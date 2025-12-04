Por qué PlayStation 5 y Xbox Series X|S podrían subir de precio en 2026 por la crisis de memorias RAM

FILE PHOTO: Attendees walk past a Microsoft Xbox sign opposite a Sony PlayStation sign at the Electronic Entertainment Expo, or E3, in Los Angeles, California, United States, June 16, 2015. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

Un fenómeno global de desabastecimiento y encarecimiento de memorias RAM amenaza con provocar un aumento en los precios y una reducción en la disponibilidad de consolas como PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S.

El contexto actual, causado por el auge de la inteligencia artificial, ha generado incertidumbre para los consumidores y fabricantes de hardware, por lo que las proyecciones para 2026 apuntan a una subida de precio.

Por qué se habla de una crisis de memorias RAM

El auge de la inteligencia artificial generativa y la acelerada demanda por parte de compañías tecnológicas han tenido un efecto directo sobre el mercado global de DRAM y NAND, componentes esenciales para computadoras, consolas y dispositivos móviles.

Tal como advierten varios informes y analistas citados por TrendForce, los principales fabricantes de memoria (Samsung, SK hynix y otros) han volcado buena parte de su producción a satisfacer las necesidades de grandes acuerdos corporativos, especialmente en sectores emergentes como la IA. Esta reasignación de recursos ha reducido significativamente el stock disponible para la electrónica de consumo tradicional.

Sony asegura el suministro de memoria GDDR6 y logra mantener precios competitivos en PlayStation 5 durante el Black Friday.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El resultado: los precios de las memorias RAM han escalado hasta en un 500% en los peores casos recientes. Si bien el impacto más inmediato suele relacionarse con el mercado de PC, la presión comienza a sentirse con fuerza en el ámbito de las consolas.

Cuál sería el impacto en el precio y la disponibilidad de las consolas de videojuegos

Según los últimos datos recogidos por TrendForce, el costo de la memoria en la fabricación de consolas ya absorbió entre el 21% y el 23% del precio de fabricación a cierre de 2025, y se proyecta que supere el 35% a lo largo de 2026 para dispositivos como PlayStation 5 y Xbox Series. Esta proporción, históricamente mucho menor, limita gravemente el margen de maniobra para los fabricantes.

Microsoft y Sony se encuentran particularmente expuestos a esta dinámica. Por su lado, Microsoft habría quedado fuera de juego frente a la escasez global y a acuerdos corporativos previos que acapararon la mayor parte de la producción de memoria, lo que genera un doble efecto: un alza de costos y una potencial disminución de inventario disponible en el mercado.

Microsoft enfrenta mayores riesgos por la escasez de RAM, con posibles subidas de precios y menor inventario de Xbox Series. (XBOX)

El creador de contenido especializado, Moore’s Law is Dead, sostiene que incluso fuentes minoristas y socios de la cadena de suministro han advertido sobre la inminencia de subidas de precio o recorte de inventario tras eventos como el Black Friday, tradicionalmente un período clave de ventas.

Sony, por su parte, habría mostrado más previsión, garantizando mediante compras masivas de memoria GDDR6 un colchón capaz de resistir el embate por un tiempo. Esta estrategia le permitió sostener o incluso rebajar temporalmente el precio de la PlayStation 5 durante Black Friday, sin una amenaza inmediata para los márgenes. Sin embargo, la tendencia pone en duda la repetición de estas ofertas en los próximos años.

Cuáles son las proyecciones para 2026

Las previsiones de TrendForce para 2026 dibujan un panorama poco alentador en los tres grandes pilares del hardware de consumo: consolas, smartphones y portátiles. Para el caso de las consolas, la revisión más reciente señala una caída significativa del 4,4% anual en los envíos, frente al 3,5% estimado anteriormente.

Las proyecciones para 2026 anticipan una caída del 4,4% en los envíos de consolas por el encarecimiento de la memoria RAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El motivo, según el informe, se halla en el efecto directo de la memoria sobre el coste total, que hace inviables las rebajas y promociones agresivas que han caracterizado los ciclos comerciales previos.

Por ejemplo, en el último Black Friday todavía fue posible encontrar descuentos destacados. Sin embargo, tanto analistas como insiders de la industria reconocen que, si la situación persiste, no podrán repetirse estos movimientos, al menos hasta que la crisis de la memoria se resuelva o el mercado tecnológico encuentre alternativas viables de suministro.