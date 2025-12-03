PS5 recibe un juego gratis: cómo descargarlo sin necesidad de suscripción a PlayStation Plus

Lost Lands 3: The Golden Curse se puede descargar gratis en PS5 sin suscripción a PlayStation Plus ni restricciones regionales.(REUTERS/Andrew Kelly)

Los usuarios de PlayStation 5 tienen la opción de descargar un nuevo juego gratuito, sin necesidad de estar suscritos a PlayStation Plus, por lo que bastará con buscarlo en la biblioteca y descargarlo.

Desde agosto de 2025 se ha dado la llegada escalonada de la serie Lost Lands al catálogo digital de Sony, y ahora el tercer episodio, Lost Lands 3: The Golden Curse, puede obtenerse de forma gratuita por cualquier usuario.

Qué es Lost Lands 3: The Golden Curse y cómo descargarlo gratis

Lost Lands 3: The Golden Curse representa la tercera entrega de una franquicia. El juego sigue la historia de Susan, una heroína recurrente que regresa al misterioso mundo de las Tierras Perdidas para enfrentarse al renacer de una antigua maldición druídica y una amenaza que ahora pone en peligro tanto ese universo como el propio mundo de los humanos.

Dentro del juego, los jugadores se encuentran con estatuas demoníacas que han comenzado a cobrar vida en una fortaleza olvidada, provocando el pánico local. El mago Maaron, familiar con los heroicos antecedentes de Susan, recurre a ella para detener la catástrofe, situando a los jugadores ante una experiencia que combina investigación, resolución de puzles y exploración de escenarios ricos en detalles y secretos.

Lost Lands 3: The Golden Curse amplía el catálogo de juegos gratuitos en la PS Store y estará disponible de forma indefinida para todos los usuarios.

Para acceder al título, los usuarios solo deben ingresar a la PS Store desde su consola y buscar “Lost Lands 3: The Golden Curse”. El proceso de descarga es sumamente sencillo:

No se requiere suscripción de PlayStation Plus, ni ningún tipo de membresía de pago. El usuario debe contar con una cuenta activa de PlayStation Network vinculada a la consola PS5. Basta con buscar el juego en la tienda y seleccionar la opción para añadirlo a la biblioteca y descargarlo. El juego aparece como gratuito, sin avisos de promociones temporales ni restricciones regionales reportadas, de modo que cualquier persona que disponga de una PS5 podrá disfrutarlo de inmediato.

A diferencia de otros títulos gratuitos sujetos a períodos promocionales limitados, Lost Lands 3 permanecerá disponible de forma indefinida en la PS Store. La política de los desarrolladores indica que las distintas entregas de la serie también estarán presentes gratuitamente a medida que vayan publicándose, como ocurrió con los dos primeros juegos y como sucederá próximamente con el cuarto título.

Otro punto de interés es la relación con los servicios de suscripción de Sony. Si bien PlayStation Plus Premium permite acceder a funciones de streaming para los juegos de la serie, esto no condiciona la descarga directa y gratuita, lo que amplía el acceso a todos los usuarios, independientemente de la suscripción que posean.

Para descargar Lost Lands 3: The Golden Curse en PS5 solo se necesita una cuenta activa de PlayStation Network y acceso a la PS Store.

Cuáles son los juegos gratis de PlayStation Plus para diciembre de 2025

Para diciembre de 2025, Sony dará cinco juegos gratuitos para los suscriptores de PlayStation Plus, superando la habitual selección mensual de tres títulos.

Desde el martes 2 de diciembre hasta el lunes 5 de enero, quienes tengan membresía activa podrán añadir estos juegos a su biblioteca digital en PS5 y PS4, y mantener el acceso mientras conserven la suscripción. Los títulos disponibles cubren géneros variados: aventuras, acción, terror psicológico y experiencias futuristas.

Entre las principales incorporaciones se encuentra LEGO Horizon Adventures para PS5. El título reinventa el universo de Horizon con personajes y criaturas mecánicas representadas como piezas de LEGO, e integra modo cooperativo local y online, ideales tanto para jugar en solitario como acompañado.

La promoción de PlayStation Plus estará disponible del 2 de diciembre al 5 de enero e incluye títulos de acción, terror y plataformas.

Killing Floor 3 invita a la acción cooperativa para hasta seis jugadores, enfrentando a hordas de enemigos biomanipulados en entornos oscuros y peligrosos. Para los amantes del terror, The Outlast Trials propone sobrevivir experimentos de horror psicológico en compañía o en solitario, con mecánicas centradas en el sigilo y la cooperación.

Por otro lado, Neon White destaca como un frenesí de plataformas y disparos en primera persona, mezclado con estrategias mediante cartas de alma. Finalmente, Synduality Echo of Ada, exclusivo de PS5, introduce combates PvE y PvP en un mundo postapocalíptico donde la colaboración y la supervivencia resultan imprescindibles.