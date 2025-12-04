Lanzan centro de operaciones en Latinoamérica para asegurar transacciones seguras y eficientes

Mastercard busca mejorar la atención local y la monitorización en tiempo real de transacciones electrónicas en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mastercard anunció la expansión de su centro de Mission Control & Operations (MC&O) para América Latina y el Caribe, con el objetivo de fortalecer la infraestructura de pagos digitales y ofrecer soporte local a clientes de la región.

Esta iniciativa busca acercar tecnología avanzada de pagos, atención continua en idioma local y monitorización en tiempo real a los usuarios y empresas latinoamericanas.

Expansión regional y función del nuevo centro

El nuevo MC&O, ubicado en Ciudad de México, se integra a la red global de centros de operaciones de la compañía, que ya cuenta con instalaciones en St. Louis, Kansas City, Pune, Sídney y Dublín. Estos centros supervisan en conjunto cerca de 160.000 millones de transacciones anuales en más de 200 países y territorios, garantizando que cada operación se procese de manera fluida, segura y eficiente en todo momento.

La decisión de establecer este centro en México responde al crecimiento de los pagos digitales y transfronterizos en América Latina y el Caribe, una región que, según la empresa, está posicionada para convertirse en líder en el ámbito de los pagos globales.

La compañía responde al incremento de pagos digitales, impulsando una infraestructura moderna y segura. (Reuters)

George Maddaloni, director tecnológico de Operaciones de la compañía, destacó la relevancia de estos centros para la red global de la empresa. “Nuestros MC&O son el corazón de la red Mastercard, ya que llevan la red global a la región, asegurando que cada transacción funcione cada vez que alguien en todo el mundo solicita un pago”, afirmó.

El directivo subrayó que la combinación de procesos globales probados y el conocimiento profundo del mercado local permite construir una infraestructura de pagos moderna, capaz de impulsar un crecimiento económico inclusivo en América Latina y el Caribe en los próximos años.

La red de MC&O opera de manera continua para supervisar el flujo de transacciones electrónicas en todo el mundo. Con la incorporación del centro en Ciudad de México, la empresa refuerza su capacidad para monitorear y responder en tiempo real a las necesidades de los clientes regionales, alineando sus operaciones con la tendencia global hacia la digitalización de los pagos.

Mastercard utiliza inteligencia artificial y análisis de datos para optimizar la seguridad y eficiencia de los pagos electrónicos. (Reuters)

Esta expansión de capacidades en tiempo real forma parte de una estrategia más amplia para asegurar el ciclo de pago, llevar inteligencia al borde de la red y garantizar que cada transacción sea más rápida, segura, eficiente y accesible.

El nuevo centro en México representa el paso más reciente en la implementación de esta visión, orientada a modernizar y optimizar la tecnología que respalda a empresas y comercios a nivel global.

El papel de Mastercard en la industria de pagos

Mastercard es una empresa global de tecnología que opera una red financiera mundial, facilitando pagos electrónicos seguros entre bancos emisores y comercios. Su función principal consiste en proveer la infraestructura tecnológica y los servicios asociados que permiten transferencias de fondos electrónicas mediante tarjetas de crédito, débito y prepago con su marca.

La reciente expansión fortalece la capacidad de la empresa para brindar soporte y soluciones tecnológicas a clientes latinoamericanos. (Reuters)

La compañía conecta a millones de consumidores, comercios, instituciones financieras y empresas en más de 200 países y territorios, y utiliza herramientas como inteligencia artificial y análisis de datos para hacer que los pagos electrónicos sean más convenientes y seguros.

Además, ofrece servicios adicionales como protección contra fraudes, análisis de negocios y asistencia global para tarjetas extraviadas o robadas.