separado ni a través de otras plataformas. Una vez cumplido este requisito, el proceso de descarga es sencillo y muy similar al de otros títulos presentes en el catálogo de juegos de Netflix.

La descarga de Red Dead Redemption en móviles requiere una suscripción activa a Netflix y no está disponible en otras plataformas.

Primero, el usuario debe ingresar a la tienda virtual de aplicaciones correspondiente, ya sea Google Play para Android o la App Store para iOS. Luego, debe buscar el título utilizando la función de búsqueda habitual.

Al encontrar Red Dead Redemption, la opción de descarga solo estará habilitada si la aplicación de Netflix está instalada y la cuenta se encuentra activa. Además, tanto el juego base como la expansión zombi “Undead Nightmare” vienen incluidos en este lanzamiento.

El formato de juegos para Netflix funciona de modo similar al catálogo de series y películas: los juegos están sujetos a licencias y acuerdos, por lo que su disponibilidad puede ser temporal.

Requisitos técnicos para descargar Red Dead Redemption en celular

La adaptación de Red Dead Redemption a móviles ha requerido un esfuerzo técnico considerable, reflejado en los requerimientos mínimos que deben cumplir los dispositivos para ejecutar el título de manera óptima. Tanto en Android como en iOS, los requisitos se sitúan por encima de la media habitual de los juegos móviles, dado el perfil técnico y visual que ofrece el juego.

En iOS, Red Dead Redemption es compatible desde iPhone 11, aunque se recomienda iPhone 12 o superior y hasta 15 GB de espacio disponible.

Android

Sistema operativo: Android 11 o superior

Memoria RAM: mínimo 6 GB (8 GB recomendados)

Procesador: Serie Snapdragon 7 u 8, o Dimensity 9000+ (recomendado Snapdragon 8 Gen 1 o superior)

Almacenamiento disponible: entre 8 y 15 GB de espacio libre

iOS

iPhone mínimo compatible: iPhone 11

iPhone recomendado: iPhone 12, 13, 14, 15, 16 o 17

Almacenamiento disponible: entre 8 y 15 GB de espacio libre

Consideraciones generales

Contar con una suscripción activa a Netflix

Descargar el juego desde la tienda virtual (Google Play para Android, App Store para iOS)

Tener conexión WiFi estable para la descarga inicial, debido al tamaño considerable del archivo

La adaptación móvil ha tenido en cuenta aspectos de interfaz mediante controles táctiles optimizados para distintos tamaños y tipos de pantalla, incluso para terminales plegables o con proporciones poco habituales.

Mejoras y novedades de Red Dead Redemption en PS5 y Nintendo Switch 2

Además de su expansión al ámbito móvil, Red Dead Redemption recibe una actualización significativa en su llegada a consolas de nueva generación. Las versiones nativas para PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y Xbox Series actualizan notablemente el aspecto gráfico y el rendimiento respecto a los relanzamientos previos.

Las versiones para PS5 y Nintendo Switch 2 de Red Dead Redemption presentan mejoras gráficas, HDR y tasa de 60 fotogramas por segundo.

En PS5, el juego presenta mejoras en la calidad de las sombras, el nivel de detalle y la distancia de dibujado, lo que contribuye a una atmósfera visual mucho más pulida. Tanto en PS5 como en Switch 2, el salto de calidad más notorio se produce en la tasa de imágenes, que alcanza los 60 fotogramas por segundo de forma estable, el doble de lo ofrecido en generaciones anteriores.

Además, ambas versiones soportan resolución hasta 4K y compatibilidad con HDR, lo que permite una experiencia más inmersiva y fiel al diseño artístico de Rockstar.

La versión de Nintendo Switch 2 implementa reescalado DLSS, compatibilidad con HDR, control mediante ratón, y la misma fluidez de juego a 60 fotogramas por segundo.