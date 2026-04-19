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Cuál es la tecnología usada para detectar objetos extraños en la garganta y otras partes del cuerpo humano

El diagnóstico por imágenes es esencial para localizar objetos extraños en el cuerpo tras accidentes o ingestiones accidentales

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Placa de rayos X lateral del cuello de una persona sobre un fondo oscuro, mostrando las vértebras cervicales, la mandíbula y parte del cráneo.
Radiografía y ecografía suelen usarse de manera complementaria según la naturaleza del objeto sospechado y la urgencia del caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente incidente en Mar del Plata, Argentina, donde un adolescente ingirió accidentalmente un alambre mientras comía galletas, ha puesto de relieve la importancia del diagnóstico por imágenes para detectar objetos extraños en la garganta y otras partes del cuerpo humano.

La presencia de cuerpos extraños en el organismo —ya sea por ingestión accidental, accidentes traumáticos o inserción voluntaria— es una situación común en las salas de emergencias. La clave para un tratamiento exitoso es la localización precisa. Para ello, la medicina se apoya principalmente en dos pilares: la radiografía y la ecografía.

Aunque existe la creencia popular de que una es para metales y otra para el resto, la realidad técnica es un poco más matizada.

Una mujer con un delantal protector azul está de pie frente a una máquina de rayos X, con los ojos cerrados. Una mano sostiene el equipo. En el fondo, un monitor muestra una radiografía de tórax.
La radiografía es uno de los principales métodos para detectar objetos extraños en el cuerpo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Radiografía convencional (rayos X)

Es la primera línea de defensa. Funciona mediante el uso de radiación electromagnética que atraviesa los tejidos.

¿Cómo funciona?

Los rayos X atraviesan el cuerpo y son absorbidos en diferentes grados según la densidad de los tejidos, explica Arth Diagnostics.

  • Los objetos densos (como el plomo o el hierro) absorben casi toda la radiación y aparecen de color blanco brillante (radiopacos).
  • Los tejidos blandos y el aire permiten el paso de los rayos y aparecen en tonos de gris o negro.

¿Qué detecta con precisión?

  • Metales: Monedas, clavos, agujas o proyectiles.
  • Vidrio: La mayoría de los vidrios modernos contienen plomo o bario, lo que los hace visibles.
  • Huesos y piedras: Cálculos o fragmentos óseos extraños.
Radiografía frontal del pecho de una persona, revelando la estructura ósea del tórax, los pulmones y el área del corazón en tonos de gris sobre fondo negro.
La radiografía convencional destaca por su eficacia para identificar metales, vidrios y huesos dentro del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitación principal: Los objetos de baja densidad, como la madera, el plástico fino o la materia vegetal, suelen ser “transparentes” a los rayos X, pasando desapercibidos.

Ecografía (ultrasonido)

A diferencia de los rayos X, la ecografía no utiliza radiación, sino ondas sonoras de alta frecuencia, explica la Escuela de Salud de Murcia.

¿Cómo funciona?

Un transductor emite ondas sonoras que rebotan al chocar con una interfaz de diferente densidad. El equipo calcula el tiempo que tarda el “eco” en volver y crea una imagen en tiempo real.

  • Los objetos sólidos suelen ser hiperecogénicos (blancos).
  • Un signo clave es la sombra acústica: el objeto bloquea el sonido y deja una “mancha negra” detrás de él, lo que confirma su presencia.
Un médico realiza una ecografía abdominal a un hombre sonriente en una camilla. La pantalla del ultrasonido muestra la imagen interna.
El ultrasonido muestra la relación de los objetos con vasos sanguíneos o tendones, ayudando a planificar su extracción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué detecta con precisión?

Es la herramienta reina para los objetos no metálicos y radiolúcidos:

  • Madera y astillas: Es extremadamente sensible para detectar espinas o madera que los rayos X no ven.
  • Plásticos: Juguetes o piezas pequeñas.
  • Materia orgánica: Espinas de pescado o fragmentos vegetales.

Ventaja adicional: Permite ver la relación del objeto con vasos sanguíneos o tendones cercanos y guiar una cirugía de extracción en tiempo real.

¿Cuál es la más indicada?

La elección no siempre es excluyente; a menudo son complementarias.

  1. Si se sospecha que un niño tragó una moneda, la radiografía es el estándar de oro por su rapidez y claridad para objetos metálicos.
  2. Si una persona se clavó una astilla de madera en el pie y no se encuentra a simple vista, la ecografía es la única herramienta capaz de localizarla y medir a qué profundidad se encuentra.

Mientras que la radiografía domina el mundo de lo inorgánico y denso, la ecografía es la lupa de alta precisión para lo orgánico y lo sutil, permitiendo que los médicos actúen con total certeza antes de realizar cualquier incisión.

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