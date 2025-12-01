Elon Musk revela las cuatro predicciones más importantes del futuro laboral, entretenimiento, la IA y sus negocios como Tesla

Elon Musk anticipa que la inteligencia artificial y la robótica harán que el trabajo sea opcional en menos de 20 años. (YouTube/Nikhil Kamath)

En su reciente aparición en el podcast People by WTF, presentado por el empresario indio Nikhil Kamath, Elon Musk dio una visión detallada sobre los desafíos, tendencias y oportunidades que definirán el futuro en tecnológica, social y el trabajo, que, en concreto, dejaría de ser una obligación

En este espacio, el empresario también dio detalles de cómo es la gestión de sus compañías, como SpaceX, Tesla o xAI, además de las proyecciones que ve en temas como la inteligencia artificial y la robótica.

Cuál es el futuro del trabajo según Elon Musk

Uno de los puntos más discutidos en la charla giró en torno a lo que será el entorno laboral frente a la automatización y la inteligencia artificial. Musk sostuvo que en menos de dos décadas el empleo podría dejar de ser una necesidad.

“Mi predicción es que en menos de 20 años, y quizá en solo 10 o 15, las mejoras en IA y robótica harán que trabajar sea opcional. Como ocurre hoy con cultivar tus propios vegetales, será una elección, casi un pasatiempo, no una obligación”, dijo.

El concepto de ingreso alto universal propuesto por Musk podría transformar la economía y la motivación humana en el futuro laboral. (YouTube/Nikhil Kamath)

Para el empresario, este escenario llegará acompañado del concepto de “ingreso alto universal”, donde los bienes y servicios estarán disponibles para quien los desee, desplazando el viejo paradigma de trabajo por subsistencia gracias a la productividad exponencial de las máquinas inteligentes.

Musk reconoció que una transformación de este tipo plantea interrogantes acerca de las motivaciones humanas. “Si todo el mundo recibe un ingreso alto universal y puede acceder a todo lo que desea, ¿qué sentido mantiene la competencia?”, se preguntó.

Cuál es la visión de Musk con sus empresas SpaceX, Tesla, xAI y el satelital Starlink

Durante el diálogo, Musk manifestó que sus principales empresas se encaminan hacia una confluencia estratégica orientada por la tecnología y la inteligencia artificial.

“Existe un punto de convergencia entre SpaceX, Tesla y xAI, especialmente si el futuro está en satélites solares con inteligencia artificial”, explicó. Esta combinación de energías renovables, satélites y procesamiento autónomo promete habilitar la captura eficiente de energía solar directamente en el espacio, una iniciativa que aprovecha la experiencia combinada de sus distintas compañías.

El robot humanoide Optimus de Tesla comenzará su producción a escala el próximo año, según Elon Musk. (REUTERS/Maxim Shemetov)

Además, anticipó la próxima producción del robot humanoide Optimus. “Esperamos comenzar la fabricación a escala el año próximo; será como tener tu propio asistente tipo C-3PO o R2-D2, lo cual resulta fascinante para cualquiera”, aseguró.

Para SpaceX, el proyecto insignia actual es Starlink, la red de satélites que proporciona internet de alta velocidad y baja latencia en casi todo el mundo. Musk destacó el impacto social de este sistema, sobre todo en situaciones de emergencia: “Durante desastres naturales, siempre proporcionamos conectividad Starlink gratuita para apoyar a los afectados. Nunca pondríamos un muro de pago en contextos trágicos”.

Así ve Musk los cambios en el entretenimiento digital y la IA

El surgimiento de la inteligencia artificial y la capacidad de procesar y producir video en tiempo real influenciarán, según Musk, la forma en que interactuamos en plataformas sociales y con contenidos digitales.

“Creo que la mayoría de la interacción futura será mediante video en tiempo real con IA, tanto en comprensión como generación de contenido. Hoy, la mayor parte del internet ya es video, aunque el texto sigue siendo el formato más denso y valioso de información”.

Musk prevé que la interacción digital futura estará dominada por video en tiempo real y generación de contenido con inteligencia artificial. (Europa Press)

Sostuvo que X encuentra su fortaleza entre quienes leen y piensan críticamente, aunque reconoce la tendencia global hacia los formatos audiovisuales y la gratificación instantánea, muy presente en los videojuegos y los sistemas de entretenimiento actuales.

“Internet tiende a optimizarse en función de la generación de neurotransmisores. Es como una droga, un estímulo tras otro sin demasiada sustancia”, dijo.

Con los videojuegos ve otro ejemplo similar, al poner como ejemplo su avance y alto nivel de realismo actual. “Hemos pasado de juegos muy simples, como Pong, a juegos fotorrealistas en tiempo real, con millones de personas jugando simultáneamente”. Musk añadió que, si esta tendencia continúa, “los videojuegos serán indistinguibles de la realidad”.

Sobre la saga Grand Theft Auto, compartió su incomodidad con la dinámica violenta: “Jugué un poco a GTA, pero no me gustó el hecho de que, en GTA V, literalmente no puedes progresar a menos que mates a la policía. Y pensé, ‘Esto no funciona para mí’. De hecho, dejé de jugar cuando vi que la única forma de avanzar era disparar a la policía, y no quiero hacer eso”.

La preferencia de Musk por la letra X simboliza la convergencia y unidad en sus empresas y proyectos personales. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

La obsesión de Musk con la letra X

Nikhil Kamath le preguntó sobre la llamativa afición de Musk por la letra “X”, presente en los nombres de X.com, SpaceX, XAI y hasta en algunos de sus hijos.

Musk relató que la historia empezó en la década de los noventa, cuando empezó a crear X.com, un sistema financiero pensado como la “intersección financiera del mundo” y que luego evolucionó en PayPal tras ser adquirida por eBay.

“X representa ese punto de encuentro, el lugar donde sucede el intercambio, la base de datos financiera perfecta”, dijo. Recuperó el dominio años después y decidió usarlo como paraguas para su nuevo conglomerado digital.

La convergencia de la X no se limita al plano profesional. “Tengo un hijo llamado X2, y si bien el nombre lo eligió su madre, acepto que puede parecer una fijación personal. Pero al final, la X siempre me ha resultado estéticamente atractiva y funcional para dar sentido de unidad y dinamismo a mis proyectos”, confesó, entre risas.