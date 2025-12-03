Tecno

PS5 recibe un juego gratis: cómo descargarlo sin necesidad de suscripción a PlayStation Plus

Para tener el juego solo se necesita una cuenta activa de PlayStation Network y acceso a la PS Store

Guardar
Lost Lands 3: The Golden
Lost Lands 3: The Golden Curse se puede descargar gratis en PS5 sin suscripción a PlayStation Plus ni restricciones regionales.(REUTERS/Andrew Kelly)

Los usuarios de PlayStation 5 tienen la opción de descargar un nuevo juego gratuito, sin necesidad de estar suscritos a PlayStation Plus, por lo que bastará con buscarlo en la biblioteca y descargarlo.

Desde agosto de 2025 se ha dado la llegada escalonada de la serie Lost Lands al catálogo digital de Sony, y ahora el tercer episodio, Lost Lands 3: The Golden Curse, puede obtenerse de forma gratuita por cualquier usuario.

Qué es Lost Lands 3: The Golden Curse y cómo descargarlo gratis

Lost Lands 3: The Golden Curse representa la tercera entrega de una franquicia. El juego sigue la historia de Susan, una heroína recurrente que regresa al misterioso mundo de las Tierras Perdidas para enfrentarse al renacer de una antigua maldición druídica y una amenaza que ahora pone en peligro tanto ese universo como el propio mundo de los humanos.

Dentro del juego, los jugadores se encuentran con estatuas demoníacas que han comenzado a cobrar vida en una fortaleza olvidada, provocando el pánico local. El mago Maaron, familiar con los heroicos antecedentes de Susan, recurre a ella para detener la catástrofe, situando a los jugadores ante una experiencia que combina investigación, resolución de puzles y exploración de escenarios ricos en detalles y secretos.

Lost Lands 3: The Golden
Lost Lands 3: The Golden Curse amplía el catálogo de juegos gratuitos en la PS Store y estará disponible de forma indefinida para todos los usuarios.

Para acceder al título, los usuarios solo deben ingresar a la PS Store desde su consola y buscar “Lost Lands 3: The Golden Curse”. El proceso de descarga es sumamente sencillo:

  1. No se requiere suscripción de PlayStation Plus, ni ningún tipo de membresía de pago.
  2. El usuario debe contar con una cuenta activa de PlayStation Network vinculada a la consola PS5.
  3. Basta con buscar el juego en la tienda y seleccionar la opción para añadirlo a la biblioteca y descargarlo.
  4. El juego aparece como gratuito, sin avisos de promociones temporales ni restricciones regionales reportadas, de modo que cualquier persona que disponga de una PS5 podrá disfrutarlo de inmediato.

A diferencia de otros títulos gratuitos sujetos a períodos promocionales limitados, Lost Lands 3 permanecerá disponible de forma indefinida en la PS Store. La política de los desarrolladores indica que las distintas entregas de la serie también estarán presentes gratuitamente a medida que vayan publicándose, como ocurrió con los dos primeros juegos y como sucederá próximamente con el cuarto título.

Otro punto de interés es la relación con los servicios de suscripción de Sony. Si bien PlayStation Plus Premium permite acceder a funciones de streaming para los juegos de la serie, esto no condiciona la descarga directa y gratuita, lo que amplía el acceso a todos los usuarios, independientemente de la suscripción que posean.

Para descargar Lost Lands 3:
Para descargar Lost Lands 3: The Golden Curse en PS5 solo se necesita una cuenta activa de PlayStation Network y acceso a la PS Store.(REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo)

Cuáles son los juegos gratis de PlayStation Plus para diciembre de 2025

Para diciembre de 2025, Sony dará cinco juegos gratuitos para los suscriptores de PlayStation Plus, superando la habitual selección mensual de tres títulos.

Desde el martes 2 de diciembre hasta el lunes 5 de enero, quienes tengan membresía activa podrán añadir estos juegos a su biblioteca digital en PS5 y PS4, y mantener el acceso mientras conserven la suscripción. Los títulos disponibles cubren géneros variados: aventuras, acción, terror psicológico y experiencias futuristas.

Entre las principales incorporaciones se encuentra LEGO Horizon Adventures para PS5. El título reinventa el universo de Horizon con personajes y criaturas mecánicas representadas como piezas de LEGO, e integra modo cooperativo local y online, ideales tanto para jugar en solitario como acompañado.

La promoción de PlayStation Plus
La promoción de PlayStation Plus estará disponible del 2 de diciembre al 5 de enero e incluye títulos de acción, terror y plataformas. (PlayStation)

Killing Floor 3 invita a la acción cooperativa para hasta seis jugadores, enfrentando a hordas de enemigos biomanipulados en entornos oscuros y peligrosos. Para los amantes del terror, The Outlast Trials propone sobrevivir experimentos de horror psicológico en compañía o en solitario, con mecánicas centradas en el sigilo y la cooperación.

Por otro lado, Neon White destaca como un frenesí de plataformas y disparos en primera persona, mezclado con estrategias mediante cartas de alma. Finalmente, Synduality Echo of Ada, exclusivo de PS5, introduce combates PvE y PvP en un mundo postapocalíptico donde la colaboración y la supervivencia resultan imprescindibles.

Temas Relacionados

PS5PlayStationPlayStation PlusVideojuegosConsolasSonyTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Colombia tiene ahora su propio canal en WhatsApp para prevenir el ciberacoso: cómo usarlo

Carina Murcia, ministra de las TIC, destacó la urgencia de enfrentar el aumento de la violencia digital en entornos escolares

Colombia tiene ahora su propio

Desde ciberacoso hasta robos en el hogar: riesgos de compartir la ubicación en tiempo real en redes sociales

Una función aparentemente inofensiva pone en aprietos la seguridad digital y física de los usuarios si no se usa con precaución y sin considerar peligros que van más allá que una simple vigilancia de extraños

Desde ciberacoso hasta robos en

La inteligencia artificial impulsa un récord de demanda eléctrica y transforma el mapa energético global, afirma la IEA

El informe de la Agencia Internacional de Energía destacó que las fuentes renovables lideran la generación eléctrica mundial, con inversiones históricas y cambios en su generación y distribución. MIT Technology Review señaló que el reto de reducir las emisiones y modernizar las redes es crucial para el futuro del planeta

La inteligencia artificial impulsa un

Modo It en WhatsApp: cómo se activa

Los usuarios pueden pedirle a Meta AI, el chatbot de inteligencia artificial, que genere imágenes inspiradas en la obra de Stephen King y utilizarlas como fondo de pantalla en los chats

Modo It en WhatsApp: cómo

Papelera de WhatsApp: cómo acceder a los mensajes eliminados

Para restaurar mensajes eliminados, es necesario reinstalar la app y validar la cuenta para acceder al historial guardado

Papelera de WhatsApp: cómo acceder
DEPORTES
Peleas y denuncia de infidelidades:

Peleas y denuncia de infidelidades: la polémica fiesta organizada por Carrascal y Pulgar tras ganar la Libertadores con Flamengo

Sorteo del Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo en vivo

Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

La nueva vida de un ex arquero de la selección de Francia como productor de ostras: “El boca a boca funciona, es la mejor publicidad”

TELESHOW
Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió

Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió haber coqueteado con Nico Occhiato: " No me gusta que me acusen de Tatiana"

El papá de Rocío Pardo habló de la boda de su hija con Nicolás Cabré: “Voy a tener que vender más entradas”

Murió a los 49 años Puni Corvalán, referente del rock de Santiago del Estero

El gesto a la distancia de Maxi López a su esposa Daniela Christiansson a pocos días de dar a luz

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

INFOBAE AMÉRICA

“Testigos de la historia”: la

“Testigos de la historia”: la Agencia EFE celebra 60 años en Argentina con una exposición histórica

María Corina Machado responsabilizó a Maduro por el despliegue militar de EEUU en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se negó”

Periodismo digital con IA: avances en España y LATAM

El mercado del arte redescubre los clásicos con precios récord a Gustav Klimt, Rubens y Dora Maar

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”